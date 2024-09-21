Firedooring: что надо знать об этой неприятнейшей тенденции в знакомствах и как ее предотвратить
Источник:GQ
Эта тенденция разочаровывает и может заставить вас чувствовать себя одиноким, может даже полностью разрушить отношения. Это firedooring – один из самых токсичных трендов в знакомствах и отношениях.
В отношениях многое может происходить без вашего ведома, и вы не знаете, что это может стать проблемой. И многие из этих проблем становятся нормой. Чтобы это предотвратить, пишет GQ, важно определять плохое поведение и то, что однозначно не может быть приемлемым.
Смотрите также 5 признаков того, что на вас кто-то запал: оглянитесь вокруг
Например, газлайтинг может происходить скрытым способом, что заставляет нас сомневаться в том, что мы чувствуем. Но как только мы его идентифицируем, все эти маленькие признаки становятся более очевидными и побуждают нас искать перемен.
Что такое firedooring в знакомствах
Одной из негативных практик, которая может произойти с вами без вашего осознания (по крайней мере, сначала), является firedooring. Это когда доступ полностью на одной стороне, поэтому вы всегда ждете, что вам позвонят или напишут, и ваши усилия сводятся на нет.
- Firedorring случается, когда только один человек прилагает все усилия, когда он всегда строит планы, а другой человек присоединяется только тогда, когда ему больше нечего делать. И это заставляет первого человека чувствовать, что он не является для второго приоритетом.
- Эта тенденция может проявляться по-разному. Например, когда кто-то никогда не отвечает на ваши сообщения или делает это через несколько дней и сухо. Когда кто-то никогда не звонит вам, не обращается к вам, чтобы договориться. Но этот же человек появляется время от времени и только тогда, когда ему это удобно.
Коротко говоря, понятие firedooring применяют к отношениям, где один человек имеет свободу приходить и уходить, когда ему заблагорассудится, а другой находится в ловушке ожидания. То есть firedooring – это форма контроля и манипуляции человека, который дает лишь мелочи, чтобы другой человек оставался на крючке и продолжал прилагать усилия.
Такие отношения не могут развиваться, созревать и не создают прочной связи. А тот, кто прилагает усилия, может чувствовать себя уставшим, использованным или даже очень одиноким – хоть и находясь в отношениях.
Как предотвратить firedooring
- Ищите возможность поговорить об этом. Важно поддерживать хорошую коммуникацию и задавать вопросы, когда у вас есть сомнения или когда вы чувствуете, что что-то в отношениях не работает и не сбалансировано. Особенно если у вас есть подозрения, что имеет место firedooring. Поговорив, вы сможете понять, что происходит, чего другой человек ожидает от отношений и находитесь ли вы оба на одной волне. И так будете иметь больше ясности и принимать лучшие решения по отношениям, о которых идет речь.
- Отойдите немного назад. Если вы все больше убеждаетесь, что страдаете от firedooring, то лучшее, что вы можете сделать, чтобы восстановить равновесие и получить больший контроль над ситуацией – это отойти. Перестать быть тем, кто всегда ищет или всегда звонит, поработать над другими отношениями, расставить приоритеты в планах с людьми, которые демонстрируют, что они преданы отношениям, в которых находятся, и которые также прилагают усилия.
- Установите границы. Важно установить четкие границы относительно того, что вы готовы принять или не принять в отношениях, что не подлежит обсуждению и что может быть причиной для продолжения отношений, чтобы защитить себя и избежать ситуаций, которые не являются идеальными. С другой стороны, также полезно установить конечный срок, к которому, если нужные вам изменения не произойдут, вам следует начать рассматривать возможность расторжения отношений.