Простой способ, как быстро очистить автомобильные фары и вернуть им блеск

Чистые и блестящие автомобильные фары, разумеется, придают машине привлекательный вид, но это не главное. Они обеспечивают лучшую видимость на дороге, а значит – способствуют безопасности вождения.

Обидно, но со временем фары могут помутнеть – на них влияет пыль, грязь, погодные условия и тому подобное. Но хорошая новость в том, что очистка фар – это простой процесс, который не требует специальных знаний или инструментов. Один из эффективных способов быстро вернуть фарам блеск предлагает портал "Автопилот".

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Устраняем загрязненность автомобильных фар быстро и эффективно

Загрязненные или мутные фары могут значительно снизить видимость и создать опасную ситуацию на дороге, особенно в темное время суток. Самое элементарное, что можно здесь сделать – протереть фары влажной тряпкой. Но – это не поможет устранить проблему помутнения линз.

Так как же сделать так, чтобы фары были и чистыми, и прозрачными и блестящими? Поможет нашатырный спирт.

Нужно смешать 2 столовые ложки нашатыря с литром чистой воды.

К этой жидкости следует добавить 1 столовую ложку картофельного крахмала.

А далее этой смесью следует тщательно протереть фары.

После процедуры все вытереть насухо мягкой тканью.

Да, нашатырь эффективно удаляет грязь и жир, накапливающийся на поверхности пластика. И всего за несколько минут ваши фары будут выглядеть как новые.

Очистка фар – это простой процесс, главное – не забывать его выполнять / Фото senivpetro@freepik

Помните, что регулярный уход за фарами поможет сохранить их в отличном состоянии и усилит вашу безопасность на дороге. А если под рукой спирта нет, можно использовать и другие доступные средства. Например: