В общем, определение хорошего пива происходит по тем же шагам, что и определение качества вина. Это выходит за рамки одноразовой дегустации и это для тех, кто хочет стать ценителем, а не тратить деньги на плохое пиво.
Смотрите также Как и с чем пить коньяк
5 простых шагов к определению, какое пиво является хорошим
- Аромат. Если вы бывали в пивоварне, то знаете, что запах является одним из важнейших элементов напитка. Еще до того, как вы попробуете пиво, аромат солода дает вам представление о его вкусе. Независимо от сорта пива, оно должно иметь приятный аромат. Будь то бутылка, или банка – достаточно просто хорошо вдохнуть, чтобы почувствовать его. А если вы ничего не чувствуете или если запах плохой, странный или просто не является приятным, это означает, что пиво некачественное.
- Цвет. Независимо от того, или это светлое, или темное пиво, оно должно иметь четкий однородный вид. Если оно не имеет классического оттенка (не берем во внимание особое ароматизированное пиво), качество может быть ниже. Это можно определить, если напиток выглядит слишком светлым или слишком темным, или если при легком встряхивании цвет слегка меняется и не остается одинаковым по всей бутылке или банке.
Качество пива можно определить в несколько простых шагов / Фото freepik
- Вкус. Не существует единого вкуса пива, не говорим даже о крафтовых вкусах. Оно может быть сладким, горьким или иметь другие вкусовые оттенки, но – независимо от типа, вкус должен быть четким во рту. Если вкус легкий или едва ощутимый, это пиво не является качественным. Попробуйте также определить на вкус ингредиенты пива – если не удается, это может означать, что пиво не очень хорошего качества.
- Послевкусие. Некоторые говорят, что пиво не должно оставлять послевкусия, но немало пивоварен специализируются на напитках, которые оставляют что-то дополнительное. Если послевкусие странное или если оно обжигает язык – это некачественное пиво.
- Пена. Хорошее пиво образует много пены легкой консистенции, которая долго рассеивается. После того, как вы выпили пиво, то ли в бокале, или в банке, оно должно оставить небольшой след пены. Если этого нет, это некачественный напиток.