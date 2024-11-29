Положите это под коврик, чтобы больше никогда не мерзнуть за рулем

Управлять автомобилем зимой и так непросто. Дорога покрывается льдом, очень быстро темнеет, поэтому нужно быть максимально бдительным. Кроме того, еще и можно не на шутку замерзнуть в своем транспортном средстве.

Сколько бы вы не трясли ногами, прежде чем сесть за руль, грязь и вода имеют свойство накапливаться в салоне авто. И это может крайне негативно повлиять, создавая условия для появления коррозии, отмечает 24 Канал, ссылаясь на издание "Автопилот".

Смотрите также Натрите лобовое этим овощем и вы, возможно, навсегда забудете о замерзании стекла

Почему не стоит полагаться на коврики

Если вы используете текстильные коврики, то они имеют свойство быстро промокать. В то же время резиновые – трескаются из-за низкой температуры и постоянной нагрузки. А это значит, что под ковриком накапливается вода, которая может негативно повлиять на обивку или стать причиной появления коррозии на днище. Кроме того, лишняя влага может стать причиной того, что у вас будут мерзнуть ноги за рулем.

Особенно актуальна эта проблема зимой, когда на ваших ботинках будет не только грязь, но и снег. Итак, следует позаботиться о защите своего транспортного средства и ног!

Что следует постелить под коврик

Вы будете удивлены, но можете взять обычную газету. Бумага, из которого ее изготавливают, хорошо впитывает влагу. Это позволяет защитить днище вашего авто от лишней воды, которая имеет свойство накапливаться зимой.

Правда, есть у этого метода один существенный недостаток. Вам нужно будет частенько менять газету. Зимой говорится о частоте хотя бы раз в два дня, чтобы эффективность этого способа была оптимальной.

Постелите под ковриком обычную газету / Фото racool_studio

Альтернативный способ

Если способ с газетами кажется для вас максимально неудобным, можно воспользоваться другим. Для этого возьмите пластиковые решетки для раковины. С помощью этого предмета можно создать "воздушный слой" между ковриком и полом вашего авто. Это улучшает вентиляцию, благодаря чему влага быстрее испаряется.

Вода не будет скапливаться под ковриком. А это значит, что металлические части днища будут под меньшей угрозой. А еще в этом случае не нужно постоянно заглядывать под коврик.

Используем лайфхаки эффективно

Хотите получить максимальный результат? Тогда предлагаем два метода, озвученные выше, объединить. Положите пластиковую решетку на пол, сверху – газету. И накройте все это ковриком. Таким образом основную часть влаги на себя будет брать газета. А вот решетка будет отвечать за дополнительное проветривание.

Обратим внимание! Эту хитрость можно использовать по всему салону. Позаботьтесь не только о себе, но и о пассажирах, которые едут с вами.

Стоит внимания Нажмите эту кнопку, чтобы нагреть автомобиль за считанные минуты

Позаботьтесь о своем авто. Воспользуйтесь этими советами, чтобы под ногами не плескалась вода. Это особенно важно, ведь вы не только минимизируете шансы появления коррозии. Вы еще и сделаете все для того, чтобы ваши ноги не мерзли, когда вы сидите за рулем.