Водолеи – хватит агрессии, Девы – сделайте шаг назад: гороскоп для мужчин на 18 – 24 ноября

Позвольте своей страсти вести вас, мы сейчас в замечательном периоде, ведь в сильной позиции Марс, планета драйва и целеустремленности. Очевидно также, говорят астрологи, что начнутся большие перемены – пришло время строить новое видение будущего.

Космическая погода на этой неделе, с 18 по 24 ноября 2024 года, может принести в нашу жизнь мечтательные, оптимистические ощущения. А 21 ноября может стать решающим днем для достижения важной цели. А что прогнозируют именно для вашего знака Зодиака, читайте на сайте 24 Канала в гороскопе от People.

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Мужской гороскоп на неделю 18 – 24 ноября 2024 года

Овен (21 марта – 19 апреля). Летите навстречу своим сердечным желаниям так, будто они для вас самые важные в мире. У вас есть столько космического потенциала, чтобы жить свою жизнь как ослепительная звезда! Одинокие, вероятно, заметят изменение направления ветра, поскольку из разных уголков жизни будет появляться все больше романтических возможностей. Это один из лучших периодов для знакомств с сексуальным потенциалом, которые могут привести к настоящей любви. Но главное – не сидеть сложа руки, а действовать! Пары тоже могут использовать эту замечательную энергию и запланировать несколько увлекательных свиданий.

Летите навстречу своим сердечным желаниям так, будто они для вас самые важные в мире. У вас есть столько космического потенциала, чтобы жить свою жизнь как ослепительная звезда! Одинокие, вероятно, заметят изменение направления ветра, поскольку из разных уголков жизни будет появляться все больше романтических возможностей. Это один из лучших периодов для знакомств с сексуальным потенциалом, которые могут привести к настоящей любви. Но главное – не сидеть сложа руки, а действовать! Пары тоже могут использовать эту замечательную энергию и запланировать несколько увлекательных свиданий. Телец (20 апреля – 20 мая). В вашей домашней жизни будет много событий. Вы можете быть глубоко увлечены планированием или осуществлением переезда, или ремонтом. В вашем пространстве могут буквально бегать строители, уборщики или дизайнеры! Если вы давно ждали перемен, это может быть отличное время, чтобы найти вдохновение, чтобы воплотить его в жизнь позже в этом или следующем году. Также у вас могут возникнуть неотложные дела, связанные с соседом или родственником, который нуждается в определенной помощи. Возможно, именно вам нужно сделать шаг вперед и изменить ситуацию в свою пользу.

В вашей домашней жизни будет много событий. Вы можете быть глубоко увлечены планированием или осуществлением переезда, или ремонтом. В вашем пространстве могут буквально бегать строители, уборщики или дизайнеры! Если вы давно ждали перемен, это может быть отличное время, чтобы найти вдохновение, чтобы воплотить его в жизнь позже в этом или следующем году. Также у вас могут возникнуть неотложные дела, связанные с соседом или родственником, который нуждается в определенной помощи. Возможно, именно вам нужно сделать шаг вперед и изменить ситуацию в свою пользу. Близнецы (21 мая – 20 июня). Сейчас Вселенная посылает вам дополнительные блестящие вибрации! Вы чрезвычайно любознательны и выразительны в отношении видения своей жизни, независимо от того, это о личных желаниях или о профессиональных начинаниях. Возможно, в это время вы запланируете или уже отправитесь в большое путешествие. Вы можете быть увлечены интеллектуальными поисками или проектами, связанными с коммуникациями, запуском продукта или презентацией. Возможно, вы заметите, что ваша социальная жизнь весьма оживилась, и вы общаетесь со многими друзьями, соседями или родственниками.

Сейчас Вселенная посылает вам дополнительные блестящие вибрации! Вы чрезвычайно любознательны и выразительны в отношении видения своей жизни, независимо от того, это о личных желаниях или о профессиональных начинаниях. Возможно, в это время вы запланируете или уже отправитесь в большое путешествие. Вы можете быть увлечены интеллектуальными поисками или проектами, связанными с коммуникациями, запуском продукта или презентацией. Возможно, вы заметите, что ваша социальная жизнь весьма оживилась, и вы общаетесь со многими друзьями, соседями или родственниками. Рак (21 июня – 22 июля). Добро пожаловать в довольно важный период, когда будет много разговоров о финансах. Существует вероятность того, что вы видите все зеленым и сосредоточены на приумножении своего богатства, что, к счастью, может окупиться, если вы будете изобретательны и стратегичны. Даже если у вас есть хорошая зарплата, вы можете найти и другие способы монетизации. С другой стороны, вы можете заметить другую привычку: чрезмерные расходы. Так что это может быть решающий период для встречи с финансовым консультантом или бухгалтером.

Добро пожаловать в довольно важный период, когда будет много разговоров о финансах. Существует вероятность того, что вы видите все зеленым и сосредоточены на приумножении своего богатства, что, к счастью, может окупиться, если вы будете изобретательны и стратегичны. Даже если у вас есть хорошая зарплата, вы можете найти и другие способы монетизации. С другой стороны, вы можете заметить другую привычку: чрезмерные расходы. Так что это может быть решающий период для встречи с финансовым консультантом или бухгалтером. Лев (23 июля – 22 августа). В последние недели в ваших венах бежит волнующий огонь. Эта энергия будет достаточно мощной на неделе, поэтому используйте ее, действуя. Составьте список важнейших личных или профессиональных целей, а затем начинайте двигаться к ним. Даже если вам не удастся достичь их всех сразу, двигайтесь вперед, не забывая о призе. Еще один позитив, который вы, вероятно, заметите – это повышение уверенности, сексуальной привлекательности и магнетизма. Это отличный момент, чтобы взять под контроль свою романтическую и интимную жизнь.

В последние недели в ваших венах бежит волнующий огонь. Эта энергия будет достаточно мощной на неделе, поэтому используйте ее, действуя. Составьте список важнейших личных или профессиональных целей, а затем начинайте двигаться к ним. Даже если вам не удастся достичь их всех сразу, двигайтесь вперед, не забывая о призе. Еще один позитив, который вы, вероятно, заметите – это повышение уверенности, сексуальной привлекательности и магнетизма. Это отличный момент, чтобы взять под контроль свою романтическую и интимную жизнь. Дева (23 августа – 22 сентября). Сидеть на одном месте и ждать – не ваш стиль. На самом деле это даже часто сводит вас с ума! Но сейчас вам стоит сделать шаг назад, чтобы обдумать свои планы – космический поток можно использовать для продуктивных целей. Работа в одиночестве или за кулисами может быть особенно полезной сейчас, поэтому посвятите эти дни точной настройке своих стратегий, целей и тому, что вы хотите видеть в ближайшие месяцы и годы.

Что Вселенная приготовила именно для вашего знака Зодиака – читайте в этом мужском гороскопе / Фото @freepik

Весы (23 сентября – 22 октября). Скорее всего, вам захочется больше расслабиться и праздновать жизнь. И космос вас поддержит! Нынешняя энергия поощряет вас к самореализации, смеху и общению с друзьями – все это станет вашим приоритетом. Многие из вас могут посещать мероприятия и празднования или стремиться наладить связи и расширить свой круг общения. Другие, возможно, присоединятся к сообществам или будут развивать их. Наконец, если вы возьметесь за руль сейчас, ваши мечты и долгосрочные стремления могут оказаться ближе, чем вы себе представляли!

Скорее всего, вам захочется больше расслабиться и праздновать жизнь. И космос вас поддержит! Нынешняя энергия поощряет вас к самореализации, смеху и общению с друзьями – все это станет вашим приоритетом. Многие из вас могут посещать мероприятия и празднования или стремиться наладить связи и расширить свой круг общения. Другие, возможно, присоединятся к сообществам или будут развивать их. Наконец, если вы возьметесь за руль сейчас, ваши мечты и долгосрочные стремления могут оказаться ближе, чем вы себе представляли! Скорпион (23 октября – 21 ноября). Это последняя неделя сезона именинников, не пропустите ее – у вас будет много энергии, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Это время является мощным моментом для того, чтобы сказать Вселенной, чего вы хотите, и воплотить это в жизнь. Воплощайте свои страсти сейчас, пока не стало слишком поздно! Звезды также подчеркивают важность вашей профессиональной жизни в это время, поэтому вы можете упорно работать над крупными проектами или всматриваться в более крупные вехи. Если вы хотите добиться значительных изменений в карьере или общественного признания, не пропустите эту неделю!

Это последняя неделя сезона именинников, не пропустите ее – у вас будет много энергии, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Это время является мощным моментом для того, чтобы сказать Вселенной, чего вы хотите, и воплотить это в жизнь. Воплощайте свои страсти сейчас, пока не стало слишком поздно! Звезды также подчеркивают важность вашей профессиональной жизни в это время, поэтому вы можете упорно работать над крупными проектами или всматриваться в более крупные вехи. Если вы хотите добиться значительных изменений в карьере или общественного признания, не пропустите эту неделю! Стрелец (22 ноября – 21 декабря). Ввиду всей суеты, вы, скорее всего, нуждаетесь в отпуске! Посетите новые места или знакомьтесь с новыми интересными людьми. Если вы не можете путешествовать сейчас, то стоит начать составлять планы на то время, когда сможете – возможно, весной 2025 года. Вполне вероятно, что вы чувствуете, как внутри вас разгорается огонь, который поощряет вас к приключениям, новых горизонтов и новых возможностей. Этот новый путь вперед может быть как личным, так и профессиональным. Подумайте, как вы можете покорить его.

Ввиду всей суеты, вы, скорее всего, нуждаетесь в отпуске! Посетите новые места или знакомьтесь с новыми интересными людьми. Если вы не можете путешествовать сейчас, то стоит начать составлять планы на то время, когда сможете – возможно, весной 2025 года. Вполне вероятно, что вы чувствуете, как внутри вас разгорается огонь, который поощряет вас к приключениям, новых горизонтов и новых возможностей. Этот новый путь вперед может быть как личным, так и профессиональным. Подумайте, как вы можете покорить его. Козерог (22 декабря – 19 января). Последние несколько месяцев вы уделяли много внимания вопросам отношений. Это долговременный цикл, вплоть до лета 2025 года. Однако сейчас больше внимания уделяйте тому, на каком этапе находитесь вы и ваш партнер в бизнесе или любви, и как вы можете действовать вместе. Например, счастливые отношения, скорее всего, стремятся строить на долгосрочную перспективу, возможно, объединяя усилия для достижения целей в команде. Однако если есть трения, вы, скорее всего, переживете бурное расставание. Также энергия сейчас привлекает внимание к финансовым вопросам, поэтому знайте, где вы и куда хотите двигаться!

Последние несколько месяцев вы уделяли много внимания вопросам отношений. Это долговременный цикл, вплоть до лета 2025 года. Однако сейчас больше внимания уделяйте тому, на каком этапе находитесь вы и ваш партнер в бизнесе или любви, и как вы можете действовать вместе. Например, счастливые отношения, скорее всего, стремятся строить на долгосрочную перспективу, возможно, объединяя усилия для достижения целей в команде. Однако если есть трения, вы, скорее всего, переживете бурное расставание. Также энергия сейчас привлекает внимание к финансовым вопросам, поэтому знайте, где вы и куда хотите двигаться! Водолей (20 января – 18 февраля). Небеса обращают внимание на ваше самое важное партнерство. Это может быть как профессиональное, так и личное, например, брак или совместный бизнес. К счастью, сейчас вы можете достичь значительного прогресса вместе и поставить цели, над достижением которых будете упорно работать как совершенная команда. Однако если есть что-то, что вас не устраивает, обсудите это прямо и сделайте это изящно, а не с агрессией. Вы и ваша половинка сейчас вдохновлены. Лучше всего направить эту энергию в продуктивное русло, а не друг против друга.

Небеса обращают внимание на ваше самое важное партнерство. Это может быть как профессиональное, так и личное, например, брак или совместный бизнес. К счастью, сейчас вы можете достичь значительного прогресса вместе и поставить цели, над достижением которых будете упорно работать как совершенная команда. Однако если есть что-то, что вас не устраивает, обсудите это прямо и сделайте это изящно, а не с агрессией. Вы и ваша половинка сейчас вдохновлены. Лучше всего направить эту энергию в продуктивное русло, а не друг против друга. Рыбы (19 февраля – 20 марта). Огромное количество энергии сейчас пронизывает вас. Вам может казаться, что вы беретесь за миллион дел и все равно не успеваете! Поиск наиболее продуктивных и эффективных средств для достижения ваших целей – относительно рутины и обязанностей – сейчас является ключевым моментом. Это отличный период для завершения крупных проектов или поиска лучшей работы. Если вы хотите улучшить физическую форму, звезды способствуют вам. Подумайте о том, чтобы записаться в тренажерный зал. Вы можете легко достичь значительного прогресса.

Астрология – это увлекательная и интересная часть нашей жизни, что иногда помогает нам глубже понимать себя и мир. Однако следует помнить, что научной доказанности в ней нет, поэтому не стоит полагаться на астрологию, вместо этого надо всегда сохранять критическое мышление.