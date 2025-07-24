И об этом мы пообщались с бывшей сотрудницей секс-шопа в День БДСМ, который отмечают 24 июля. В рубрике "Вы стеснялись – мы спросили" она рассказала 24 Каналу, как попала на работу с третьей попытки, назвала самую переоцененную игрушку и обратилась к мужчинам, которые боятся, что их заменят секс-игрушки.

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Как рассказала Ксения, ей 33 года и по образованию она – музыкант. Наша собеседница уже успела поработать в очень многих сферах и находилась в поисках себя. Так она и попала в секс-шоп, в котором ценила возможность коммуницировать с людьми, помогать им и направлять их на путь познания себя и своей сексуальности.

Стоит ли мужчинам воспринимать игрушки как конкурентов?

Начнем с самого простого и логичного вопроса: как ты попала на работу в секс-шоп?

Ой, это такая история. Всего у меня было три попытки туда попасть (смеется – 24 Канал). Когда-то был период, что я сидела вообще без работы, и мне как-то просто подбросило сторис в инстаграме, что Hot Mamas ищет деливери-менеджера, отправляйте свои резюме. Я отправила, но они нашли другую девочку, я не прошла. Второй раз уже я имела такую небольшую подработку, работала как раз барменом. И мне подкинуло опять эти сторисы. Я такая: "Ну, почему бы нет?" Прислала еще раз. Написали: "Ну, возможно, в следующий раз".

И я такая уже сижу, думаю: "Да за что?!" Проработав в баре, уволилась, потому что было немного тяжело физически. Сидела какой-то период без работы. И они мне сами написали. Сказали, что у них было мое резюме, поэтому позвали на разговор. Когда я пришла, то предложили два рабочих дня, на что я и согласилась. Так я и попала, с третьего раза. Как говорится: "Бог любит троицу".

Это была та сфера, которая мне была очень интересна, понимаешь? И когда мне предложили даже этих два дня рабочих, я такая: "Да, да, да, обеими руками "За".

Какой самый нелепый миф тебе приходилось слышать за время своей работы?

Самый нелепый миф... Пожалуй, что это не так миф, как эти предубеждения относительно вообще секс-игрушек. Когда мужчины очень переживают, что секс-игрушка заменит живого партнера. То есть этот момент, когда ты объясняешь людям, что это так не работает.

Игрушка – это одно, ты можешь с ней работать соло, ты можешь ее включать в пару. Но она не заменяет никогда живого человека. Потому что почему-то именно мужчины у нас такие заангажированные, и они просто не видят, что это не враг, это твой союзник. То есть он тебе помогает, а не наоборот.



Игрушка никогда не заменит живого человека / Фото

А что самое интересное ты вынесла для себя, работая в секс-шопе?

Самое полезное то, что нужно исследовать свое тело и именно свою сексуальность. Это очень интересная история, потому что довольно часто наши мужчины и женщины предвзяты в этом. Мол, быстренько занялись сексом и легли спать. Иногда люди даже не задумываются над тем, как исследовать свою сексуальность.

Мне вот очень нравится фраза у Hot Mamas: "Коммуникация – это лубрикация". То есть, когда вы с человеком находите эти общие точки и просто проговариваете, что вам окей, что вам не окей, что вам больше нравится, что вам не нравится. И то же самое касается игрушек.

Что чаще всего покупают в секс-шопе, и почему, по твоему мнению?

Съедобный лубрикант. Одна из причин – это самая дешевая позиция. Когда я работала, популярными были вакуумные стимуляторы для женщин, а также мастурбаторы "яичко" для мужчин.

Почему "яичко"? Мне кажется, что женщины таким образом пытались ввести игрушки в сексуальную жизнь в паре, чтобы мужчины могли определиться, нравится им или нет. Таким образом они стараются исследовать своих партнеров, что их интересует.

Ведь не стоит сразу покупать какой-то безумный мастурбатор за тысячу, две, а то и пять. Вы можете просто не угадать с игрушкой. В то же время если вам нравится такая интеракция, то, в принципе, мне кажется, уже тогда можно будет двигаться вперед, исследуя себя и своего партнера.



Игрушки помогают изучать себя / Фото freepik

Какая из популярных игрушек самая переоцененная?

Какая игрушка, по твоему мнению, самая переоцененная, но почему-то популярна среди покупателей?

Самая переоцененная? У меня сейчас целый каталог в голове. Каталог картинок. Я думаю, это супермегапопулярный пингвин. Почему? Он просто очень распиарен. Это одна из первых суперсовременных игрушек, которая и по дизайну, и по своим свойствам была супермегакрутой.

Сейчас есть очень много крутых аналогов, даже от того самого Satisfyer, но сам пингвин будет дороже из-за того, что он – бестселлер. Справедливости ради, он очень прикольный, очень милый. Он также идеально подходит как первая секс-игрушка. А все потому, что он не отпугивает. В то же время эта игрушка слишком дорогая.

И если вы уже присматриваетесь к пингвину, то стоит знать, что есть очень много классных аналогов, которые можно абсолютно так же использовать.



Вакуумный стимулятор пингвин безумно популярен / Фото Lauvette

Мужчины часто видят в секс-игрушках конкурентов для себя. Что бы ты им сказала, чтобы они наконец выбросили подобные мысли из головы?

Посоветовала бы сходить к психотерапевту. Это если радикально. А так, то мне кажется, что говорится в основном о неуверенных в себе мужчинах. Тех, кто боится, что их партнерша уйдет от них. Поэтому как минимум – это нужно проговаривать. Если же мужчина отвергает идею игрушек, то стоит задуматься, тот ли это человек, с которым вы вообще хотите иметь какой-то контакт и двигаться дальше.

В общем, важно сначала говорить, предложить вариант с введением в вашу сексуальную жизнь игрушки. Не нужно просто приносить и заявлять, что мы будем пробовать что-то. Возможно, стоит узнать, чего именно хотел бы партнер, что ему интересно, а что – нет. Рассказать о своих предпочтениях.

Следует помнить, что партнерские отношения – это всегда о том, как чувствует себя партнер. Не только то, как чувствуете себя вы, но и партнер.



Следует понимать, что игрушка – ваш союзник, а не конкурент / Фото freepik

То есть если партнерше хотелось бы чего-то, чтобы раскрыть свою сексуальность, а ты не даешь ей этого сделать, значит, какой-то ты такой не очень хороший человек. Поэтому по большей части думаешь о себе, больше эгоист. Здесь проблема не в игрушке, здесь уже проблема в отношениях.

Могут ли секс-игрушки улучшить интимные отношения в паре?

Если мы уже затронули эту важную тему. То способно ли появление игрушек улучшить интимные отношения в паре?

Да, и я живое доказательство этого. Это изрядно раскрывает партнера. Это обнажает тебя еще больше перед партнером из-за того, что ты больше раскрываешься, демонстрируешь границы своей сексуальности. Игрушки способны продемонстрировать себя и своего любимого человека с другой стороны.

И в большинстве случаев, если обоим партнерам это нравится, то их отношения становятся глубже, ведь они более открыты друг перед другом. Поэтому да, я считаю, что улучшают.

В то же время следует понимать, что не во время каждого секса можно и нужно использовать игрушки. Но даже обычную интимную встречу можно сделать более глубокой. И все из-за того, что у вас появляется та самая открытость, которой могло не хватать.

К слову, об открытости. Считается, что БДСМ – одно из проявлений максимальной покорности и открытости перед партнером. В то же время вокруг этих практик бурлит немало мифов. Какой из них ты бы могла разрушить?

Люди привыкли, что БДСМ – это всегда "красная" или "черная" комната. Что это про секс и хлопанье. Но суть БДСМ не только в этом. Следует понимать, что шлепки, бранные слова или другие проявления доминации – это уже про БДСМ. И самое важное в этом виде взаимодействия – договариваться.

Например, ты связываешь человека, а ему это не нравится. В то же время ты чувствуешь себя суперсильным доминантом. Но это не нормально. То же касается секс-игрушек. Ты должен проговаривать все со своим партнером, что ему окей, а что – нет. Все это про активное согласие.

Не нужно перед сексом вывалить весь свой арсенал, зайдя в спальню в маске и кожаном костюме. Человек может просто развернуться и убежать от тебя. Поэтому неважно: обычный ли секс, или с игрушками, или БДСМ – это всегда о коммуникации. Об активном согласии.



БДСМ – как и весь секс – это всегда об активном согласии / Фото freepik

Что бы ты напоследок сказала тем, кто боится ходить в секс-шопы?

Если боитесь сходить в секс-шоп, то попробуйте сначала просто заказать онлайн. Это косвенный контакт. Но вы сможете пообщаться с человеком, который предоставит вам квалифицированную помощь, если вы не разбираетесь в чем-то.

Что касается секс-шопов офлайн, то их тоже не стоит бояться. Никто вас не будет заставлять там покупать разные вещи, которые вам не нужны. Вы можете просто прийти, посмотреть и выйти. Например, во время первого визита присмотритесь, во время второго – выберите что-то, что вам интересно. Можете даже погуглить. Сейчас есть немало доступной информации в интернете.

Также не забывайте о консультантах. Я не думаю, что они будут лезть вам на голову и говорить: "О, эта вещь суперпопулярная, берите".