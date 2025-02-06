Горько, но это стоит понимать: 5 признаков того, что конец дружбы близок

В детстве многие думают, что друзья остаются друзьями навсегда. Но реальность иная – иногда дружбу разрывает непоправимая ссора, а еще чаще происходит просто медленное и недраматическое отдаление. Потому что люди меняются.

Без сомнения, это всегда очень обидно, когда человек, с которым у вас было столько общего, исчезает, и все же это вполне обычная и естественная часть взросления. Но можете ли вы заметить конец дружбы? 24 Канал благодаря GQ покажет признаки этого.

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Как распознать, что дружба исчерпала себя, чтобы двигаться дальше

Сюзанна Деггс-Вайт, доктор философии, пишет, что понять и принять конец дружбы – это настоящий вызов. И вот несколько признаков того, что конец дружбы близок.

Ваши разговоры кажутся скупыми или поверхностными. Хорошая дружба процветает благодаря содержательным разговорам, да и бессмысленным тоже. Но когда отношения приближаются к концу, разговоры, которые раньше протекали легко, начинают казаться неудобными и неестественными. Возможно, раньше вы делились всем, а теперь и разговор о погоде лишь способ заполнить пустоту. Если на каждой встрече вы чувствуете, что отчаянно ищете, что сказать – возможно, время признать, что эта дружба стала вынужденной.

Хорошая дружба процветает благодаря содержательным разговорам, да и бессмысленным тоже. Но когда отношения приближаются к концу, разговоры, которые раньше протекали легко, начинают казаться неудобными и неестественными. Возможно, раньше вы делились всем, а теперь и разговор о погоде лишь способ заполнить пустоту. Если на каждой встрече вы чувствуете, что отчаянно ищете, что сказать – возможно, время признать, что эта дружба стала вынужденной. Ваши стили жизни уже не совпадают так, как раньше. Вы оказываетесь на разных жизненных этапах – и это одна из худших, но самых распространенных причин, почему дружба заканчивается. Возможно, сейчас вы стремитесь к спокойным выходным дома, а ваш лучший друг предпочитает вечеринки до рассвета, что и вам нравилось в университетские времена. Или сейчас ваш приоритет – создать семью, а его – путешествовать по миру. Наши интересы, убеждения и ценности меняются со временем, и связи, созданные на основе одного из этих факторов, могут не выдержать этих перемен. Но все это не означает, что один жизненный путь лучше другого – они просто идут в разных направлениях, и иногда определенные люди не проходят этот путь вместе с вами.

Чтобы заметить конец дружбы, надо прежде всего обратить внимание на эти 5 признаков / Коллаж 24 Канала фото freepik

Отношения становятся все более односторонними. Дружба – это улица с двусторонним движением, то есть если один человек перестает прилагать усилия, связь почти невозможно сохранить. Чтобы увидеть, стала ли ваша дружба односторонней, например, просмотрите переписку. Если только вы всегда инициируете разговор, изливаете душу и так далее – это уже показывает значительный дисбаланс.

Дружба – это улица с двусторонним движением, то есть если один человек перестает прилагать усилия, связь почти невозможно сохранить. Чтобы увидеть, стала ли ваша дружба односторонней, например, просмотрите переписку. Если только вы всегда инициируете разговор, изливаете душу и так далее – это уже показывает значительный дисбаланс. Вы больше не хотите говорить с человеком о своих проблемах. Даже самые крепкие дружеские отношения проходят через черные полосы, и преодоление их – тяжелый труд. Он требует взаимных усилий, времени и эмоциональных инвестиций. Вы с радостью можете посвятить их близким вам людям, но, вероятно, не тому, кого вы бессознательно хотите отпустить.

Даже самые крепкие дружеские отношения проходят через черные полосы, и преодоление их – тяжелый труд. Он требует взаимных усилий, времени и эмоциональных инвестиций. Вы с радостью можете посвятить их близким вам людям, но, вероятно, не тому, кого вы бессознательно хотите отпустить. Вы не скучаете по человеку и не чувствуете мотивации, чтобы связаться с ним. Несомненно, бывают моменты, когда разговаривать даже с самыми любимыми людьми слишком трудно, (из-за плохого настроения, заваленности работой или просто социальной истощенности). В большинстве случаев общение с близкими не вызывает никаких трудностей. Однако когда дружба подходит к концу, вы не будете чувствовать себя взволнованным в таких случаях. И даже при важных событиях в вашей жизни вам не приходит в голову поделиться с человеком хорошими новостями.

Что делать, если вы проанализировали эти признаки и увидели, что конец дружбы неизбежен? Лучшим вариантом, если отношения не были слишком близкими, будет медленное дистанцирование. Для более тесной дружбы доктор Деггз-Уайт советует прежде всего "попробовать поговорить о том, на каком этапе жизни вы находитесь". Это может быть сложный разговор, но надо четко объяснить, что вы цените эту дружбу, но жизнь просто пошла другим путем. Некоторые дружеские отношения просто не предназначены для длительного существования, поэтому вполне нормально отпустить их, когда вы больше не чувствуете близости.