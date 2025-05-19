Безумная удача у Близнецов и Овнов, тревожные сигналы для Раков: гороскоп на неделю для мужчин
- Тельцы обретут способность привлекать в свою жизнь больше особенных вещей. Львы могут увидеть дверь к одной из самых больших надежд и мечт своего сердца. А Девам самое время заручиться благосклонностью тех, кто может помочь им достичь целей.
- Весы – если вы хотите сдвинуть с мертвой точки любые дела, действуйте сейчас. Стрельцы – работая в тандеме с кем-то, вы сможете пойти намного дальше в это время. Рыбы – важно начать действовать по своим планам уже сейчас.
- Читайте подробно об этих и всех других знаках Зодиака далее в недельном гороскопе для мужчин на дни с 19 по 25 мая 2025 года.
На этой неделе каждый знак Зодиака будет иметь возможности для празднования и обернуть космическую энергию в свою пользу в личной и профессиональной жизни. А все потому, что Солнце перейдет в знак Близнецов 20 мая, оживляя нашу жизнь.
Этот день, а также 24 мая – удачные для долгосрочного планирования, а 22 мая – один из лучших дней для романтики. Как бы там ни было, а этот гороскоп от People на 24 Канале поможет понять мужчинам всех знаков Зодиака, как лучше всего организовать свою неделю.
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Мужской гороскоп на неделю с 19 по 25 мая 2025 года
Овен (20 марта – 19 апреля).
- Для вас, Овны, звезды несут немного энергии, и ее хватит на несколько недель. Возможно, вы заметите ускорение темпа ваших повседневных дел, налаживание связей с друзьями, соседями или родственниками.
- Вам повезет и в реализации ваших идей. Некоторые из вас, возможно, станет более вовлеченным в общение или интеллектуальной деятельности. Возможно, придется путешествовать.
Телец (19 апреля – 20 мая).
- Тельцы, вы почувствуете к себе благосклонность звезд! Некоторые из вас получит новую работу, повысит свою зарплату или другим способом почувствует резкий скачок в доходах. Другие найдут способность привлекать в свою жизнь больше особых вещей.
- Удача улыбается вам и вашим деньгам, поэтому это решающий период для стратегического подхода к тому, как заработать и сэкономить больше. Не упустите это время зря!
Близнецы (20 мая – 20 июня).
- Близнецы, вы сейчас в периоде большого везения и возможностей. Вероятны много новых начинаний в личной или профессиональной жизни.
- Однако заметьте, что вскоре звезды сместятся, поэтому если есть еще какие-то семена, которые вы хотели бы посеять в своей жизни и отправить во Вселенную – то сейчас самое время. Используйте свой космический потенциал сейчас, пока благословения могут материализоваться для вас.
Рак (20 июня – 22 июля).
- Жизнь, вероятно, кажется вам немного туманной и медленной, Раки. Возможно, вы почувствуете, что мало что происходило в личном или профессиональном плане. Это не наказание со стороны Вселенной, а скорее повод задуматься, где вы были и куда должны двигаться дальше.
- Сосредоточьтесь на исцелении, очищении, освобождении и движении вперед от кого-либо и чего-либо, что вас сдерживает. И вскоре начнется новая глава вашей жизни!
Лев (22 июля – 22 августа).
- Лев, вы чувствуете дополнительное сияние популярности. Вероятны посещение многих мероприятий и расширение вашей социальной сети, а также возможна встреча родственной души. Некоторые из вас, возможно, увидят двери к одной из самых больших надежд и мечтаний вашего сердца.
- Однако этот золотой период продлится всего несколько недель, поэтому не теряйте времени и сделайте все возможное, чтобы достичь высшего уровня счастья.
Дева (22 августа – 22 сентября).
- У вас сейчас больше возможностей в профессиональной сфере и амбициях, Девы. Возможно, вы будете в центре внимания, устроитесь на новую работу или начнете карьеру в новом направлении.
- Дополнительная удача будет на вашей стороне, так что сейчас самое время поторопиться и заручиться благосклонностью тех, кто может помочь вам достичь поставленных целей. В последующие недели у вас будет не так много возможностей в профессиональном плане.
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Весы (22 сентября – 22 октября).
- Вселенная дарит вам приключения, Весы. Возможно, вы обнаружите, что двигаетесь в новых направлениях в личной или профессиональной жизни.
- На каком-то конкретном уровне вам повезет в интеллектуальных поисках, духовном росте, путешествиях или юридических делах. Если вы хотите сдвинуть с мертвой точки какие-либо дела – действуйте сейчас.
Скорпион (22 октября – 21 ноября).
- Скорпионы, вы всегда стремитесь подняться выше, и в вашей душе живет жажда богатства. Уделяйте больше внимания вопросам, связанным с большими деньгами, с активами, инвестициями, наследством или даже пересмотром вашего социального пакета.
- Обратите внимание на долги, кредитные линии или займы. Если вы хотите сделать какие-то важные перемены, пока удача улыбается вам, сделайте сейчас.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря).
- Стрельцы, вам, пожалуй, больше всего повезло со звездами для этой недели, и их энергия будет сиять для вас еще около трех недель. Поэтому крайне важно найти пути для развития личных или профессиональных отношений именно сейчас.
- И кто уже в союзе, и одиноким может повезти найти кого-то с потенциалом для долговременных отношений – деловых или романтических. Работая в тандеме с кем-то, вы сможете пойти гораздо дальше в это время.
Козерог (21 декабря – 19 января).
- Вполне вероятно, Козероги, что это будет для вас время шлифовки и прогресса во многих сферах. Ваши привычки, обязанности и работа могут счастливо измениться к лучшему.
- Если сейчас хотите сделать какие-то приятные изменения, воспользуйтесь этой неделей. Это может быть благоприятное время для поиска новой работы или для того, чтобы внести коррективы в свои занятия фитнесом или в диету.
Водолей (19 января – 18 февраля).
- Вселенная настроена на ваши сердечные желания, Водолеи. Вы чувствуете прикосновение любви, спорта, творчества и самовыражения. Возможно, в вашей жизни появится вторая половинка или вы дадите значимые обещания любимому человеку.
- Эту энергию вы сможете использовать лишь в течение трех недель, поэтому сделайте все возможное, чтобы сделать эти темы приоритетными в своей жизни сейчас.
Рыбы (18 февраля – 20 марта).
- Звезды несут особое сияние в ваш дом, семью, недвижимость или домашнюю жизнь, Рыбы. Например, вы можете переехать, сделать ремонт или почувствовать больше спокойствия в своем пространстве.
- Кто-то, возможно, сблизится со своими родными. Космос несет дополнительную удачу в этих вопросах, поэтому воспользуйтесь ею. Важно начать действовать по своим планам уже сейчас.