Стрельцы – не делайте ничего с риском, Львы – откровение изменит вашу жизнь: гороскоп на неделю
- Близнецы, готовьтесь к выигрышу джекпота, может произойти прорыв в зарабатывании денег. Раки, бегите к каждой открытой двери и мечтайте о большом. Весы, воспользуйтесь моментом, чтобы завоевать расположение авторитетного лица.
- Скорпионы, неделя может показаться вам похожей на американские горки, увлекательной и немного страшной. Козероги, неделя может навсегда изменить вашу жизнь в плане отношений. Девы, не забывайте открываться новым людям, сейчас они могут стать вашими друзьями.
- Читайте подробно об этих и всех других знаках Зодиака далее в недельном гороскопе для мужчин на дни с 23 и до 29 июня 2025 года.
Новолуние в Раке может принести радостные новости, особенно в отношении семьи или связей с прошлым. В целом же неделя с 23 по 29 июня может быть и довольно контрастной.
Скажем, 23 июня может быть плохое настроение, а уже 24 июня может быть самым счастливым днем года. Звезды советуют всем в это время проявлять инициативу, а что в течение недели ждет мужчин каждого знака Зодиака – читайте в этом гороскоп от People на 24 Канале.
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Мужской гороскоп на неделю с 23 июня по 29 июня 2025 года
Овен (20 марта – 19 апреля).
- Овны, на этой неделе вас ждет много хороших новостей, которые дадут вам глубокое ощущение мира, спокойствия и благодарности.
- Если говорить более конкретно, вы можете услышать радостные новости или достичь прорыва в домашних, семейных или бытовых делах. Например, посетить замечательную вечеринку с родственниками, обрести дом своей мечты или просто почувствовать себя более уверенно, чем за последние годы.
Телец (19 апреля – 20 мая).
- Тельцы, эта неделя будет для вас особенно динамичной. Вас ждет бурная энергия, которая повлияет на вашу социальную жизнь, путешествия или хорошие новости о работе.
- Интеллектуальные занятия, академические вопросы или медиа-проект могут принести значительный прорыв. Также вы можете встретить нового друга или наладить оживленные отношения с братом, сестрой, приятелем или соседом.
Близнецы (20 мая – 20 июня).
- Близнецы, готовьтесь к потенциальному выигрышу джекпота на этой неделе. Вы еще не видели такой удачи в финансовых делах в этом году.
- Неделя может принести прорыв в зарабатывании денег благодаря повышению зарплаты, увеличению дохода, новому предложению работы, клиенту или дополнительному заработку. Однако вам нужно искать свое золото, а не ждать на манну небесную.
Рак (20 июня – 22 июля).
- Раки, вы можете почувствовать, будто гонялись за радугой и наконец нашли свой горшок с золотом. Это время будет способствовать осуществлению ваших мечтаний. Вы можете обрести удачу, процветание, счастье, любовь, успех – что угодно.
- Однако главное сейчас – стратегически использовать свое время. Бегите к каждой открытой двери, составляйте новые планы, мечтайте о великом.
Лев (22 июля – 22 августа).
- Львы, неделя будет насыщенной по нескольким причинам, и может заставить вас быть более вдумчивым в это время. Прорывы приближаются, но они могут быть больше духовными или внутренними, чем физическими. Например, вы можете пережить откровение, которое изменит вашу жизнь.
- Некоторые из вас почувствуют благословение Вселенной как форму кармической платы за что-то хорошее, что вы сделали когда-то.
Дева (22 августа – 22 сентября).
- Девы, неделя может стать для вас одной из самых торжественных, и это может проявиться несколькими способами. Вы можете услышать замечательные новости, связанные с друзьями, сообществами или социальными сетями.
- Кто-то может предоставить вам возможность достичь мечты или стремления всей жизни. Некоторые из вас могут встретить в это время нового друга, поэтому не забывайте открываться новым людям.
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Весы (22 сентября – 22 октября).
- Весы, готовьтесь к неделе, которая может стать для вас вершиной триумфа. Вы не имели столько счастья в карьере уже давно, и это время может стать началом новой главы или моментом, когда вы взойдете на трон.
- Однако нельзя сидеть сложа руки – вы должны быть стратегическими, чтобы знать, как именно вы хотите подняться к вершинам. Воспользуйтесь моментом, чтобы завоевать расположение авторитетного лица или подать заявку на лучшую работу.
Скорпион (22 октября – 21 ноября).
- Скорпионы, неделя может показаться вам похожей на подъем на американских горках, и вы можете чувствовать бабочек в животе перед тем, как слететь по рельсам вниз.
- Будет множество возможностей и приключений, Вселенная предлагает вам открытые двери, чтобы пойти по новому направлению, которое может быть захватывающим, хотя и немного страшным. Если вы это сделаете, то можете обнаружить, что эволюционируете как человек и получаете гораздо больше от жизни.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря).
- Стрельцы, вы один из самых счастливых знаков Зодиака недели в плане богатства и процветания. Это время может предоставить вам возможность увеличить свои сбережения или получить значительную сумму денег, то ли в форме выплаты, премии, наследства, кредита или бонуса. Это может даже быть изменение в льготах, которые предлагает ваш работодатель.
- Однако не делайте ничего слишком рискованного, а сосредоточьтесь на активах и инвестициях.
Козерог (21 декабря – 19 января).
- Козероги, неделя может навсегда изменить вашу жизнь в плане отношений. Удача на вашей стороне, и вы можете встретить кого-то с большим потенциалом в области личной или профессиональной жизни.
- Те из вас, кто уже состоит в счастливом союзе, могут увидеть, как эта связь расцветает и переходит на новый уровень.
Водолей (19 января – 18 февраля).
- Водолеи, эта неделя для вас будет похожа на скоростную трассу, но вы сможете справиться с миллионом дел одновременно.
- Вы будете работать на полную мощность, и неделя также может принести вам огромную удачу в работе. Например, вы получите награду за хорошо выполненное задание или начнете новую лучшую работу.
Рыбы (18 февраля – 20 марта).
- Рыбы, вы можете почувствовать, будто на вас сияет луч космического света. Эта неделя – одна из самых счастливых за годы, и она принесет прорыв в деле, которое является мечтой вашего сердца. Это может быть момент, когда вы встретите свою вторую половинку, а если вы в отношениях, то дадите долгосрочные обещания.
- Звезды побуждают вас снова почувствовать себя ребенком, поэтому сосредоточьтесь на том, что делает вас счастливыми, особенно на красоте, дружбе или хобби.