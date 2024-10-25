Отжимался, подтягивался, качал пресс и бегал: блогер попробовал на себе физо "Азова"

Украинский блогер бросил себе непростой вызов, чтобы проверить свои силы. Он взялся за прохождение физо "Азова".

Ролик со своей попыткой он выложил на ютьюб-канале смотрите вместе с нами, удалось ли ему справиться с этим непростым вызовом.

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Смог ли блогер справиться с физо "Азова"

Недавно в ютьюбе я наткнулся на видео пацана который пробовал пройти физо "Азова", и его результаты были уже не такие и хорошие... И у меня появился новый смысл моей жизни: попробовать пройти физо и иметь лучшие результаты за него,

– начал свое видео блогер.

Из чего состоит физо "Азова":

подтягивания;

отжимания;

пресс;

бег, который он назвал "страшным сном каждого утка".

Герой ролика озвучил правила, по которым будет справляться с физо "Азова". Первое – он должен пройти все на максимальное количество баллов, кроме бега. Также он стремился сделать все с максимально хорошей техникой. Что же касается бега, то он намеревался пробежать хотя бы 300 метров.

Он начал с подтягиваний. Ему нужно сделать 15 повторений. Блогер заметил, что на выполнение каждого упражнения дается только одна попытка, поэтому нужно выложиться на полную. С этой задачей он справился, получив максимум баллов – 100.

Затем он взялся за пресс. С первой попытки он сделал 75 повторов на 95 баллов. Но он должен был выполнить ее на все 100 баллов, поэтому сделал вторую попытку.

Блогер с первой попытки сделал 75 повторений / Скриншот с видео

Эмоции нашего героя во время выполнения упражнений – бесценны. Понятное дело, что во время выполнения скручивания на пресс он сбивался со счета, что не менее усложняло и без того непростую задачу. Со второй попытки ему удалось сделать 81 повторение, поэтому у него 100 баллов из 100 возможных.

Пришло время отжиманий. Чтобы набрать 100 баллов, ему необходимо сделать 71 повторение. По его словам, отжимания – "одно из самых тяжелых упражнений". Поэтому он стремился хотя бы 60 баллов набрать за эту дисциплину, ведь это минимальный проходной балл. Если же цифра меньше, то никуда он не проходит. В общем блогеру удалось сделать 53 отжимания и набрать 75 баллов.

А вот и самая страшная для него дисциплина – бег. В этом испытании следует преодолеть 3200 метров, чтобы получить максимальный балл. Но мы помним, что наш герой выполнил несколько упражнений, которые уже изрядно его истощили.

В один момент я даже начал думать, что смогу пробежать на 100 баллов. Я пробежал уже 300 метров. Если я буду бежать в таком же темпе, то пробегу на 100 баллов,

– говорил он во время испытания.

После полутора километра бежать стало труднее. Но несмотря на это, ему таки удалось справиться с дистанцией в 3,2 километра. Ее он преодолел за 16 минут и 23 секунды.

Он пробежал 3200 метров за более чем 16 минут / Скриншот с видео

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Считаем, что наш герой прекрасно справился с этой непростой задачей. Тем же, кто смог справиться с физо с первой попытки, можно задуматься над вступлением в "Азов". Заполнить анкету можно по этой ссылке.