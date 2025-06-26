Які парфуми обирають чоловіки всього світу влітку 2025 року: ось 7 справжніх хітів

Щоб вибрати гідний аромату для чоловіків влітку 2025, слід ненадовго перевтілитися у задумливого митця. Адже тут треба витончено поєднати виразний запах із вимогами сезону.

Розпилювати абищо, знайдене на тумбочці – це вже моветон для сучасного чоловіка. Парфуми підбирають відповідно до настрою, моменту і навіть мікроклімату. 24 Канал із посиланням на Style Rave розповість про це докладніше.

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7 найкращих літніх ароматів для чоловіків у 2025 році

Чи ви відпочиваєте біля басейну, чи відвідуєте бари, а чи просто намагаєтеся пережити ранковий доїзд на роботу та не спітніти – вам потрібен правильний парфум. Найкращі чоловічі аромати цього літа 2025 року породжують мрії про відпустку, нагадують про амбіції на роботі та прохають про романтичні пустощі.

Але доведеться вибирати конкретний серед найкращих, щоб пасував до настрою та моменту. Ось одні з найчудовіших варіантів:

Louis Vuitton Pacific Chill. Аромат холодного зеленого соку. Відкривається яскравими нотами чорної смородини та лимона, а переходить у прохолодну суміш м'яти та насіння моркви. Нанесіть його на пульсові точки відразу після душу, так він розкриється найкраще. Ці парфуми ідеальні для ранкових зустрічей або на будь-який час, коли ви хочете пахнути так, ніби виспалися та готові до всього.

Аромат холодного зеленого соку. Відкривається яскравими нотами чорної смородини та лимона, а переходить у прохолодну суміш м'яти та насіння моркви. Нанесіть його на пульсові точки відразу після душу, так він розкриється найкраще. Ці парфуми ідеальні для ранкових зустрічей або на будь-який час, коли ви хочете пахнути так, ніби виспалися та готові до всього. Maison Margiela Replica Sailing Day. Акватичний аромат, сексуальний і трохи загадковий. Працює як морський бриз на зігрітій сонцем шкірі. Глибини додають водорості та коріандр, а нотка червоного перцю додає саме стільки тепла, скільки потрібно. Найкраще підходить для денних зустрічей, весіль, бранчів на даху та коктейлів на заході сонця.

Найкращі чоловічі аромати цього літа 2025 року / Фото виробників