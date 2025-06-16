А если не вам, то кому-то рядом – потому что всегда есть кто-то, кто через это проходит. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет об этом подробнее.
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Кризис среднего возраста: что делать, чтобы легче его проходить
Кризис среднего возраста имеет тысячи различных проявлений у разных людей, но все они имеют кое-что общее. Они стремятся к переменам. Они чувствуют, что ничего в жизни не сделали. Что жизнь уже пролетела, а вспомнить то и нечего. А еще стресс, которого, похоже, с каждым годом все больше.
Этот этап жизни может быть очень сложным. Однако у психологов, благодаря исследованиям и опыту работы, есть несколько рекомендаций, чтобы пройти его легче. И, что важно, этих советов может придерживаться каждый, да и не только против кризиса среднего возраста, а в любой момент жизни сегодня и в будущем.
Кризис среднего возраста имеет тысячи различных проявлений, но существуют универсальные советы против него / Фото kues1@freepik
Клинический психолог Бет Курланд говорит, все люди должны были бы пытаться проживать цветущую жизнь, а не пропускать ее мимо себя.
- При этом это связано не только с профессиональной сферой, но и с личной. Возможно, со второй даже больше. Именно поэтому и прежде всего мы должны найти для себя занятия и моменты, которые дарят нам радость. Это может быть спорт, изучение нового, проведение времени с семьей, друзьями, да что угодно интересное.
- Также исследования обнаружили "сильную связь между креативностью и субъективным благополучием", говорит эксперт. Поэтому ее развитие также может нам очень помочь. Музыка, живопись, фотография, кулинария, дизайн, писательство – что угодно может быть полезным, если позволяет вам творить.
- И третье – не менее важное: не пренебрегайте социальными отношениями. Связи с другими людьми – весомая часть фундамента нашего счастья. Наука даже обнаружила, что люди с хорошими социальными связями живут дольше и лучше. Поэтому заботьтесь не только о себе, но и о своих друзьях.