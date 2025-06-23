Стрельцы – не делайте ничего с риском, Львы – откровение изменит вашу жизнь: гороскоп на неделю

Новолуние в Раке может принести радостные новости, особенно в отношении семьи или связей с прошлым. В целом же неделя с 23 по 29 июня может быть и довольно контрастной.

Скажем, 23 июня может быть плохое настроение, а уже 24 июня может быть самым счастливым днем года. Звезды советуют всем в это время проявлять инициативу, а что в течение недели ждет мужчин каждого знака Зодиака – читайте в этом гороскоп от People на 24 Канале.

Смотрите также Психолог дала 3 совета против кризиса среднего возраста, но они важны для всех в целом

Мужской гороскоп на неделю с 23 июня по 29 июня 2025 года

Овен (20 марта – 19 апреля).

Овны, на этой неделе вас ждет много хороших новостей, которые дадут вам глубокое ощущение мира, спокойствия и благодарности.

Если говорить более конкретно, вы можете услышать радостные новости или достичь прорыва в домашних, семейных или бытовых делах. Например, посетить замечательную вечеринку с родственниками, обрести дом своей мечты или просто почувствовать себя более уверенно, чем за последние годы.

Гороскоп для мужчин – Овны / Фото freepik

Телец (19 апреля – 20 мая).

Тельцы, эта неделя будет для вас особенно динамичной. Вас ждет бурная энергия, которая повлияет на вашу социальную жизнь, путешествия или хорошие новости о работе.

Интеллектуальные занятия, академические вопросы или медиа-проект могут принести значительный прорыв. Также вы можете встретить нового друга или наладить оживленные отношения с братом, сестрой, приятелем или соседом.

Гороскоп для мужчин – Тельцы / Фото freepik

Близнецы (20 мая – 20 июня).

Близнецы, готовьтесь к потенциальному выигрышу джекпота на этой неделе. Вы еще не видели такой удачи в финансовых делах в этом году.

Неделя может принести прорыв в зарабатывании денег благодаря повышению зарплаты, увеличению дохода, новому предложению работы, клиенту или дополнительному заработку. Однако вам нужно искать свое золото, а не ждать на манну небесную.

Гороскоп для мужчин – Близнецы / Фото freepik

Рак (20 июня – 22 июля).

Раки, вы можете почувствовать, будто гонялись за радугой и наконец нашли свой горшок с золотом. Это время будет способствовать осуществлению ваших мечтаний. Вы можете обрести удачу, процветание, счастье, любовь, успех – что угодно.

Однако главное сейчас – стратегически использовать свое время. Бегите к каждой открытой двери, составляйте новые планы, мечтайте о великом.

Гороскоп для мужчин – Раки / Фото freepik

Лев (22 июля – 22 августа).

Львы, неделя будет насыщенной по нескольким причинам, и может заставить вас быть более вдумчивым в это время. Прорывы приближаются, но они могут быть больше духовными или внутренними, чем физическими. Например, вы можете пережить откровение, которое изменит вашу жизнь.

Некоторые из вас почувствуют благословение Вселенной как форму кармической платы за что-то хорошее, что вы сделали когда-то.

Гороскоп для мужчин – Львы / Фото freepik

Дева (22 августа – 22 сентября).

Девы, неделя может стать для вас одной из самых торжественных, и это может проявиться несколькими способами. Вы можете услышать замечательные новости, связанные с друзьями, сообществами или социальными сетями.

Кто-то может предоставить вам возможность достичь мечты или стремления всей жизни. Некоторые из вас могут встретить в это время нового друга, поэтому не забывайте открываться новым людям.

Гороскоп для мужчин – Девы / Фото freepik

Стоит знать Почему нам стало так трудно дочитывать книги – и можно ли это исправить

Весы (22 сентября – 22 октября).

Весы, готовьтесь к неделе, которая может стать для вас вершиной триумфа. Вы не имели столько счастья в карьере уже давно, и это время может стать началом новой главы или моментом, когда вы взойдете на трон.

Однако нельзя сидеть сложа руки – вы должны быть стратегическими, чтобы знать, как именно вы хотите подняться к вершинам. Воспользуйтесь моментом, чтобы завоевать расположение авторитетного лица или подать заявку на лучшую работу.

Гороскоп для мужчин – Весы / Фото freepik

Скорпион (22 октября – 21 ноября).

Скорпионы, неделя может показаться вам похожей на подъем на американских горках, и вы можете чувствовать бабочек в животе перед тем, как слететь по рельсам вниз.

Будет множество возможностей и приключений, Вселенная предлагает вам открытые двери, чтобы пойти по новому направлению, которое может быть захватывающим, хотя и немного страшным. Если вы это сделаете, то можете обнаружить, что эволюционируете как человек и получаете гораздо больше от жизни.

Гороскоп для мужчин – Скорпионы / Фото freepik

Стрелец (22 ноября – 21 декабря).

Стрельцы, вы один из самых счастливых знаков Зодиака недели в плане богатства и процветания. Это время может предоставить вам возможность увеличить свои сбережения или получить значительную сумму денег, то ли в форме выплаты, премии, наследства, кредита или бонуса. Это может даже быть изменение в льготах, которые предлагает ваш работодатель.

Однако не делайте ничего слишком рискованного, а сосредоточьтесь на активах и инвестициях.

Гороскоп для мужчин – Стрельцы / Фото freepik

Козерог (21 декабря – 19 января).

Козероги, неделя может навсегда изменить вашу жизнь в плане отношений. Удача на вашей стороне, и вы можете встретить кого-то с большим потенциалом в области личной или профессиональной жизни.

Те из вас, кто уже состоит в счастливом союзе, могут увидеть, как эта связь расцветает и переходит на новый уровень.

Гороскоп для мужчин – Козероги / Фото freepik

Водолей (19 января – 18 февраля).

Водолеи, эта неделя для вас будет похожа на скоростную трассу, но вы сможете справиться с миллионом дел одновременно.

Вы будете работать на полную мощность, и неделя также может принести вам огромную удачу в работе. Например, вы получите награду за хорошо выполненное задание или начнете новую лучшую работу.

Гороскоп для мужчин – Водолеи / Фото freepik

Рыбы (18 февраля – 20 марта).

Рыбы, вы можете почувствовать, будто на вас сияет луч космического света. Эта неделя – одна из самых счастливых за годы, и она принесет прорыв в деле, которое является мечтой вашего сердца. Это может быть момент, когда вы встретите свою вторую половинку, а если вы в отношениях, то дадите долгосрочные обещания.

Звезды побуждают вас снова почувствовать себя ребенком, поэтому сосредоточьтесь на том, что делает вас счастливыми, особенно на красоте, дружбе или хобби.

Гороскоп для мужчин – Рыбы / Фото freepik