Девы – держите удар, Водолеи – не утоните в работе: гороскоп на 9 – 15 сентября для мужчин

Эта неделя 9 – 15 сентября начнется с немного мрачной энергии. Мы можем чувствовать себя более изолированными, отвергнутыми или уставшими. Но после 11 сентября вялость исчезнет – звезды выровняются и мы будем чувствовать бабочек в животе.

Узнайте в этом гороскопе на Gentleman 24, что эта неделя готовит для вашего знака Зодиака, когда Марс закрепляется в знаке Рака. Энергии, которую вы почувствуете на этой неделе, с 9 до 15 сентября, может хватить на 2 месяца!

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Мужской гороскоп на неделю 9 – 15 сентября 2024 года

Овен (21 марта – 19 апреля). Новый темп жизни набирает обороты, и вы будете чувствовать эту энергию в течение месяцев! Вы будете особенно эмоциональными и заметите, что ваши чувства чрезвычайно интенсивны. Сделайте все возможное, чтобы пережить все, что вызывает у вас эмоции. Вы можете быть глубоко погружены в домашние, семейные или бытовые дела. Например, можете увлечься ремонтом или переездом. Если в семье возникла напряженность, подготовьтесь к тому, чтобы постоять за себя или за других.

Новый темп жизни набирает обороты, и вы будете чувствовать эту энергию в течение месяцев! Вы будете особенно эмоциональными и заметите, что ваши чувства чрезвычайно интенсивны. Сделайте все возможное, чтобы пережить все, что вызывает у вас эмоции. Вы можете быть глубоко погружены в домашние, семейные или бытовые дела. Например, можете увлечься ремонтом или переездом. Если в семье возникла напряженность, подготовьтесь к тому, чтобы постоять за себя или за других. Телец (20 апреля – 20 мая). Приготовьтесь к длительному периоду, который заставит вас двигаться и быть в тонусе! Вы, скорее всего, будете много передвигаться вплоть до апреля, вас будет привлекать новый опыт и новые взгляды. Некоторые могут погрузиться в коммуникационные проекты, диссертацию, создать важное предложение, запустить кампанию или научиться новым навыкам. Ваш голос и идеи будут иметь гораздо большую силу, поэтому будьте очень четкими относительно своего видения и того, что вы хотите сказать, ведь люди будут уделять вам больше внимания.

Приготовьтесь к длительному периоду, который заставит вас двигаться и быть в тонусе! Вы, скорее всего, будете много передвигаться вплоть до апреля, вас будет привлекать новый опыт и новые взгляды. Некоторые могут погрузиться в коммуникационные проекты, диссертацию, создать важное предложение, запустить кампанию или научиться новым навыкам. Ваш голос и идеи будут иметь гораздо большую силу, поэтому будьте очень четкими относительно своего видения и того, что вы хотите сказать, ведь люди будут уделять вам больше внимания. Близнецы (21 мая – 20 июня). Вы вступаете в долгий период, когда ваши финансы будут нуждаться в особом внимании. С положительной стороны, вы можете выиграть много денег в это время, когда будете двигаться вперед. Однако этот период может и показать, что вы тратите деньги быстрее, чем когда-либо прежде. Ключ к управлению этим в том, чтобы понимать входящие и исходящие потоки ваших финансов, чтобы не оглядываться назад и не стонать, что вы исчерпали слишком много своих ресурсов. Если вы хотите побороться за более высокооплачиваемую работу, вам может повезти!

Вы вступаете в долгий период, когда ваши финансы будут нуждаться в особом внимании. С положительной стороны, вы можете выиграть много денег в это время, когда будете двигаться вперед. Однако этот период может и показать, что вы тратите деньги быстрее, чем когда-либо прежде. Ключ к управлению этим в том, чтобы понимать входящие и исходящие потоки ваших финансов, чтобы не оглядываться назад и не стонать, что вы исчерпали слишком много своих ресурсов. Если вы хотите побороться за более высокооплачиваемую работу, вам может повезти! Рак (21 июня – 22 июля). Пожалуй, почти 2 года вы не чувствовали такой запал, как сейчас – Вселенная зажигает ваше тело, ум и душу! Вы почувствуете энергию для достижения личных и профессиональных целей сейчас и в течение следующих месяцев. Главное – использовать всю эту мощную энергию, не отворачиваться от цели и положить все пазлы на свои места без спешки. Сейчас и до начала октября будет ваш самый сильный период, поэтому используйте его как можно лучше. Октябрь и последующие месяцы могут принести больше препятствий, чем возможностей.

Пожалуй, почти 2 года вы не чувствовали такой запал, как сейчас – Вселенная зажигает ваше тело, ум и душу! Вы почувствуете энергию для достижения личных и профессиональных целей сейчас и в течение следующих месяцев. Главное – использовать всю эту мощную энергию, не отворачиваться от цели и положить все пазлы на свои места без спешки. Сейчас и до начала октября будет ваш самый сильный период, поэтому используйте его как можно лучше. Октябрь и последующие месяцы могут принести больше препятствий, чем возможностей. Лев (23 июля – 22 августа). В это время Вселенная удивительным образом перекликается с вами. Вы чувствуете другие вибрации, чем те, к которым вы привыкли. Обычно вы готовы выйти на сцену и привлечь к себе внимание – но сейчас вы больше сосредоточены на том, чтобы провести время в одиночестве или во внутреннем мире. Вы можете быть особенно заняты и упорно работать над разработкой проектов. Помните, что время имеет решающее значение, а в ноябре на вашей стороне будет больше энергии и силы.

В это время Вселенная удивительным образом перекликается с вами. Вы чувствуете другие вибрации, чем те, к которым вы привыкли. Обычно вы готовы выйти на сцену и привлечь к себе внимание – но сейчас вы больше сосредоточены на том, чтобы провести время в одиночестве или во внутреннем мире. Вы можете быть особенно заняты и упорно работать над разработкой проектов. Помните, что время имеет решающее значение, а в ноябре на вашей стороне будет больше энергии и силы. Дева (23 августа – 22 сентября). Вселенная дарит вам счастье, даже если вы замечаете, что вам приходится держать удар чуть больше, чем вы надеялись. Вы вступаете в период, который оживит вашу социальную жизнь – особенно в кругу друзей, знакомых и поклонников! Вы можете посещать крупные мероприятия или же работать над групповыми проектами. Эта энергия также может принести больше возможностей для знакомств или даже превратить кого-то из друзей в любимого человека. Особенно полезными будут связи с людьми, которые разделяют ваши взгляды.

Узнайте в этом гороскопе, что эта неделя готовит для вашего знака Зодиака / Коллаж 24 Канала фото freepik

Весы (23 сентября – 22 октября). Вы, скорее всего, много внимания уделяли карьере, и сейчас готовитесь к еще большему приложению усилий! И вы можете обнаружить, что действительно начинаете работать с большей энергией, чем когда-либо прежде, чтобы продвинуться по карьерной лестнице и сделать себе имя. Продвижение или привлечение внимания – все это может сработать в вашу пользу сейчас и в ближайшие месяцы. Но если вы чувствуете разочарование, потому что ваша работа не удовлетворяет вас, возможно, пришло время пристегнуть ремни и разработать стратегию, как начать двигаться в новых направлениях.

Вы, скорее всего, много внимания уделяли карьере, и сейчас готовитесь к еще большему приложению усилий! И вы можете обнаружить, что действительно начинаете работать с большей энергией, чем когда-либо прежде, чтобы продвинуться по карьерной лестнице и сделать себе имя. Продвижение или привлечение внимания – все это может сработать в вашу пользу сейчас и в ближайшие месяцы. Но если вы чувствуете разочарование, потому что ваша работа не удовлетворяет вас, возможно, пришло время пристегнуть ремни и разработать стратегию, как начать двигаться в новых направлениях. Скорпион (23 октября – 21 ноября). Ветер меняется, и очевидно, что вам нужно сменить обстановку. Движение в новых направлениях, испытание новых вещей и открытость к новым ощущениям, восприятия и опыта будут особенно важными для вас сейчас и в ближайшие недели. Также вы можете обнаружить, что особенно обострились вокруг своих убеждений и того, как вы должны или не должны жить. Это может даже просачиваться в дискуссии или конфликты. Вы можете быть крайне упрямыми, когда зацикливаетесь на чем-то, но, возможно, пришло время открыться и для других мыслей.

Ветер меняется, и очевидно, что вам нужно сменить обстановку. Движение в новых направлениях, испытание новых вещей и открытость к новым ощущениям, восприятия и опыта будут особенно важными для вас сейчас и в ближайшие недели. Также вы можете обнаружить, что особенно обострились вокруг своих убеждений и того, как вы должны или не должны жить. Это может даже просачиваться в дискуссии или конфликты. Вы можете быть крайне упрямыми, когда зацикливаетесь на чем-то, но, возможно, пришло время открыться и для других мыслей. Стрелец (22 ноября – 21 декабря). Приготовьтесь к всплеску эротической энергии, которая наэлектризует ваше тело, ум и душу. Вы будете стремиться соединиться с кем-то на самом глубоком уровне. В спальне будет жарче, чем когда-либо ранее, особенно для пар, которые находятся в длительных отношениях. Однако если по каким-то причинам вы чувствуете, что не получаете желаемого от партнера или любимого человека, возможно, вы будете чувствовать себя немного взволнованными, разочарованными или почувствуете неуважение к себе. Сделайте все возможное, чтобы сделать шаг назад и оценить, где вы в своих связях и как можете работать в команде.

Приготовьтесь к всплеску эротической энергии, которая наэлектризует ваше тело, ум и душу. Вы будете стремиться соединиться с кем-то на самом глубоком уровне. В спальне будет жарче, чем когда-либо ранее, особенно для пар, которые находятся в длительных отношениях. Однако если по каким-то причинам вы чувствуете, что не получаете желаемого от партнера или любимого человека, возможно, вы будете чувствовать себя немного взволнованными, разочарованными или почувствуете неуважение к себе. Сделайте все возможное, чтобы сделать шаг назад и оценить, где вы в своих связях и как можете работать в команде. Козерог (22 декабря – 19 января). Приготовьтесь к тому, что в ваших отношениях появится еще больше энергии. Это топливо раскрутит их отныне и вплоть до следующего лета. Полеты в одиночестве не заведут вас далеко! Ключ к использованию космического потока – найти кого-то, кто сможет работать в тандеме с вами бок о бок. Это может быть любимый человек, а может быть и деловой партнер. Одинокие также могут воспользоваться этой энергией, взяв на себя инициативу и попытавшись найти кого-то, кто соответствует их идеалу.

Приготовьтесь к тому, что в ваших отношениях появится еще больше энергии. Это топливо раскрутит их отныне и вплоть до следующего лета. Полеты в одиночестве не заведут вас далеко! Ключ к использованию космического потока – найти кого-то, кто сможет работать в тандеме с вами бок о бок. Это может быть любимый человек, а может быть и деловой партнер. Одинокие также могут воспользоваться этой энергией, взяв на себя инициативу и попытавшись найти кого-то, кто соответствует их идеалу. Водолей (20 января – 18 февраля). Этот год, безусловно, принес много возможностей для счастья и романтики, но вас ждет новая тенденция. Вы превратитесь в поезд, который мчится по рельсам, стараясь быть максимально продуктивным. Сейчас и в течение следующих недель вы можете почувствовать, что на ваш стол сваливается бесконечное количество обязанностей и проектов, и вы утопаете под рабочими требованиями. Если вы работаете на работе, которая не приносит удовольствия, возможно, вам просто не терпится что-то изменить. Начните искать сейчас, подавайте заявку, обновите резюме!

Этот год, безусловно, принес много возможностей для счастья и романтики, но вас ждет новая тенденция. Вы превратитесь в поезд, который мчится по рельсам, стараясь быть максимально продуктивным. Сейчас и в течение следующих недель вы можете почувствовать, что на ваш стол сваливается бесконечное количество обязанностей и проектов, и вы утопаете под рабочими требованиями. Если вы работаете на работе, которая не приносит удовольствия, возможно, вам просто не терпится что-то изменить. Начните искать сейчас, подавайте заявку, обновите резюме! Рыбы (19 февраля – 20 марта). Вы имеете огромный потенциал, чтобы наслаждаться романтикой, творчеством и страстью отныне и до лета. Эта энергия начала набирать обороты на прошлой неделе и станет еще более заметной сейчас. Вы будете полны сил и желания развлекаться, влюбляться и жить полной жизнью! Если вы одиноки, то находитесь в одном из самых значимых периодов в своей жизни, чтобы выстроить очередь желающих, которые могли бы зажечь магию в вашей душе. Если вы уже в паре, используйте этот огонь, чтобы разжечь искру между вами.

Астрология – это увлекательная и интересная часть нашей жизни, что иногда помогает нам глубже понимать себя и мир. Однако следует помнить, что научной доказанности в ней нет, поэтому не стоит полагаться на астрологию, вместо этого надо всегда сохранять критическое мышление.