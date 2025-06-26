Какие духи выбирают мужчины всего мира летом 2025 года: вот 7 настоящих хитов

Чтобы выбрать достойный аромат для мужчин летом 2025, следует ненадолго перевоплотиться в задумчивого художника. Ведь здесь надо изящно совместить выразительный запах с требованиями сезона.

Распылять что угодно, найденное на тумбочке – это уже моветон для современного мужчины. Духи подбирают в соответствии к настроению, моменту и даже микроклимату. 24 Канал со ссылкой на Style Rave расскажет об этом подробнее.

Смотрите также В The Fragrance Foundation назвали лучшие мужские духи в 2025 году: некоторые позиции вас удивят

7 лучших летних ароматов для мужчин в 2025 году

Отдыхаете ли вы у бассейна, посещаете ли бары, или просто пытаетесь пережить утренний доезд на работу и не вспотеть – вам нужен правильный парфюм. Лучшие мужские ароматы этого лета 2025 года порождают мечты об отпуске, напоминают об амбициях на работе и просят о романтических шалостях.

Но придется выбирать конкретный среди лучших, чтобы подходил к настроению и моменту. Вот одни из самых замечательных вариантов:

Louis Vuitton Pacific Chill. Аромат холодного зеленого сока. Открывается яркими нотами черной смородины и лимона, а переходит в прохладную смесь мяты и семян моркови. Нанесите его на пульсовые точки сразу после душа, так он раскроется лучше всего. Эти духи идеальны для утренних встреч или на любое время, когда вы хотите пахнуть так, будто выспались и готовы ко всему.

Аромат холодного зеленого сока. Открывается яркими нотами черной смородины и лимона, а переходит в прохладную смесь мяты и семян моркови. Нанесите его на пульсовые точки сразу после душа, так он раскроется лучше всего. Эти духи идеальны для утренних встреч или на любое время, когда вы хотите пахнуть так, будто выспались и готовы ко всему. Maison Margiela Replica Sailing Day. Акватический аромат, сексуальный и немного загадочный. Работает как морской бриз на согретой солнцем коже. Глубины добавляют водоросли и кориандр, а нотка красного перца добавляет именно столько тепла, сколько нужно. Лучше всего подходит для дневных встреч, свадеб, бранчей на крыше и коктейлей на закате.

Лучшие мужские ароматы этого лета 2025 года / Фото производителей