Важное о виктимности: почему люди склонны делать себя жертвами
30 декабря 2024, 14:22Читати новину українською
Виктимность можно понимать как то, что человек часто чувствует себя жертвой обстоятельств, будто они вне его контроля. Склонные к ней люди постоянно обвиняют других в том, что с ними происходит.
Роберт Б. Горвиц, профессор коммуникации в Калифорнийском университете в Сан-Диего, называет причины такого явления. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.
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Виктимность: каковы ее причины
- Моральная элитарность. Это когда люди считают собственные ценности и убеждения выше ценностей и убеждений других. И если что-то идет не так, как ожидалось, они считают, что это связано с несовпадением идеалов, в которых другой человек ошибается.
- Плохая эмпатия. Это о неспособности человека учитывать эмоции других или принимать во внимание их мнение. Подобное случается, когда кто-то использует знания о слабых сторонах другого человека, чтобы давить на него.
- Привлечение внимания. Одной из главных причин, почему люди склонны к виктимности, является потребность во внимании и эмоциональной поддержке. Во многих культурах люди, которые представляют себя как жертвы, часто получают утешение, помощь и внимание от тех, кто их окружает. И это может быть особенно привлекательным для тех, кто чувствует, что не имеет достаточно любви или признания в повседневной жизни.
- Избегание ответственности – за собственные ошибки или неудачи. Принятие роли жертвы позволяет склонным к виктимности людям переложить вину на внешние факторы, такие как действия других людей, обстоятельства или даже "невезение". Это также является защитным механизмом, который временно защищает самооценку, поскольку позволяет избежать столкновения с собственными недостатками.
- Психологические расстройства. Это, к примеру, об историческом расстройстве личности или зависимом расстройстве личности. В этих случаях виктимность может быть способом преодоления низкой самооценки, хронического ощущения незащищенности или постоянной потребности во внешнем одобрении.
- Культурные и социальные нормы. В некоторых обществах статус жертвы может ассоциироваться с привилегиями или освобождением от ответственности. СМИ и соцсети усилили эту динамику, предоставив платформу, где люди могут делиться своими историями страданий для поддержки глобальной аудитории. Это хорошо для повышения осведомленности о реальных проблемах, но и также может способствовать чрезмерному использованию дискурса виктимности, когда не все осознают ответственность, что стоит за ним.
- Модели обучения и ранний опыт. Виктимное поведение может быть усвоено еще в детстве. Дети, которые растут в среде, где авторитетные лица постоянно используют роль жертвы для манипуляций, могут усвоить эту модель как эффективную стратегию.
- Зона эмоционального комфорта. Как бы иронично это не звучало, некоторые люди находят комфорт в роли жертвы. А признать, что они могут изменить свою ситуацию, означало бы столкнуться с новыми вызовами и рисковать. Виктимность может дать временное ощущение безопасности, поскольку позволяет избежать необходимости принимать решения или бояться неудачи.