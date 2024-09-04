Сентябрь 2024 года принесет для многих мужчин неожиданные повороты судьбы. Этот месяц обещает как приятные моменты, так и вызовы, в зависимости от вашего знака Зодиака.
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- Овен. Марс превращает вас в настоящий ураган. Будьте осторожны, чтобы не уничтожить все вокруг, включая друзей (которые уже не могут вас терпеть, хоть им и стыдно). Попробуйте вернуться к своему распорядку, не тратьтесь на ерунду.
- Телец. Венера делает вас очаровательными, но помните: вы не главный герой мыльной оперы. Реальный мир существует, и вы должны платить по счетам. Подумайте, возможно, уже время для смелого решения. Особенно в отношении дел с деньгами.
- Близнецы. Меркурий делает вас неутомимым болтуном. Будьте осторожны, чтобы не надоедать друзьям своими теориями заговора. Подумайте, что вы делаете для своих финансов. Вам нужно больше конкретики в жизни и стратегия действий на ближайшие месяцы.
- Рак. Луна делает вас чувствительными и помешанными – больше, чем обычно. Работа будет становиться тяжелее все больше и больше, ведя вас к коллапсу в конце года. Попробуйте принять меры и предотвратить это. И не пишите ни одному "особенному человеку".
- Лев. Солнце делает вас центром внимания, но будьте осторожны, чтобы не стать слишком эгоцентричными. Больше, чем вы уже есть. Расположение планет не обещает много, поэтому старайтесь сохранять спокойствие и собранность, и никаких импульсивных решений.
- Дева. Вы наиболее аналитичные и точные сейчас, но это не всегда хорошо. Рутина требует порядка, но доза хаоса может быть захватывающей. Оставайтесь открытыми к тому, что предлагает жизнь, даже если это эмоциональные удары.
Гороскоп на сентябрь, знак за знаком – кому повезет больше всего, а кому меньше всего / Коллаж 24 Канала фото freepik
- Весы. Вы чувствуете себя обаятельными и дипломатичными, но будьте осторожны, чтобы не впасть в нерешительность. Сентябрь несет с собой потребность в уверенности. Выходите на улицу как можно больше, впереди у вас 9 месяцев закатанных рукавов и серьезных лиц.
- Скорпион. Остерегайтесь ревности, которая всегда является ужасным демоном и уже не раз создавала вам проблемы. Попробуйте акцентировать на красоте отношений: напишите стихотворение, посвящение, подарите книгу. Одним словом, будьте менее жесткими.
- Стрелец. Юпитер делает вас оптимистичными и авантюрными. Проблема в том, что лето закончилось, а дорогу в офис нельзя считать приключением. Разве что увольнение. Но не будьте слишком импульсивными, не перегибайте с реакциями.
- Козерог. Сатурн делает вас амбициозными. И это идеальный вариант для сентября, особенно по смене работы или карьеры. Но будьте осторожны, чтобы не воспринимать себя слишком серьезно. Позвольте себе минуты легкости, будьте более непринужденными.
- Водолей. Уран делает вас более независимыми, чем обычно. Это хорошо для вас, но будьте осторожны, чтобы не стать слишком эксцентричными в поисках себя. Хорошее время для новых начинаний, и вы даже растеряетесь, с чего начать – такой большой будет выбор.
- Рыбы. Нептун делает вас творческими и мечтательными. Никто не сможет вас остановить. Но будьте осторожны, чтобы не потеряться в облаках. В сентябре дайте волю своему творчеству и самым скрытым импульсам, чтобы ваш голос был услышан, если это необходимо.