По меньшей мере, пишет 24 Канал, так утверждают астрологи, в частности на портале Madam Kighal's Astrology. Так почему бы не заглянуть в путеводитель по стилю для мужчин, основанный на знаках Зодиака.
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Вот ваш стиль по знаку Зодиака
Личный стиль – это то, как человек выражает себя через эстетический выбор одежды, аксессуаров и прически. Ваша одежда играет важную роль в создании эффектного первого впечатления, а также в укреплении вашей уверенности. И вот как на это влияет Зодиак.
- Овен. Это кардинальный знак огня, он не боится блеснуть "Ролексом" или одеть самые дорогие костюм и рубашку. Овнам нравятся красный и черный цвета. Золотые пуговицы, шелк и бархат апеллируют к их чувству роскоши. Впрочем, мужчины-Овны – настоящие хамелеоны мира моды и способны вытянуть любой образ
- Телец. Эти практичные земные мужчины любят экономить и предпочитают недорогие и простые в уходе вещи, такие как хаки, джинсы и вещи из полиэфирно-хлопчатобумажных тканей. У них часто есть много пар носков одного цвета, чтобы никогда натолкнуться на неподходящую пару. Тельцы следят за модой и не боятся выделяться из толпы, но требуют комфорта и уюта.
- Близнецы. Этими сексуальными и умными мужчинами управляет стихия воздуха, поэтому у них есть наряды на все случаи жизни. У них острое чувство стиля и они любят носить строгие костюмы, бриллианты и странные штрихи, такие как туфли из искусственной ящерицы или кольца с черепом. Да и вообще Близнец – мастер аксессуаров и использования моды как способа самовыражения.
- Рак. Эти мужчины, которыми руководит вода, любят удобство, поэтому они носят брюки, футболки и свитшоты хаки по любому случаю. Надевать они будут и джинсы с пиджаком. Раки любят винтажную одежду и костюмы в старинном стиле. Их гардероб часто отражает время, которое Раки проводят в мечтах. У них есть глаз на чистые линии и элегантные вневременные предметы.
- Лев. Эти яркие личности выглядят сексуально почти во всем, что носят. У них дорогие вкусы и они любят одеваться в дизайнерские наряды, чтобы произвести впечатление на других людей. Они также любят брать смокинги на официальные мероприятия. Лев одевается соответственно случаю и с чувством достоинства и лидерства, и не боится попробовать что-то яркое.
- Дева. Эти рассудительные мужчины, которыми руководит стихия земли, любят практичную одежду. Они предпочитают хорошо скроенные, консервативные костюмы в оттенках серого, темно-синего и коричневого. Их также никогда не застанут в рубашке с отсутствующей пуговицей или в костюме, который не застегнут на все. А хорошо организованный гардероб – это волшебная палочка Девы.
Почему бы не заглянуть в путеводитель по стилю для мужчин, основанный на знаках Зодиака? / Коллаж 24 Канала фото freepik
- Весы. Эти мужчины – из тех знаков Зодиака, которые всегда хорошо одеты. Они любят рубашки, которые застегиваются на пуговицы, а также поло для свободного времени. Они обожают быть стильными, но чтобы при этом не выглядеть чрезмерно одетыми. Вдохновленные книгами, музеями и путешествиями, Весы тянутся к миру моды, и даже способны потратить всю зарплату на дизайнерские вещи, которые просто понравились.
- Скорпион. Эти страстные мужчины одеваются так, как чувствуют. Скорпионы могут одеться с ног до головы в небесно-голубое, чтобы выразить свое творческое начало, или в черное, чтобы показать, что он в депрессии. Они легко экспериментируют со своим образом и не боятся носить смелые принты. Они любят кожу. И обычно имеют несколько любимых вещей, которые носят, несмотря ни на что
- Стрелец. Этим огненным мужчинам нужно чувствовать себя молодыми, поэтому многие из них одеваются максимально юно. Они отдают предпочтение свободной одежде, джинсам и кроссовкам. И хотя Стрельцы могут перепутать вещи и надеть туфли, которые не подходят к наряду, у них есть уверенность, чтобы щеголять ими так, как будто они идеально выглядят вместе.
- Козерог. Этот земной знак любит консервативную одежду на заказ, которая делает сильное личное заявление. Они любят выглядеть опрятно и не любят модные тенденции. Им нравятся старинные ювелирные изделия, карманные часы. И они никогда не сомневаются, что одеть утром или на какое-то событие, потому что всегда очень хорошо знают и планируют свой гардероб.
- Водолей. Это интеллектуалы, которые любят одежду свободного кроя, из шелка или натуральных волокон. Они также любят яркие цвета в драгоценных тонах. Они заботятся об окружающей среде и стараются избегать одежды, произведенной компаниями с плохой репутацией. И никто и никогда не может указывать Водолеям, что одевать или что делать.
- Рыбы. Эти представители водной стихии любят шелк и атлас. Многие из них также являются денди, которые любят одеваться соответственно тому, что требует случай. Многие из них занимаются спортом и носят спортивное. В конце концов, Рыбы могут носить все что угодно, демонстрируя это во все возможные способы. И это именно те люди, которые ведут друзей в новый магазин в городе или выбирают лучшее место для шопинга.