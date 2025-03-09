Не разбрасываемся деньгами: омыватель стекла для авто на лето можно легко сделать своими руками

Обслуживание автомобиля важно во всех аспектах, от ухода за двигателем до обеспечения хорошей видимости на дороге. Для последней, в частности, необходимо иметь чистое лобовое стекло.

Омыватель для лобового стекла при этом важен не только зимой, но и летом. А как изготовить этот продукт собственноручно и почти без затрат денег, рассказываем на 24 Канале благодаря ProbusCars.

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Как самостоятельно сделать жидкость для омывания стекла на лето

Если вы решили сделать жидкость для омывания лобового стекла собственноручно, важно учитывать ограничения сезона. Требования отличаются летом и зимой. Так вот, летом основной проблемой является пыль, пыльца и остатки насекомых.

Следовательно, средство для этого сезона должно быть слегка обезжиривающим, чтобы удалить грязь и не повредить стекла. Какие ингредиенты для этого нужны?

Деминерализованная или дистиллированная вода (не оставляет после себя известковых отложений, в отличие от обычной).

(не оставляет после себя известковых отложений, в отличие от обычной). Белый уксус (мощное средство для дезинфекции, что также имеет обезжиривающие свойства).

(мощное средство для дезинфекции, что также имеет обезжиривающие свойства). Жидкое мыло (позволяет мягко очистить стекло без царапин).

(позволяет мягко очистить стекло без царапин). Эфирные масла (это если вы хотите наслаждаться приятным ароматом во время мытья).

Как изготовить летний омыватель стекла собственноручно и почти без затрат денег? / Фото senivpetro@freepik

Вот рецепт летней жидкости для стекол (и не забудьте заменить щетки стеклоочистителя, если они неисправны, чтобы очистка была эффективной):

Подготовьте не менее 1 литра деминерализованной или дистиллированной воды, 100 миллилитров белого уксуса, столовую ложку жидкого мыла и несколько капель эфирного масла (например лаванды, лимона, эвкалипта или корицы).

не менее 1 литра деминерализованной или дистиллированной воды, 100 миллилитров белого уксуса, столовую ложку жидкого мыла и несколько капель эфирного масла (например лаванды, лимона, эвкалипта или корицы). Налейте воду в чистую посудину (ее следует тщательно вымыть, чтобы не было риска смешивания с другими химическими веществами), смешайте ее с уксусом, добавьте жидкое мыло и осторожно перемешайте , чтобы избежать образования пены. После этого ароматизируйте маслом.

, чтобы избежать образования пены. После этого ароматизируйте маслом. Вот и все, вы создали омыватель, который обеспечит чистоту лобового стекла летом. Осталось лишь залить его в бачок омывателя вашего авто.

Почему стоит делать жидкость для омывателя самостоятельно? Ну, вы сэкономите деньги, но не только – также вы будете знать, что в вашей жидкости есть только безвредные составляющие.