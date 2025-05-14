Причем в любом деле, за которое мы беремся, и в отношении любых целей. Поэтому 24 Канал благодаря GQ расскажет сегодня не просто о достижении целей, а о том, как делать это наилучшим образом.
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Существуют ключи к достижению совершенства в любом деле, за которое мы беремся
Стремление к совершенству – это то, что может привести нас к чрезвычайным результатам в том, что мы делаем. Это именно то, что заставляет нас отбрасывать менталитет "не могу", а потому идет бок о бок с профессиональным успехом.
Психолог Элис Бойс говорит, достигать совершенства следует с помощью правильных инструментов. Это не только даст вам больше шансов стать успешным, но и гораздо легче справляться с жизненными вызовами. И вот эти инструменты:
- Подпитывайте свой интерес к проблемам, которых вы еще не видели и не решили. То есть если мы хотим достичь успеха, то должны не только сосредотачиваться на тех проблемах, которые есть перед нами, но и быть открытыми к тому, чтобы смотреть дальше, выявлять другие проблемы, и пользоваться этим для роста и развития навыков.
- Откройтесь к изучению большего, чем вы запланировали. Важно, чтобы вы изучали предметы, которые вас интересуют, и овладевали ими, но также полезно искать больше, интересоваться другими предметами и искать новый опыт, поскольку это может помочь вам открыть для себя важные вещи или найти лучшие решения или навыки.
Достигать совершенства следует с помощью правильных инструментов – это путь к успеху / Фото cookie_studio@freepik
- Развивайте интерес к абстракции. Абстракция позволяет нам воспринимать идеи как инструменты и применять их к новым проблемам. Это о разработке и изучении новых идей и концепций, а также о поиске способов применить их в повседневной жизни и в реальных ситуациях. То есть применять свои знания в реальном мире.
- Ищите различные способы устранения определенной проблемы. Поиск различных решений одной проблемы открывает ваш ум, расширяет его, заставляет вас думать и исследовать, а еще не дает вам застрять, когда вы сталкиваетесь с проблемой, или чувствовать себя побежденным, когда вы делаете ошибку. То есть надо иметь и развивать любознательность и умственную гибкость, чтобы расти.
- Овладейте заинтересованностью в использовании своих сильных сторон. Ваши таланты и сильные стороны не приносят пользы, если вы их не используете. Поэтому не стоит останавливаться на самых очевидных или тех, которые вы используете чаще всего, а определить все, которые у вас есть, и искать пути их использования, чтобы выделиться и двигаться дальше к успеху. Важно также быть готовым экспериментировать.
- Познавайте в неожиданных местах. Проще говоря, будьте открытым к обучению из всего и от всех, ищите знания в местах, которые могут быть не очевидными или ожидаемыми, и даже в местах, которые не обязательно связаны с тем, чем вы занимаетесь. Вы можете учиться из фильма, книги, от человека или проблем других – главное, чтобы вы знали, как это увидеть.