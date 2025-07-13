Но чтобы повысить уверенность в себе, иногда может быть достаточно сделать лишь одно и совсем небольшое изменение в своем поведении. 24 Канал благодаря GQ расскажет о нем подробнее.

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Этот гениальный лайфхак работает со всеми: как с ним возрастет ваша уверенность?

Советов по уверенности в себе много, но почему-то среди них нечасто встречается упоминание о чем-то очень важном, что, впрочем, всегда трудно не заметить. Мы говорим об осанке.

Она у вас обычно какая? То-то же. Между тем иметь правильную осанку важно не только ради здоровья и чтобы избавиться от боли в спине. Дело в том, что осанка может добавлять или забирать уверенность в себе, а мы этого даже не замечаем.

В Государственном университете Сан-Франциско провели исследование. Собрали группу студентов, которых пугали математические упражнения, и немного вывели их из зоны комфорта.

Чтобы повысить уверенность в себе, может быть достаточно сделать лишь одну простую вещь – выпрямиться / Фото kues1@freepik

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Сначала студентов попросили выполнить серию вычитаний в течение 30 секунд сидя в согнутой позе, которая присуща неуверенным людям. Затем они должны были выполнить другое задание, уже сидя прямо, как это делают уверенные люди.

И вот ученые обнаружили, что прямая или сутулая спина дают совершенно разный результат при выполнении заданий. Участники во время второго теста чувствовали себя менее испуганными, а значит смогли лучше сосредоточиться и достичь лучших результатов.

Как это работает? Организаторы эксперимента объяснили, что это связано с естественным инстинктом. Правда в том, что когда мы горбимся, то сигнализируем подсознанию, что не уверены в себе.

Сутулая поза значительно затрудняет концентрацию, поэтому все усилия стоят нам больше, чем должны, и мы становимся менее уверенными в себе. Итак, чтобы повысить уверенность, не забывайте держать спину прямо и голову высоко.