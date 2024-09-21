Firedooring: що треба знати про цю найнеприємнішу тенденцію у знайомствах і як їй запобігти

Ця тенденція розчаровує і може змусити вас почуватися самотнім, може навіть повністю зруйнувати стосунки. Це firedooring – один із найтоксичніших трендів у знайомствах і стосунках.

У стосунках багато що може відбуватися без вашого відома, і ви не знаєте, що це може стати проблемою. І багато з цих проблем стають нормою. Щоб цьому запобігти, пише GQ, важливо визначати погану поведінку і те, що однозначно не може бути прийнятним.

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Наприклад, газлайтинг може відбуватися у прихований спосіб, що змушує нас сумніватися в тому, що ми відчуваємо. Але щойно ми його ідентифікуємо, всі ці маленькі ознаки стають більш очевидними та спонукають нас шукати змін.

Що таке firedooring у знайомствах

Однією з негативних практик, яка може трапитися з вами без вашого усвідомлення (принаймні спочатку), є firedooring. Це коли доступ повністю на одній стороні, тому ви завжди чекаєте, що вам зателефонують або напишуть, а ваші зусилля зводяться нанівець.

Firedorring трапляється, коли тільки одна людина докладає всіх зусиль, коли вона завжди будує плани, а інша людина долучається тільки тоді, коли їй більше нічого робити. І це змушує першу людину відчувати, що вона не є для другої пріоритетом.

коли вона завжди будує плани, а інша людина долучається тільки тоді, коли їй більше нічого робити. І це змушує першу людину відчувати, що вона не є для другої пріоритетом. Ця тенденція може проявлятися по-різному. Наприклад, коли хтось ніколи не відповідає на ваші повідомлення або робить це через кілька днів і сухо. Коли хтось ніколи не дзвонить вам, не звертається до вас, щоб домовитися. Але ця ж людина з'являється час від часу і тільки тоді, коли їй це зручно.

Коротко кажучи, поняття firedooring застосовують до стосунків, де одна людина має свободу приходити і йти, коли їй заманеться, а інша перебуває в пастці очікування. Тобто firedooring – це форма контролю і маніпуляції людини, яка дає лише дрібниці, щоб інша людина залишалася на гачку і продовжувала докладати зусиль.

Однією з негативних практик, яка може трапитися з вами без вашого усвідомлення, є firedooring / Фото freepik

Такі стосунки не можуть розвиватися, дозрівати та не створюють міцного зв'язку. А той, хто докладає зусиль, може почуватися втомленим, використаним або навіть дуже самотнім – хоч і перебуваючи у стосунках.

Як запобігти firedooring