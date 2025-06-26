Какие духи выбирают мужчины всего мира летом 2025 года: вот 7 настоящих хитов
- Летом 2025 года мужчины выбирают ароматы, которые соответствуют настроению, моменту и даже микроклимату – и есть отличные варианты от Louis Vuitton, Maison Margiela, Le Labo, Tom Ford, Byredo, Dior или Chanel.
- Эти духи подходят для разных случаев – от утренних встреч и дневных мероприятий до ночных приключений и романтических моментов.
Чтобы выбрать достойный аромат для мужчин летом 2025, следует ненадолго перевоплотиться в задумчивого художника. Ведь здесь надо изящно совместить выразительный запах с требованиями сезона.
Распылять что угодно, найденное на тумбочке – это уже моветон для современного мужчины. Духи подбирают в соответствии к настроению, моменту и даже микроклимату. 24 Канал со ссылкой на Style Rave расскажет об этом подробнее.
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7 лучших летних ароматов для мужчин в 2025 году
Отдыхаете ли вы у бассейна, посещаете ли бары, или просто пытаетесь пережить утренний доезд на работу и не вспотеть – вам нужен правильный парфюм. Лучшие мужские ароматы этого лета 2025 года порождают мечты об отпуске, напоминают об амбициях на работе и просят о романтических шалостях.
Но придется выбирать конкретный среди лучших, чтобы подходил к настроению и моменту. Вот одни из самых замечательных вариантов:
- Louis Vuitton Pacific Chill. Аромат холодного зеленого сока. Открывается яркими нотами черной смородины и лимона, а переходит в прохладную смесь мяты и семян моркови. Нанесите его на пульсовые точки сразу после душа, так он раскроется лучше всего. Эти духи идеальны для утренних встреч или на любое время, когда вы хотите пахнуть так, будто выспались и готовы ко всему.
- Maison Margiela Replica Sailing Day. Акватический аромат, сексуальный и немного загадочный. Работает как морской бриз на согретой солнцем коже. Глубины добавляют водоросли и кориандр, а нотка красного перца добавляет именно столько тепла, сколько нужно. Лучше всего подходит для дневных встреч, свадеб, бранчей на крыше и коктейлей на закате.
Лучшие мужские ароматы этого лета 2025 года / Фото производителей
- Le Labo Thé Matcha 26. Кремовый, успокаивающий аромат зеленого чая, сочетающий ветивер и инжир для создания атмосферы тихой роскоши. Идеален для мужчины, который предпочитает попивать матчу в лофте в центре города. Достаточно одного пшика, чтобы эффект был длительным. Лучше всего подходит для культурных мероприятий или неформальных встреч за кофе.
- Tom Ford Costa Azzurra. Благодаря кипарису, дубу и цедре лимона сочетает дымный и соленый ароматы – словно костер на пикнике. Лучше всего подходит для ужина, который перерастает в ночные приключения.
- Byredo De Los Santos. Сочетает шалфей, мускус и амбру, создавая нечто интимное, но бесспорно летнее. Напоминает восход солнца в пустыне значительно больше, чем морской бриз. Лучше всего подходит для поздних ночных разговоров, фестивалей или прогулок по музеям наедине.
- Dior Sauvage Elixir. Версия 2025 года является более утонченной и загадочной, более насыщенной и гораздо более соблазнительной. Лучше всего подходит для ночных коктейлей, встреч после плавания и моментов, которые заслуживают незабываемого впечатления.
- Bleu de Chanel. Это классика, которая никогда не выходит из моды. У нее кремовая насыщенность с ноткой остроты. Древесный, теплый и достаточно свежий аромат, чтобы противостоять хаосу летних поездок на работу. Лучше всего подходит для длинных дней, которые начинаются со встреч и заканчиваются мартини.