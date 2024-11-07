Во-первых, это значительно дешевле, чем купить омыватель стекла в магазине. Во-вторых, сделать его чрезвычайно просто. 24 Канал, ссылаясь на издание "Автопилот", расскажет как.

Стоит внимания Бензиновое против дизельного: в каком авто холоднее зимой и почему

Как сделать омыватель стекла в домашних условиях

Для этого вам понадобится всего несколько доступных ингредиентов:

Дистиллированная вода – 750 миллилитров;

Средство для мытья окон – 20 миллилитров;

Нашатырный спирт – 120 миллилитров;

Денатурат – 240 миллилитров; 99%, если морозы сильные и 70% – если умеренные.

Делаем омыватель стекла своими руками:

Сначала в бутылку объемом полтора – два литра наливаем дистиллированную воду; После этого добавляем в нее средство для мытья окон; Следующий шаг – тщательно встряхнуть бутылку, чтобы все компоненты перемешались; После этого смесь, которую мы получили, переливаем в бачок омывателя вашего автомобиля; Туда же добавляем нашатырный спирт, который будет помогать удалять загрязнения, что въелись; Также наливаем денатурат, благодаря которому жидкость зимой не будет замерзать.

Чистое стекло важно для безопасности на дороге / Фото freepik

В чем преимущества омывателя, сделанного своими руками

У такого средства для мытья окон есть целый ряд преимуществ. Прежде всего говорится о том, что вы сможете существенно экономить средства, что уже очень хорошо. Кроме того, вы можете быть уверенными в самом средстве, ведь контролировали как качество, так и количество компонентов. А еще вместо токсичного метанола вы используете денатурат, а это позволяет делать ваш омыватель значительно экологичнее аналогов.

Обратите внимание на эти советы

Когда возьметесь за изготовление омывателя стекла в домашних условиях, обратите внимание на несколько важных нюансов. Прежде всего следует использовать только дистиллированную воду. Это позволит вам предотвратить появление накипи. Также соблюдайте пропорции, предложенных выше. Сам же омыватель следует держать в прохладном месте в таре, которая плотно закрывается.

Смотрите также Могут даже взорваться: водителей призвали забрать эти 5 вещей из автомобиля с наступлением холодов

Воспользуйтесь нашими советами и приготовьте омыватель стекла в домашних условиях. Это не только сэкономит ваши деньги, но и позволит быть уверенными в том, что вы заливаете в вашу машину.