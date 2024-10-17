И при этом все же сталкиваются с проблемами, которые легко могли бы предотвратить. AMPERCAR напоминает, что, кроме всего вышеупомянутого, следует смазать некоторые важные элементы автомобиля.

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5 мест в машине, которые нужно смазать осенью

Смазка нужна для двигателя и трансмиссии, это очевидно. Но также во второй половине осени стоит обработать и другие места.

Смазать боковые стекла и направляющие очень важно, ведь зимой лед и грязь будут мешать стеклу двигаться, что приведет к скрежету, заеданию, дополнительной нагрузке на механизмы. Чтобы такого не произошло, стоит взять силиконовый спрей или сухой тефлон и нанести на направляющие, а затем несколько раз опустить и поднять стекла. Лишнюю смазку можно убрать с помощью тряпки и жидкости для мытья окон. Эта простая на несколько минут процедура обеспечит плавное движение стекла в период холодов и не придется тратиться на замену двигателя стеклоподъемника.

очень важно, ведь зимой лед и грязь будут мешать стеклу двигаться, что приведет к скрежету, заеданию, дополнительной нагрузке на механизмы. Чтобы такого не произошло, стоит взять силиконовый спрей или сухой тефлон и нанести на направляющие, а затем несколько раз опустить и поднять стекла. Лишнюю смазку можно убрать с помощью тряпки и жидкости для мытья окон. Эта простая на несколько минут процедура обеспечит плавное движение стекла в период холодов и не придется тратиться на замену двигателя стеклоподъемника. Уплотнители на дверях очень важны для защиты салона от пыли, влаги и грязи, а также для снижения уровня шума. Поэтому их тоже следует смазать, чтобы в условиях холода не образовывался лед, который будет препятствовать работе. Подойдет обычная силиконовая смазка, достаточно просто нанести ее на все уплотнители.

Уплотнители, дверные петли и замки также нужно обрабатывать специальными смазочными материалами / Фото freepik

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