Покладіть це під килимок, щоб більше ніколи не мерзнути за кермом

Керувати автомобілем взимку і так непросто. Дорога вкривається льодом, дуже швидко темніє, тож потрібно бути максимально пильним. Крім того, ще й можна не на жарт замерзнути у своєму транспортному засобі.

Скільки б ви не трусили ногами, перш ніж сісти за кермо, бруд і вода мають властивість накопичуватись в салоні авто. І це може вкрай негативно вплинути, створюючи умови для появи корозії, зазначає 24 Канал, посилаючись на видання "Автопілот".

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Чому не варто покладатись на килимки

Якщо ви використовуєте текстильні килимки, то вони мають властивість швидко промокати. Водночас гумові – тріскаються через низьку температуру та постійне навантаження. А це означає, що під килимком накопичується вода, яка може негативно вплинути на оббивку або стати причиною появи корозії на днищі. Крім того, зайва волога може стати причиною того, що у вас мерзнутимуть ноги за кермом.

Особливо актуальною ця проблема є взимку, коли на ваших черевиках буде не лише бруд, а й сніг. Отже, слід потурбуватись про захист свого транспортного засобу та ніг!

Що слід постелити під килимок

Ви будете здивовані, але можете взяти звичайну газету. Папір, з якого її виготовляють, добре вбирає вологу. Це дозволяє захистити днище вашого авто від зайвої води, яка має властивість накопичуватись взимку.

Правда, є у цього методу один суттєвий недолік. Вам потрібно буде частенько змінювати газету. Взимку мовиться про частоту у бодай раз на два дні, щоб ефективність цього способу була оптимальною.

Постеліть під килимком звичайну газету / Фото racool_studio

Альтернативний спосіб

Якщо спосіб з газетами здається для вас максимально незручним, можна скористатись іншим. Для цього візьміть пластикові решітки для раковини. За допомогою цього предмета можна створити "повітряний шар" між килимком і підлогою вашого авто. Це покращує вентиляцію, завдяки чому волога швидше випаровується.

Вода не скупчуватиметься під килимком. А це означає, що металеві частини днища будуть під меншою загрозою. А ще в цьому випадку не потрібно постійно заглядати під килимок.

Використовуймо лайфхаки ефективно

Хочете отримати максимальний результат? Тоді пропонуємо два методи, озвучені вище, об'єднати. Покладіть пластикову решітку на підлогу, зверху – газету. І накрийте все це килимком. Таким чином основну частину вологи на себе братиме газета. А от решітка відповідатиме за додаткове провітрювання.

Звернімо увагу! Цю хитрість можна використати по всьому салону. Потурбуйтесь не лише про себе, а й про пасажирів, які їзять з вами.

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Потурбуйтесь про своє авто. Скористайтесь цими порадами, щоб під ногами не хлюпала вода. Це особливо важливо, адже ви не лише мінімізуєте шанси появи корозії. Ви ще й зробите все для того, щоб ваші ноги не мерзнули, коли ви сидите за кермом.