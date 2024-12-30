Важливе про віктимність: чому люди схильні робити себе жертвами
30 грудня 2024, 14:22Читать новость на русском
Віктимність можна розуміти як те, що людина часто відчуває себе жертвою обставин, ніби вони поза її контролем. Схильні до неї люди постійно звинувачують інших у тому, що з ними відбувається.
Роберт Б. Горвіц, професор комунікації в Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго, називає причини такого явища. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.
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Віктимність: які її причини
- Моральна елітарність. Це коли люди вважають власні цінності та переконання вищими за цінності та переконання інших. І якщо щось йде не так, як очікувалося, вони вважають, що це пов'язано з розбіжністю ідеалів, в яких інша людина помиляється.
- Погана емпатія. Це про нездатність людини зважати на емоції інших або брати до уваги їхню думку. Подібне трапляється, коли хтось використовує знання про слабкі сторони іншої людини, щоб тиснути на неї.
- Привернення уваги. Однією з головних причин, чому люди схильні до віктимності, є потреба в увазі та емоційній підтримці. У багатьох культурах люди, які представляють себе як жертви, часто отримують розраду, допомогу та увагу від тих, хто їх оточує. І це може бути особливо привабливим для тих, хто відчуває, що не має достатньо любові чи визнання у повсякденному житті.
- Уникнення відповідальності – за власні помилки або невдачі. Прийняття ролі жертви дозволяє схильним до віктимності людям перекласти провину на зовнішні фактори, такі як дії інших людей, обставини або навіть "невезіння". Це також є захисним механізмом, який тимчасово захищає самооцінку, оскільки дозволяє уникнути зіткнення з власними недоліками.
- Психологічні розлади. Це, до прикладу, про історичний розлад особистості або залежний розлад особистості. У цих випадках віктимність може бути способом подолання низької самооцінки, хронічного відчуття незахищеності або постійної потреби у зовнішньому схваленні.
- Культурні та соціальні норми. У деяких суспільствах статус жертви може асоціюватися з привілеями чи звільненням від відповідальності. ЗМІ та соцмережі посилили цю динаміку, надавши платформу, де люди можуть ділитися своїми історіями страждань задля підтримки глобальної аудиторії. Це добре для підвищення обізнаності про реальні проблеми, але й також може сприяти надмірному використанню дискурсу віктимності, коли не всі усвідомлюють відповідальність, що стоїть за ним.
- Моделі навчання та ранній досвід. Віктимна поведінка може бути засвоєна ще в дитинстві. Діти, які ростуть у середовищі, де авторитетні особи постійно використовують роль жертви для маніпуляцій, можуть засвоїти цю модель як ефективну стратегію.
- Зона емоційного комфорту. Як би іронічно це не звучало, деякі люди знаходять комфорт у ролі жертви. А визнати, що вони можуть змінити свою ситуацію, означало б натрапити на нові виклики та ризикувати. Віктимність може дати тимчасове відчуття безпеки, оскільки дозволяє уникнути необхідності приймати рішення або боятися невдачі.