Раки – оставайтесь в тени, Овны – люди могут вас не понимать: гороскоп на неделю для мужчин

Ретроградный Меркурий продолжает свирепствовать на этой неделе, с 28 июля по 3 августа, а пика достигнет 31 числа. Обратите внимание на эту дату – среди космического хаоса в нашей жизни могут появиться важные новости.

Например, Верховная Рада может исправить свою ошибку. Также Венера, наша планета удовольствия, принесет более чувственную энергию в наши отношения. А что конкретно в течение недели ждет мужчин каждого знака Зодиака – читайте в этом гороскоп от People на 24 Канале.

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Овен (20 марта – 19 апреля).

Овны будут переживать глубокую эволюцию в общении с миром. Вы можете обнаружить, что способ, которым выражаете свои идеи и реализуете свои интеллектуальные стремления, кардинально меняется.

С одной стороны, вы становитесь достаточно прозорливым, с другой – люди могут этого не понимать.

Гороскоп для мужчин – Овны / Фото freepik

Телец (19 апреля – 20 мая).

Тельцы переживают трансформацию с перспективой на следующие годы. Возможно, произойдет серьезная эволюция в сфере ваших доходов, финансов и богатства, которая принесет большие взлеты или падения, или же изменит ваше отношение к деньгам.

Это может быть отличное время, чтобы начать искать нестандартные способы заработка.

Гороскоп для мужчин – Тельцы / Фото freepik

Близнецы (20 мая – 20 июня).

Близнецы начнут замечать, что жизнь кажется немного другой. Это может быть период, когда вы вдруг становитесь более жаждущим приключений или стремитесь выразить совершенно новую идентичность. Жизнь может начать подбрасывать вам новые возможности – или вызовы.

Вы можете проявить новые таланты, изменить свой внешний вид и тому подобное. Как бы там ни было, будьте открытым к новому себе.

Гороскоп для мужчин – Близнецы / Фото freepik

Рак (20 июня – 22 июля).

Раки могут заметить, что за кулисами готовится что-то новое, другие же могут испытывать вспышки тревоги. Что лучше всего делать с новой космической энергией? Оставайтесь в тени и слушайте свое тело.

Если вы это сделаете, ближайшее время может быть для вас легче, поскольку вы эволюционируете в еще более сбалансированного и уравновешенного человека.

Гороскоп для мужчин – Раки / Фото freepik

Лев (22 июля – 22 августа).

Львы, ваши дружеские отношения и социальные сети начинают эволюционировать и меняться. Вы можете даже обнаружить, что вдруг начали притягивать к себе более эксцентричных, уникальных, креативных или драматических людей.

Также вы можете заметить, что некоторые из ближайших друзей начинают вести себя иначе, чем раньше, и поэтому вы попадаете в новые ситуации.

Гороскоп для мужчин – Львы / Фото freepik

Дева (22 августа – 22 сентября).

Девы, сейчас вы можете вдруг почувствовать недовольство своей карьерой и амбициями и решить радикально их изменить – и тем самым вы якобы измените судьбу всей своей жизни.

Однако некоторые из вас могут заметить, что начинают испытывать сильные взлеты и падения на работе, или подняться на вершины успеха, о которых даже не мечтали.

Гороскоп для мужчин – Девы / Фото freepik

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Весы (22 сентября – 22 октября).

Весы, вам могут открыться огромные возможности для новых приключений. Это время принять радикальные новые начинания и позволить Вселенной вести вас по открывающемуся перед вами пути. Если вы будете смелым, то сможете найти возможности для личного и профессионального роста, и даже изменить ход своей судьбы.

Также могут появиться новые возможности для путешествий, обучения, работы в СМИ, которые принесут вам большое удовольствие.

Гороскоп для мужчин – Весы / Фото freepik

Скорпион (22 октября – 21 ноября).

Скорпионы, Вселенная подготовила для вас уникальные сюрпризы, возможно, связанные с богатством, если это касается активов, инвестиций, премий или расчетов. Если вы стремились к росту в отношениях, связанных с доверием, уязвимостью или близостью – Вселенная может теперь открыть вам дверь.

На другом уровне ваши сексуальные и эротические желания, вероятно, изменятся, поэтому рассматривайте их как инструмент для большего удовлетворения и самовыражения.

Гороскоп для мужчин – Скорпионы / Фото freepik

Стрелец (22 ноября – 21 декабря).

Стрельцы, вы можете обнаружить, что ваш партнер в бизнесе или любви стремится к большей свободе или выражает себя по-новому. С одной стороны, это может быть просто изменение стиля, например одежды или прически. С другой, это может быть что-то более серьезное, например кардинальное изменение карьеры, которая отразится на жизни вас обоих.

У людей без пары представления об идеальном партнере могут измениться сейчас, поэтому пусть будут открытыми к тем, кто не соответствует их типу.

Гороскоп для мужчин – Стрельцы / Фото freepik

Козерог (21 декабря – 19 января).

Козероги, Вселенная несет для вас новую энергетику. Вам потребуется больше свободы, разнообразия и изменений в балансе между работой и личной жизнью. Это может даже стать толчком к тому, чтобы оставить свою работу ради чего-то совершенно нового, увлекательного и иного.

Вы также можете заметить, что ваше тело меняется и требует от вас нового рациона или режима физических упражнений.

Гороскоп для мужчин – Козероги / Фото freepik

Водолей (19 января – 18 февраля).

Водолеи, ожидайте изменений в сердечных желаниях. Любовь, которую вы дарите, будет эволюционировать драматично. Вы можете обнаружить, что ваш стиль свиданий изменился, как и ваши предпочтения. Ваш "тип" может больше не соответствовать вашим представлениям, что будет особенно актуально для одиноких.

Кроме того, способ самовыражения – хобби, искусство и так далее – может кардинально измениться сейчас. Это может быть хорошее время, чтобы попробовать новые навыки или творчество.

Гороскоп для мужчин – Водолеи / Фото freepik

Рыбы (18 февраля – 20 марта).

Рыбы, трансформация может затронуть ваш дом, недвижимость или семейную жизнь. Вас ждут сюрпризы, но лучше всего довериться процессу, а не позволять ему слишком вас расшатывать.

Некоторые из вас могут заметить, что семья требует больше внимания, поскольку возникает много новых ситуаций. Или вы можете обнаружить, что в будущем постоянно переезжаете из одного места в другое.

Гороскоп для мужчин – Рыбы / Фото freepik