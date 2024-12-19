Но действительно ли это так? Должны ли мы жертвовать своей доброжелательностью, чтобы подняться по карьерной лестнице? Ответ имеет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Доброта – это добродетель или ловушка

В мире работы часто выделяются 2 фигуры: решительный стратег с четкими решениями и ограниченными рассуждениями (уверенно шагающий вверх в карьере), и всегда готовый согнуть спину доброжелательный коллега (который, кажется, застывший в тени).

Франсуа Лелорд, психиатр и автор книги "Будьте добрым, но не слишком", дает точное описание "слишком добрых": скромные, примирительные, самоуглубленные. Этот тип людей хорошо умеет подчеркивать достоинства других, но часто в ущерб собственным успехам. Этот профиль рассматривают часто как ресурс, но редко как фигуру.

В то же время Оливье Марион предлагает другое прочтение. Для него доброта – это аристократическая добродетель, сознательный выбор, который превосходит наш инстинкт выживания и доминирования. И быть добрым – это не про отойти в сторону, а про строить крепкие отношения, разумно делегировать полномочия и вдохновлять команду.

Злость – палка о двух концах

На первый взгляд, безжалостная позиция может показаться выигрышной стратегией. Эти фигуры, которыми восхищаются или которых боятся, часто воспринимают как прирожденных лидеров. Но за этим фасадом – высокая цена.

Должны ли мы жертвовать своей доброжелательностью, чтобы подняться по карьерной лестнице? / Фото wayhomestudio@freepik

Энергия, сосредоточена на соперничестве и доминировании, в конце концов становится контрпродуктивной. Злость может изолировать, истощить и даже раскрутить спираль недоверия.

Гаэль Шателен, автор подкаста "Счастливая работа", утверждает, что настоящий успех – это не "иметь Ролекс в 50", а соответствовать своим ценностям и своим отношениям. Лидерство, основанное на страхе, не будет длительным. И наоборот, те, кто превращает свою природную агрессию в конструктивную энергию, строят стабильную карьеру.

Баланс

Неправильно направленная доброта может стать ловушкой. Говорить "да" на все равнозначно пренебрежению собственными потребностями. Это скользкая дорожка, на которой вы рискуете потерять не только уважение, но и самоуважение.

Именно поэтому Франсуа Лелорд выступает за напористую доброту. Говорить "нет", устанавливать четкие границы и признавать свою заслугу. Быть напористым означает научиться защищать свое пространство, уважая пространство других. А настоящая сила не в желании подавить других, а в умении элегантно маневрировать между потребностями одних и амбициями других.

Поэтому быть неприятным, чтобы достичь успеха на работе, совсем не обязательно. Здесь все зависит от нюансов, но в целом – стратегическая доброта в сочетании с твердой напористостью может выделить вас в часто безжалостном профессиональном мире.