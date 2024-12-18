Наш напряженный ритм жизни иногда приводит к тому, что мы решаем жертвовать сном. И тут появляются признаки, которые нельзя игнорировать, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Признаки плохого качества сна и недосыпания

Дело не только в часах. 8 часов сна – это не единственная цель, мы также должны убедиться, что эти часы качественные. Иначе мы будем чувствовать усталость и иметь трудности с ясным мышлением.

По данным Фонда сна (Sleep Foundation), признаки того, что ваш сон не является качественным и достаточным, следующие:

Вы засыпаете более 30 минут, после того как легли.

Вы регулярно просыпаетесь более чем раз в течение ночи.

И при этом можете не спать до 20 минут или больше не засыпать.

Вы чувствуете усталость и расконцентрацию внимания в течение дня.

Вы чувствуете, что вам нужно больше кофеина для бодрости.

Ваша кожа с прыщами, глаза отечные, красные, с темными кругами.

Вы чувствуете голод и тягу к нездоровой пище.

Вы испытываете больший стресс, злость или эмоциональную усталость.

Вы имеете проблемы с бессонницей.

Вы также можете чувствовать сонливость в течение дня.

Наш напряженный ритм жизни иногда приводит к тому, что мы жертвуем сном – и зря / Фото freepik

Как исправить некачественный сон

Иногда все, что нужно сделать – это скорректировать свой образ жизни и выработать полезные привычки для лучшей гигиены сна. Эти привычки направлены не на увеличение продолжительности сна, а на то, чтобы помочь вам лучше спать и отдыхать.

Вот некоторые из рекомендаций, которые помогут:

Ограничьте использование экранов и электронных устройств. Не пользуйтесь экранами непосредственно перед сном (электроника нарушает физиологические механизмы сна и стимулирует мозг) – по крайней мере за 30 минут.

и электронных устройств. Не пользуйтесь экранами непосредственно перед сном (электроника нарушает физиологические механизмы сна и стимулирует мозг) – по крайней мере за 30 минут. Сформируйте график . Причем не только график засыпания, но и пробуждения, и он должен быть одинаковым каждый день, поскольку это помогает вашему телу и разуму подготовиться к полноценному сну и энергичному пробуждению.

. Причем не только график засыпания, но и пробуждения, и он должен быть одинаковым каждый день, поскольку это помогает вашему телу и разуму подготовиться к полноценному сну и энергичному пробуждению. Настройте свое пространство . Убедитесь, что в комнате, где вы спите, темно, прохладно (не холодно) и не слишком шумно.

. Убедитесь, что в комнате, где вы спите, темно, прохладно (не холодно) и не слишком шумно. Расслабьтесь перед сном. Найдите занятия, которые помогут вам расслабиться физически и психологически. Попробуйте почитать, помедитировать или сделать легкую растяжку.

перед сном. Найдите занятия, которые помогут вам расслабиться физически и психологически. Попробуйте почитать, помедитировать или сделать легкую растяжку. Выходите на солнечный свет по утрам. Его влияние может помочь вам чувствовать себя бодрее, а также помогает тренировать организм, чтобы не спать днем и засыпать в подходящее время.

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