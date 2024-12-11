Pornhub підбив підсумки 2024 року: українцям має бути соромно за свої пошукові запити

Pornhub традиційно підбив підсумки року, що минає. І нам є що розповісти про вподобання українців на порталі з контентом для дорослих.

24 Канал ознайомився зі звітом, який опублікував Pornhub. Він пролив світло на те, що дивились на ресурсі у 2024 році. Особливу увагу ми присвятили нашим землякам.

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Україна у двадцятці по трафіку

Почнімо з того, які країни лідирують у звіті за трафіком. Не дивно, що першу позицію посідають Сполучені Штати. А от друге та третє місце змінились, якщо порівнювати з минулим роком: Франція та Філіппіни відповідно. У 2023 році Франція була на третьому місці, а Філіппіни – на другому.

Якщо ми говоримо про першу десятку, то далі йдуть Мексика, Велика Британія, Німеччина, Бразилія, Італія, Японія та Канада. Україна за трафіком посідає 15 місце, посунувшись на одну сходинку вниз у порівнянні з 2023 роком.



Україна потрапила до 20 країн за трафіком / Інфографіка Pornhub

Це цікаво! ТОП 20 країн у рейтингу споживають 79,2% денного трафіку.

Трафік трафіком, а що ж у нас з тривалістю візитів? Найдовше за раз на Pornhub сидять глядачі з Мексики – 11 хвилин і 1 секунду. А от українці – 9 хвилин та 25 секунд. Цікаво, що загальний середній час, проведений на порталі за один візит, – 9 хвилин і 40 секунд, що на 29 секунд менше, якщо порівнювати з минулим роком.



Українці відвідували сайт по 9 хвилин і 25 секунд за сеанс / Інфографіка Pornhub

Зауважимо, що у Філіппінах більшість відвідувачів порталу – жінки: 59 проти 41 відсотка. Якщо говорити про Україну, то у нас ситуація інша: 44% жінок проти 56% чоловіків.



Перегляди серед жінок і чоловіків по світу / Інфографіка Pornhub

Оцей скрин особливо цікавий. Він демонструє вподобання у категоріях з урахуванням віку глядачів. Так:

покоління Z найактивніше дивилося вертикальні відео;

покоління Y – тріо, де двоє чоловіків і одна жінка;

покоління X – відеокомпіляції;

а "бумери" – відео зі страпонами.



Що дивились з урахуванням віку / Інфографіка Pornhub

А що ж шукали найактивніше у 2024 році? Перша позиція за "хентаєм", а після нього йдуть "мілфи". Трійку закриває pinay – відео, пов’язані з філіппінцями. Також користувачів сервісу цікавлять ролики з лесбійками, анальним сексом та великими сідницями.



Що найактивніше шукали на порталі / Інфографіка Pornhub

На цьому зображенні можна побачити, як розділились країни за категоріями, які дивились найбільше. Україна тут виділяється переглядом роликів з "мілфами".



Що дивились на Pornhub по країнах / Інфографіка Pornhub

Що дивились українці на Pornhub

Перша та друга позиції збігаються зі світовим пошуком – хентай та "мілфи". А тепер те, за що нам дуже і дуже соромно, – "русское порно". Так, ця категорія піднялась на третю позицію з показником +12. Також +15 в домашнього відео та +2 в українського порно.



Що дивились українці на Pornhub / Інфографіка Pornhub

Якщо говорити про порнозірок, то перша позиція за Джозефіною Джексон. Воно й не дивно, адже у 2024 році про неї активно говорять. І не лише з позиції її зйомок у порно. Вона також волонтерить і допомагає нашим військовим.

Серед топ категорій – "мілфи", анальний секс, мужні, трійнички та лесбійки.

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А чи відвідували ви Pornhub у 2024 році? Надіємось, ви не шукали те, за що нам дуже і дуже соромно.