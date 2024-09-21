Firedooring: що треба знати про цю найнеприємнішу тенденцію у знайомствах і як їй запобігти
Джерело:GQ
Ця тенденція розчаровує і може змусити вас почуватися самотнім, може навіть повністю зруйнувати стосунки. Це firedooring – один із найтоксичніших трендів у знайомствах і стосунках.
У стосунках багато що може відбуватися без вашого відома, і ви не знаєте, що це може стати проблемою. І багато з цих проблем стають нормою. Щоб цьому запобігти, пише GQ, важливо визначати погану поведінку і те, що однозначно не може бути прийнятним.
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Наприклад, газлайтинг може відбуватися у прихований спосіб, що змушує нас сумніватися в тому, що ми відчуваємо. Але щойно ми його ідентифікуємо, всі ці маленькі ознаки стають більш очевидними та спонукають нас шукати змін.
Що таке firedooring у знайомствах
Однією з негативних практик, яка може трапитися з вами без вашого усвідомлення (принаймні спочатку), є firedooring. Це коли доступ повністю на одній стороні, тому ви завжди чекаєте, що вам зателефонують або напишуть, а ваші зусилля зводяться нанівець.
- Firedorring трапляється, коли тільки одна людина докладає всіх зусиль, коли вона завжди будує плани, а інша людина долучається тільки тоді, коли їй більше нічого робити. І це змушує першу людину відчувати, що вона не є для другої пріоритетом.
- Ця тенденція може проявлятися по-різному. Наприклад, коли хтось ніколи не відповідає на ваші повідомлення або робить це через кілька днів і сухо. Коли хтось ніколи не дзвонить вам, не звертається до вас, щоб домовитися. Але ця ж людина з'являється час від часу і тільки тоді, коли їй це зручно.
Коротко кажучи, поняття firedooring застосовують до стосунків, де одна людина має свободу приходити і йти, коли їй заманеться, а інша перебуває в пастці очікування. Тобто firedooring – це форма контролю і маніпуляції людини, яка дає лише дрібниці, щоб інша людина залишалася на гачку і продовжувала докладати зусиль.
Такі стосунки не можуть розвиватися, дозрівати та не створюють міцного зв'язку. А той, хто докладає зусиль, може почуватися втомленим, використаним або навіть дуже самотнім – хоч і перебуваючи у стосунках.
Як запобігти firedooring
- Шукайте можливість поговорити про це. Важливо підтримувати хорошу комунікацію і ставити питання, коли у вас є сумніви або коли ви відчуваєте, що щось у стосунках не працює і не збалансовано. Особливо якщо у вас є підозри, що коїться firedooring. Поговоривши, ви зможете зрозуміти, що відбувається, чого інша людина очікує від стосунків і чи перебуваєте ви обидва на одній хвилі. І так будете мати більше ясності та приймати кращі рішення щодо стосунків, про які йдеться.
- Відійдіть трохи назад. Якщо ви все більше переконуєтесь, що страждаєте від firedooring, то краще, що ви можете зробити, щоб відновити рівновагу й здобути більший контроль над ситуацією – це відійти. Перестати бути тим, хто завжди шукає або завжди дзвонить, попрацювати над іншими стосунками, розставити пріоритети в планах з людьми, які демонструють, що вони віддані стосункам, в яких перебувають, і які також докладають зусиль.
- Встановіть межі. Важливо встановити чіткі межі щодо того, що ви готові прийняти або не прийняти у стосунках, що не підлягає обговоренню і що може бути причиною для продовження стосунків, щоб захистити себе й уникнути ситуацій, які не є ідеальними. З іншого боку, також корисно встановити кінцевий термін, до якого, якщо потрібні вам зміни не відбудуться, вам слід почати розглядати можливість розірвання стосунків.