Pornhub подвел итоги 2024: украинцам должно быть стыдно за свои поисковые запросы

Pornhub традиционно подвел итоги уходящего года. И нам есть что рассказать о предпочтениях украинцев на портале с контентом для взрослых.

24 Канал ознакомился с отчетом, который опубликовал Pornhub. Он пролил свет на то, что смотрели на ресурсе в 2024 году. Особое внимание мы посвятили нашим землякам.

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Украина в двадцатке по трафику

Начнем с того, какие страны лидируют в отчете по трафику. Неудивительно, что первую позицию занимают Соединенные Штаты. А вот второе и третье место изменились, если сравнивать с прошлым годом: Франция и Филиппины соответственно. В 2023 году Франция была на третьем месте, а Филиппины – на втором.

Если мы говорим о первой десятке, то дальше идут Мексика, Великобритания, Германия, Бразилия, Италия, Япония и Канада. Украина по трафику занимает 15 место, подвинувшись на одну ступеньку вниз по сравнению с 2023 годом.



Украина попала в 20 стран по трафику / Инфографика Pornhub

Это интересно! ТОП 20 стран в рейтинге потребляют 79,2% дневного трафика.

Трафик трафиком, а что же у нас с продолжительностью визитов? Дольше всего за раз на Pornhub сидят зрители из Мексики – 11 минут и 1 секунду. А вот украинцы – 9 минут и 25 секунд. Интересно, что общее среднее время, проведенное на портале за один визит, – 9 минут и 40 секунд, что на 29 секунд меньше, если сравнивать с прошлым годом.



Украинцы посещали сайт по 9 минут и 25 секунд за сеанс / Инфографика Pornhub

Заметим, что в Филиппинах большинство посетителей портала – женщины: 59 против 41 процента. Если говорить об Украине, то у нас ситуация другая: 44% женщин против 56% мужчин.



Просмотры среди женщин и мужчин по миру / Инфографика Pornhub

Этот скрин особенно интересен. Он демонстрирует предпочтения в категориях с учетом возраста зрителей. Так:

поколение Z активно смотрело вертикальные видео;

поколение Y – трио, где двое мужчин и одна женщина;

поколение X – видеокомпиляции;

а "бумеры" – видео со страпонами.



Что смотрели с учетом возраста / Инфографика Pornhub

А что же искали активнее всего в 2024 году? Первая позиция за "хентаем", а после него идут "милфы". Тройку закрывает pinay – видео, связанные с филиппинцами. Также пользователей сервиса интересуют ролики с лесбиянками, анальным сексом и большими ягодицами.



Что активнее всего искали на портале / Инфографика Pornhub

На этом изображении можно увидеть, как разделились страны по категориям, которые смотрели больше всего. Украина здесь выделяется просмотром роликов с "милфами".



Что смотрели на Pornhub по странам / Инфографика Pornhub

Что смотрели украинцы на Pornhub

Первая и вторая позиции совпадают с мировым поиском – хентай и "милфы". А теперь то, за что нам очень и очень стыдно, – "русское порно". Так, эта категория поднялась на третью позицию с показателем +12. Также +15 у домашнего видео и +2 у украинского порно.



Что смотрели украинцы на Pornhub / Инфографика Pornhub

Если говорить о порнозвездах, то первая позиция за Джозефиной Джексон. Оно и не удивительно, ведь в 2024 году о ней активно говорят. И не только с позиции ее съемок в порно. Она также волонтерит и помогает нашим военным.

Среди топ категорий – "милфы", анальный секс, мужественные, тройнички и лесбиянки.

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А посещали ли вы Pornhub в 2024 году? Надеемся, вы не искали то, за что нам очень и очень стыдно.