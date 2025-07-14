Рыбы захотят бросить все, земля уходит из-под ног у Близнецов: гороскоп на неделю для мужчин

Ретроградный Меркурий начинается с 17 июля, и это астрономическое явление заставит нас чувствовать себя немного не в своей тарелке. Особенно в сферах творчества и любви.

Также мы почувствуем неясное влияние чрезмерного оптимизма, чрезмерного упрямства и разочарования тем, что мы можем или не можем контролировать. А что конкретно в течение недели ждет мужчин каждого знака Зодиака – читайте в этом гороскопе от People на 24 Канале.

Смотрите также Вот один простой трюк, чтобы мгновенно повысить уверенность в себе навсегда

Мужской гороскоп на неделю с 14 и до 20 июля 2025 года: что прогнозируют астрологи?

Овен (20 марта – 19 апреля).

Вы всегда знаете, что думаете и чувствуете, Овны, пока мир не подбрасывает вам неожиданность. На этой неделе дела, связанные с сердцем, могут выйти из-под контроля и оставить вас с вопросами.

Касается ли это любви, или любимой работы – пришло время сделать шаг назад и переоценить свой путь. А если вы хотите восстановить связи с кем-то, именно сейчас время.

Гороскоп для мужчин – Овны / Фото freepik

Телец (19 апреля – 20 мая).

Что касается эмоциональной стабильности, Тельцы, вы, как правило, являетесь скалой, на которую все могут положиться. Особенно это касается семьи.

Однако появится что-то, что заставит вас осознать, что не все так, как кажется, в отношениях с семьей или в вопросах недвижимости. Сделайте глубокий вдох и знайте, что на решение этого вопроса может понадобиться даже несколько недель.

Гороскоп для мужчин – Тельцы / Фото freepik

Близнецы (20 мая – 20 июня).

На этой неделе, Близнецы, вы можете почувствовать, будто из-под вас вытащили ковер и вы упали на землю, потому что земля ушла из-под ног. Вся ваша жизнь может казаться немного запутанной, и вы можете буквально чувствовать, что вы и другие люди разговариваете на совершенно разных языках.

Это время проявить дополнительную терпеливость в общении. С другой стороны, вы можете восстановить связи с другом или родственником.

Гороскоп для мужчин – Близнецы / Фото freepik

Рак (20 июня – 22 июля).

Вы часто имеете счастливую руку в финансовых делах, Раки, поскольку умеете проявлять терпение и умеренность, когда это нужно. Однако на этой неделе, похоже, финансовые вопросы потребуют серьезного пересмотра.

Чтобы все наладить, может понадобиться месяц. С другой стороны, если вы хотите вернуться к старому источнику дохода или клиенту, или пересмотреть свой бюджет, звезды вам будут способствовать.

Гороскоп для мужчин – Раки / Фото freepik

Лев (22 июля – 22 августа).

Весь мир вокруг вас меняется, Львы, и вы можете чувствовать, что попали в круговорот. Вы можете не знать, что есть вверху, внизу, слева или справа. Это не кара Вселенной, наоборот, она дает вам возможность пересмотреть свой путь вперед.

Вы можете обнаружить, что в это время вы особенно склонны к размышлениям – вспоминаете людей или ситуации из прошлого, или восстанавливаете с ними связи. Вы можете изменить курс и открыть для себя лучшие пути, даже если для этого придется сделать пять шагов назад.

Гороскоп для мужчин – Львы / Фото freepik

Дева (22 августа – 22 сентября).

Вселенная может казаться вам миром грез, поскольку вы не уверены, какой путь является лучшим, Девы. Ситуации из прошлого могут снова предстать перед вами. Вы также можете чувствовать, что ваша тревога и разочарование немного выходят за пределы нормы, поэтому сейчас может быть хорошее время, чтобы поговорить об этом с надежным человеком.

Наконец, сейчас может появиться тайна – возможно, ваша или другого человека. Обращайтесь с ней осторожно.

Гороскоп для мужчин – Девы / Фото freepik

Стоит знать 8 фраз умных мужчин, которые сделают вас лучшим собеседником

Весы (22 сентября – 22 октября).

На этой неделе вам, Весы, может повезти немного больше, чем другим, и это может быть очень весело. Возможно, вы снова встретитесь со старыми друзьями или знакомыми, которые будут очень рады вас видеть. Если у вас есть кто-то, с кем вы хотите встретиться, это может быть отличное время, чтобы связаться с этим человеком.

Эта энергия может даже заставить вас по-другому посмотреть на друга или бывшую. Наконец, похоже, вам придется пересмотреть план действий в отношении одной из своих целей.

Гороскоп для мужчин – Весы / Фото freepik

Скорпион (22 октября – 21 ноября).

На этой неделе Вселенная играет с вами в игры, Скорпионы, особенно в вопросах карьеры, публичного имиджа или ситуаций, связанных с властью. Хотя вы имеете энергию для новых начинаний, возможно, лучше вернуться к прошлым проектам и планам и пересмотреть свой подход к ним.

Если вы сейчас начинаете что-то новое, это не будет иметь ожидаемого отклика, и вы будете думать, почему так. В конце концов, это отличное время для разработки стратегии, но не для действий.

Гороскоп для мужчин – Скорпионы / Фото freepik

Стрелец (22 ноября – 21 декабря).

Все, кажется, суетятся на этой неделе, Стрельцы, но вы можете сидеть и наблюдать, как разворачивается хаос. Вы заметите замедление темпа или определенную путаницу, и можете обнаружить, что лучшим планом действий будет сделать шаг назад и жить моментом.

Если вы хотите пересмотреть свою стратегию по любой из тем, вы можете это сделать и в результате выйти вперед. В общем, не переживайте по мелочам и позвольте себе немного развлечься.

Гороскоп для мужчин – Стрельцы / Фото freepik

Козерог (21 декабря – 19 января).

В вашей жизни, Козероги, кажется, царит ощущение путаницы, и, похоже, к этому причастен еще какой-то человек. Это может касаться финансов, интимных отношений, доверия или уязвимости. Например, вы можете обнаружить, что некоторые крупные ресурсы, на которые вы рассчитывали, задерживаются или не поступают.

Проблемы с доверием и тайны начинают вызывать скрытое напряжение в отношениях с кем-то важным для вас. Лучше всего обращаться с этим осторожно, а не реагировать импульсивно.

Гороскоп для мужчин – Козероги / Фото freepik

Водолей (19 января – 18 февраля).

Посвящайте больше внимания важным отношениям, Водолеи, особенно одному важному человеку – в бизнесе или любви. Но вдруг вы можете почувствовать, что на этой неделе все выходит из-под контроля. Например, если вы работали над проектом в тандеме с кем-то, то можете обнаружить, что больше не на одной волне.

Экс-партнеры и люди из прошлого, вероятно, снова появятся сейчас – физически или в ваших мыслях. Если есть кто-то, с кем вы хотите встретиться, не медлите.

Гороскоп для мужчин – Водолеи / Фото freepik

Рыбы (18 февраля – 20 марта).

Жизнь для вас складывалась лучше, Рыбы, но, кажется, что-то не так в балансе между работой и личной жизнью. Вы можете чувствовать желание бросить все и куда-то уйти, игнорировать работу и использовать отпуск, поскольку продуктивность, рутина, обязанности, рабочие проекты или коллеги кажутся вам тяжелее, чем обычно.

Если сможете, стоит проявить терпение или пересмотреть свои планы.

Гороскоп для мужчин – Рыбы / Фото freepik