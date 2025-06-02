Они раздражают и мешают работать, но не беда: вот что можно сделать с несносными коллегами

Неважно, где вы работаете, вам непременно попадались невыносимые и надоедливые коллеги, которые дико раздражают и мешают работать. Да, бывают исключения, но обычно на любой работе есть кто-то именно такой.

Пожалуй, каждому из нас хотелось бы в глаза сказать ему правду, что мы о нем думаем. Однако, объективно, это сложная ситуация, но, к счастью, не безвыходная, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Лучшая стратегия против невыносимых коллег, которые безумно раздражают

Невыносимость таких коллег может проявляться по-разному. Возможно, ваш коллега раздражает, потому что ничего не делает, когда вы делаете все. Или он постоянно сплетничает, или создает конфликты в коллективе и тому подобное.

Как бы там ни было, а вы должны вести себя по-взрослому. Иначе ситуация может ухудшиться, и кто-то может потерять работу – а никто же не хочет этого. Так что же конкретно можно сделать?

Эксперт по бизнесу и трудовым отношениям Нир Башан в колонке на Psychology Today пишет, что в течение своей карьеры встречал много людей, которые портили рабочую атмосферу. Делали ее странной, напряженной, даже токсичной.

Но за эти годы он обнаружил, что есть практически безотказная стратегия против таких людей. Все очень просто: несносных коллег надо игнорировать.

Токсичные коллеги – это сложная ситуация, и, к счастью, не безвыходная / Фото katemangostar@freepik

Очень очевидный совет? Да, именно так, но почему-то большинство людей к нему не прислушиваются. Наоборот, обычной реакцией является раздражение, стресс, попытки изменить поведение этих людей и тому подобное.

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По мнению Башана, это все лишнее, а лучше таки не обращать на них внимания, оставить их в покое. И рано или поздно они сделают что-то такое, что заставит их уйти – или по своей воле, или в результате увольнения.

И вот что важно: чем меньше было у вас контактов с теми людьми, тем меньше шансов, что вас будет с ними ассоциировать руководство.

Рассмотрим еще одну ситуацию напоследок: если поведение коллеги не является серьезным, но все равно раздражает. Вот тут как раз хорошим, или даже единственным, выходом может быть честный и спокойный разговор.