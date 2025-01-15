Поспать после обеда – не такая уж и плохая идея, и вот почему

Не новость, что сон полезен для вас, особенно глубокий ночной. Но как насчет короткого сна после обеда?

Что ж, он тоже может творить чудеса. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Какие преимущества вам может дать послеобеденный сон

Есть 3 веские причины, почему сон днем имеет смысл. Во-первых, некоторые люди от природы нуждаются в большем количестве сна, это просто биология. Во-вторых, если ваш ночной отдых что-то нарушило, дневной сон может помочь вам восстановиться. И третье – для тех, кто встает вместе с солнцем, дневной сон является отличным способом наверстать.

Согласно отчету Медицинского института Джона Хопкинса, сон в первой половине дня (когда циркадный ритм падает) – это идеальный способ добрать сна, не нарушая баланс между сном и бодрствованием. Гарвардское медицинское издательство тоже поддерживает послеобеденный сон. Короткий сон может поднять настроение, снять усталость и обострить внимание.

На многих рабочих местах сон все еще не одобряют из-за стереотипных представлений, будто это равно лени или снижает производительность. Но исследования показывают обратное – своевременный сон повышает когнитивные способности, особенно при выполнении умственных задач.

А вот длинный сон днем может показаться соблазнительным, но имеет недостатки. Это ужасная сонливость в течение остальной части дня и ночная бессонница. Многие исследования также связывают марафонский сон с повышенным риском диабета, сердечных заболеваний и депрессии.

Сон после обеда – каким он должен быть, чтобы принести пользу? / Фото freepik

Хуже того, это замкнутый круг – вы дремлете, чтобы компенсировать плохой сон, но этот сон заставляет вас крутиться в постели позже. Итак, не отказывайтесь, но ограничивайте дневной сон – и ваше тело будет вам благодарно.

Оптимальное время для сна для взрослых приходится на промежуток между 13:00 и 16:00. А чтобы получить максимальную пользу, старайтесь спать от 20 до 40 минут – достаточно, чтобы зарядиться энергией, и не слишком много, чтобы не чувствовать сонливости.

Harvard Health Publishing советует это относительно дневного сна, чтобы высыпаться как профессионал:

Выберите правильное время. Чтобы это был ранний час, дневной, но не вечерний.

Чтобы это был ранний час, дневной, но не вечерний. Спите недолго. В идеале около 20 – 40 минут, и используйте будильник, чтобы не проспать.

В идеале около 20 – 40 минут, и используйте будильник, чтобы не проспать. Создайте спокойную среду. Для качественного сна найдите тихое, комфортное место, где вы сможете расслабиться.

Для качественного сна найдите тихое, комфортное место, где вы сможете расслабиться. Поймите, почему вы это делаете. Если дневная сонливость – регулярное явление для вас, пересмотрите свои привычки сна.

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