Ведь есть немало как плюсов, так и минусов у отношений на расстоянии. 24 Канал со ссылкой на Marriage расскажет подробнее.
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Что такое отношения на расстоянии и какое оно, это "расстояние"
Отношения на расстоянии – это отношения, в которых люди географически разделены. Например, они встречались в университете, но на работу пошли в разных городах. Есть 2 типа отношений на расстоянии: в первом случае пара жила вместе, но обстоятельства заставили кого-то переехать, во втором – пара уже во время знакомства, как вот в интернете, находилась на значительной дистанции.
Если попытаться посчитать в цифрах, то ученые приводят примерный ориентир, который часто называют сами участники таких отношений. Отношения на расстоянии – это когда люди должны ехать друг к другу несколько часов, или когда расстояние между ними превышает 200 километров. Соответственно, большая часть общения происходит с помощью телефона.
Действительно, благодаря легкому доступу к технологиям, распространению смартфонов и соцсетей два человека даже на разных концах света могут быть на постоянной связи. И современные исследования показывают, что люди в отношениях на расстоянии считают связь через видео и аудио достаточно близкой.
Однако очевидно, что этот тип отношений подходит не всем. Чтобы понять свое отношение к нему, стоит узнать о нескольких плюсах и минусах отношений на расстоянии.
Есть немало как плюсов, так и минусов у отношений на расстоянии / Фото freepik
Главные плюсы и минусы отношений на расстоянии
Преимущества отношений на расстоянии:
- Сильная эмоциональная связь, поскольку отношения не являются полностью физическими.
- Крепче доверие, потому что вы можете полагаться, что ваш партнер будет хранить вам верность.
- Совместное время ощущается особенным, поскольку вы не видитесь так часто, как другие пары.
- Есть время на собственные цели, например на карьерные стремления, и на свои хобби, и просто на время наедине.
- Больше свободы действий, без необходимости согласовывать свои планы с партнером.
- Меньше конфликтов, ведь у вас есть время на отдых и вы не находитесь постоянно рядом.
- Особая страсть, поскольку вы не всегда рядом, поэтому больше цените эти моменты.
- Вы не воспринимаете свою пару как должное. Потому что когда вы постоянно вместе, то можете меньше ценить компанию друг друга.
- Стрессоустойчивость, формированию которой способствует способность справляться с расстоянием, и потенциал переживать будущие штормы.
- Развитые коммуникативные навыки. Вы редко общаетесь вживую, поэтому редко можете читать язык тела, а потому учитесь становиться более сильными коммуникаторами.
Этот тип отношений подходит не всем, поэтому стоит понимать, какие он имеет преимущества, а какие недостатки / Фото freepik
Недостатки отношений на расстоянии:
- Вы можете страдать от одиночества, когда ваша половинка далеко. Вы можете скучать по своей паре, но не будет возможности просто сесть в машину и поехать через всю страну.
- Может возникнуть соблазн выйти за пределы отношений, чтобы удовлетворить физические или эмоциональные потребности. В то же время вы можете чувствовать ревность и незащищенность, поскольку не знаете, что делает другой человек.
- Вы больше тратите, поскольку вам обоим придется путешествовать, чтобы видеть друг друга.
- Будут возникать недоразумения и проблемы с общением, поскольку бывает трудно прочитать эмоции и определить чувства человека по тексту.
- Будет труднее устранить конфликт, чем в обычных отношениях, когда люди могут встретиться и обсудить проблему лично.
- Вы можете отдалиться друг от друга, поскольку ваши жизни могут двигаться в разных направлениях.
- Секс не является единственным необходимым компонентом успешных отношений, однако вы можете почувствовать, что вам не хватает физической близости.
- Попытки поддерживать отношения на расстоянии со временем, если вы никак не сойдетесь, могут становиться все более изнурительными.
- Регулярные звонки и требовательные ко времени встречи могут начать мешать вашей повседневной жизни.
- Встречи будут происходить прекрасно, но возвращение к обычной жизни будет вызывать разочарование или даже угнетение. А еще вы можете чувствовать давление на этих встречах, потому что надо использовать каждую минуту вместе.