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Gentleman Гид по стилю Как работают духи для волос и почему вам обязательно нужно их иметь
18 мая, 13:26
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Как работают духи для волос и почему вам обязательно нужно их иметь

Эдуард Хомченко
Основні тези
  • Духи для волос созданы специально для волос с добавлением мягких и питательных ингредиентов.
  • Они не пересушивают и не повреждают волосы, в отличие от обычных духов.
  • А еще обеспечивают защиту от ультрафиолета, увлажнение, здоровый блеск и имеют другие преимущества.

Придирчивый уход за волосами требует одеколонов, кремов и других средств, это мы знаем. Но среди них есть одно, на которое мы досадно не обращаем внимание. Вернее, не обращали раньше.

Это о духах для волос, и нынче они в тренде среди бьюти-инфлюенсеров. 24 Канал со ссылкой на Man's World расскажет о них подробнее.

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Что это такое – духи для волос

Духи для волос – это дополнение к уходу за волосами, но не только. Еще они добавляют уверенности в себе и являются разумным шагом к устранению ежедневных проблем с волосами. Именно поэтому они все чаще становятся постоянным атрибутом современного ухоженного мужчины, который знает, что стиль не ограничен одеждой или традиционными духами.

Итак, духи для волос – это аромат, разработанный специально для ваших волос. В чем разница с обычными духами? Те имеют высокий уровень спирта, то есть могут пересушить или повредить волосы. А вот духи для волос – нежные, часто с питательными ингредиентами, как масла, витамины и керамиды.

Почему стоит пользоваться духами для волос

Заметьте, что ваши волосы удерживают посторонние запахи – от загрязнения, дыма, жира и пота и тому подобное. Немало усилий следует прилагать, чтобы они выглядели свежими. В этом вам помогают средства для укладки и регулярное мытье.

Но замечательным завершающим штрихом к этому будут как раз духи для волос. Они придают волосам замечательный запах, защиту от ультрафиолета, увлажнение и даже здоровый блеск.

Эти духи для волос сейчас в тренде среди бьюти-инфлюенсеров / Смотрите фото производителей

 

 

Вот подборка примеров таких духов для волос:

  • Brillare Hope Ceramide Hair Perfume – повседневный вариант с керамидами, которые увлажняют и укрепляют волосы, оставляя их с легким ароматом.
  • Chanel Bleu De Chanel Fragranced Hair Care – культовый мужской аромат, переосмысленный для волос, идеальный для вечерних выходов.
  • Simrasa Luxuries Hairloom Soir Hair Parfum – элегантная и немного драматическая смесь, что прекрасно подходит для тех, кто хочет чего-то уникального.
  • Ouai Hair and Body Mist, St. Barts – тропический, ветреный и непринужденно прохладный.
  • Moroccanoil Brumes Du Maroc Hair & Body Mist – обогащен аргановым маслом и витамином Е, ароматизирует, питает и защищает волосы.
  • Rare Beauty Find Comfort Body & Hair Fragrance Mist – имеет цитрусовые ноты с жасмином и кашемиром, помогает волосам чувствовать себя мягче.
  • Victoria's Secret Coco Vanilla Hair & Body Mist – помогает волосам удерживать влагу и быстро освежает их, имеет стойкий и сладкий аромат ванили.
  • Kayali Oudgasm Rose Oud 16 Hair Mist – цветочный туман для волос с лимоном, грушей и пионом.
  • Yves Saint Laurent Libre Hair Mist – благодаря экстракту граната делает волосы более яркими и мягкими.