И это прекрасно понимает Эммануэль Макрон, который обожает парфюм Dior Eau Sauvage. Этот аромат французский лидер использует в "промышленных масштабах". 24 Канал назовет три парфюма, которыми пахнет настоящий мужчина.

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Tom Ford Oud Wood

Для кого этот аромат? Для мужчин, у которых изысканный вкус. Для тех, кто стремится подчеркнуть свою индивидуальность.

Перед нами – роскошный древесно-восточный аромат. Он выделяется нотами уда, сандала, кардамона и амбры. Характер дымный, но мягкий с легкой пикантностью перца и ванили. Мужской аромат глубокий, теплый и характеризуется кремовой текстурой.

Чем особенный аромат? Он универсальный и статусный. Этот парфюм подходит как для деловых встреч, так и для неформальных мероприятий вечером.

Он достаточно стойкий и способен держаться на протяжении 8 – 10 часов. Его шлейф умеренный, но ощутимый.



Парфюм Tom Ford Oud Wood для мужчин / Коллаж 24 Канала

В линейке парфюмов Ford Oud Wood считается "альфа-ароматом". А все благодаря тому, что у него утонченная мужественность. Популярен этот аромат среди ценителей нишевой парфюмерии.

Обратим внимание! Этот аромат лучше всего раскрывается осенью или зимой. Зато в жаркое время года лучше отдать предпочтение другим духам.

Цена: около 12 тысяч за 50 миллилитров.

Jean Paul Gaultier Le Male Le Parfum

Для кого этот аромат? Он подойдет для харизматичных романтиков, которые выделяются сильным характером.

Композиция этого парфюма – восточно-древесная. Она открывается свежим кардамоном, а также переходит в сердце из лаванды и ириса. Завершается аромат теплой ванилью и бобами тонка. У этого парфюма пудровый аромат, несколько сладковатый оттенок. Все это делает его чувственным и притягательным.

Чем особенный аромат? Начнем с того, что это более зрелая и насыщенная версия классического парфюма Le Male. Ее создали для вечернего использования.

Он устойчивый и может держаться до 10 часов. Если говорить о шлейфе, то он заметен.



Парфюм Jean Paul Gaultier Le Male Le Parfum для мужчин / Коллаж 24 Канала

Ассоциируется этот аромат с образом сильного, но одновременно романтического мужчины. Этот парфюм идеально подойдет для свиданий. Лучше всего носить его осенью и зимой или прохладными вечерами.

Цена: около 3200 гривен за 75 миллилитров.

Armani Acqua di Giò Eau de Parfum

Для кого этот аромат? Он подойдет для энергичного и свободного духом мужчины. Для того, кто живет в гармонии с природой и миром.

Парфюм выделяется свежим морским ароматом с цитрусовыми нотками бергамота. Также чувствуются морские аккорды и древесная база из пачули и кедра.

Чем особенный аромат? Перед нами универсальный парфюм для активных мужчин. Он идеально подойдет для теплого времени года – весны и лета.

Парфюм достаточно стойкий и продержится в течение 6 – 8 часов. Его шлейф легкий, но он заметен.



Парфюм для мужчин Armani Acqua di Giò Eau de Parfum / Коллаж 24 Канала

Ассоциируется этот аромат со свободой, природой и энергией. И он идеально подойдет для повседневного использования, а также активного образа жизни.

Цена: около 3500 гривен за 50 миллилитров.

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Выберите себе один или сразу несколько ароматов, которые позволят подчеркнуть ваш дух и характер. Пусть они придадут вам уверенности и помогут достигать желаемых результатов.