Хмель приобрел новый формат: пивной гигант Heineken выпустил крем для лица

Heineken – возможно, самое известное в мире пиво. Но новая жестянка этого производителя содержит не любимый напиток миллионов, а средство для кожи.

Это крем для увлажнения лица. Первая мысль – что кожа после него будет пахнуть свежеразлитым пивом. Действительно ли это так, напишет 24 Канал благодаря GQ.

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Heineken выпустил увлажняющий крем с пивными ингредиентами

Heineken выпустил крем для лица, и хотя это звучит безумно, мы не шутим. Пивной гигант решил поэкспериментировать с другими рынками. Хорошая новость в том, что кожа после него не будет пахнуть пивом. И вы не опьянеете от размазывания его по лицу (хотя, видимо, кто-то хотел бы другого).

Но зачем самое известное в мире пиво выпустило увлажняющий крем? На самом деле Heineken не впервые в своих маркетинговых кампаниях прибегает к изобретательности и остроумию. В прошлом году компания объединилась с Nokia и брендом уличной одежды Bodega, чтобы запустить The Boring Phone – ретро-телефон с прозрачным дизайном и базовыми функциями. Целью заявляли повысить осведомленность об опасности социальных сетей и способствовать более органичному общению между людьми.

В наши дни каждая новая кампания, чтобы охватить более широкую аудиторию, должна быть смешная или шокирующая. Тогда есть шанс стать вирусной в социальных сетях. Поэтому и сейчас Heineken позиционирует новый крем благодаря определенным ингредиентам, заимствованным из пива – это хмель и дрожжи. Говорят, они очень полезны для кожи.

Новая жестянка Heineken содержит не пиво, а средство для кожи / Фото Heineken

Кроме того, крем Heineken имеет целью показать немецкий бренд символом стиля жизни, а не просто алкогольных напитков.

Heineken Smootheriser не просто следует последним тенденциям. Он создает незабываемый перекресток, который заставляет людей говорить, независимо от того, любят ли они пиво, или уход за кожей, или и то, и другое,

– говорит глобальный директор компании Набил Насер.

В конце концов, такой "мужской" бренд, как Heineken, мог бы помочь сломать стереотипы, которые мы все еще встречаем среди мужчин, когда речь идет об уходе за кожей.

Жаль только, что пока что за этим кремом пришлось бы ехать в Камбоджу или на Тайвань. О его доступности в Европе пока что не известно, но концепт стал вирусным – так что мы должны были бы его скоро увидеть вживую.