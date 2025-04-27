Сколько часов после первого свидания должно пройти, прежде чем можно написать сообщение

Каким бы ни было свидание, важно оставить о нем отзыв. И мы расскажем, что и когда стоит написать девушке после встречи.

Узнайте, когда стоит написать это сообщение и каким оно должно быть. Советами делится 24 Канал со ссылкой на портал Science Of People.

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Когда написать сообщение после свидания

Да, выбор времени тоже важен. Он демонстрирует, насколько вы заинтересованы и полны энтузиазма. Конечно же, не существует строгих временных рамок. Но все же подходит написать в течение первых 24 – 48 часов после свидания.

Отправляя сообщение в течение первых двух дней вы:

Выражаете благодарность за свидание (особенно, если оно пришлось вам по душе);

Вспоминаете что-то конкретное, что понравилось или что вы оценили ("Спасибо за приглашение на концерт. Ты попала с артистом");

Имеете возможность выразить свою заинтересованность в следующей встрече.

Если же свидание не задалось, то вежливый отказ в течение первых 24 – 48 часов гарантирует, что никто не будет тратить свое время зря. И никто не останется обиженным, строя какие-то совместные планы на будущее.

Если она написала первой, то не откладывай ответ. Если медлить, то можно составить впечатление незаинтересованности. А значит – может возникнуть напряжение, которая однозначно повлияет на построение общения в будущем.

В то же время писать сообщения сразу после свидания не стоит. Это может восприниматься как чрезмерная спешка. С другой стороны, здесь следует обращать внимание на девушку, с которой вы были. Возможно, она нетерпеливая и хотела бы получить отзыв чуть ли не сразу.

Важно быть искренним, когда пишете сообщение / Фото freepik

Что написать после первого свидания

Здесь важно быть естественным и непринужденным. Пусть ваше сообщение будет легким, не слишком перегруженным. Будьте искренними и откровенными относительно эмоций, которые чувствуете. А эти фразы помогут вам лучше структурировать свои мысли.

"Я прекрасно провел время вчера вечером..."

"Наше свидание было самым ярким событием моей недели! Мы должны повторить его на следующей неделе".

"Я почувствовал настоящую связь с тобой..."

"Я искренне наслаждался временем, проведенным вместе..."

"Я с нетерпением жду возможности познакомиться с тобой поближе..."

"Я не могу перестать думать о нашем свидании..."

"Мне понравилось говорить о ___ вчера вечером".

Вы также можете добавить в сообщение конкретные аспекты человека или свидания, которые пришлись по душе. К примеру, "Мне понравился наш разговор на [конкретную тему]" или "Тот момент, когда мы [делились опытом] был фантастическим".

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Как бы ни завершилось первое свидание, важно оставить о нем отзыв. Здоровая и взрослая коммуникация – залог успеха в построении гармоничных и здоровых отношений, какими бы они ни были.