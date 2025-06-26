Які парфуми обирають чоловіки всього світу влітку 2025 року: ось 7 справжніх хітів
- Влітку 2025 року чоловіки обирають аромати, які відповідають настрою, моменту та навіть мікроклімату – і є чудові варіанти від Louis Vuitton, Maison Margiela, Le Labo, Tom Ford, Byredo, Dior чи Chanel.
- Ці парфуми підходять для різних випадків – від ранкових зустрічей і денних заходів до нічних пригод і романтичних моментів.
Щоб вибрати гідний аромату для чоловіків влітку 2025, слід ненадовго перевтілитися у задумливого митця. Адже тут треба витончено поєднати виразний запах із вимогами сезону.
Розпилювати абищо, знайдене на тумбочці – це вже моветон для сучасного чоловіка. Парфуми підбирають відповідно до настрою, моменту і навіть мікроклімату. 24 Канал із посиланням на Style Rave розповість про це докладніше.
Дивіться також У The Fragrance Foundation назвали найкращі чоловічі парфуми у 2025: деякі позиції вас здивують
7 найкращих літніх ароматів для чоловіків у 2025 році
Чи ви відпочиваєте біля басейну, чи відвідуєте бари, а чи просто намагаєтеся пережити ранковий доїзд на роботу та не спітніти – вам потрібен правильний парфум. Найкращі чоловічі аромати цього літа 2025 року породжують мрії про відпустку, нагадують про амбіції на роботі та прохають про романтичні пустощі.
Але доведеться вибирати конкретний серед найкращих, щоб пасував до настрою та моменту. Ось одні з найчудовіших варіантів:
- Louis Vuitton Pacific Chill. Аромат холодного зеленого соку. Відкривається яскравими нотами чорної смородини та лимона, а переходить у прохолодну суміш м'яти та насіння моркви. Нанесіть його на пульсові точки відразу після душу, так він розкриється найкраще. Ці парфуми ідеальні для ранкових зустрічей або на будь-який час, коли ви хочете пахнути так, ніби виспалися та готові до всього.
- Maison Margiela Replica Sailing Day. Акватичний аромат, сексуальний і трохи загадковий. Працює як морський бриз на зігрітій сонцем шкірі. Глибини додають водорості та коріандр, а нотка червоного перцю додає саме стільки тепла, скільки потрібно. Найкраще підходить для денних зустрічей, весіль, бранчів на даху та коктейлів на заході сонця.
Найкращі чоловічі аромати цього літа 2025 року / Фото виробників
- Le Labo Thé Matcha 26. Кремовий, заспокійливий аромат зеленого чаю, що поєднує ветівер та інжир для створення атмосфери тихої розкоші. Ідеальний для чоловіка, який воліє попивати матчу в лофті в центрі міста. Достатньо одного пшику, щоб ефект був тривалим. Найкраще підходить для культурних заходів чи неформальних зустрічей за кавою.
- Tom Ford Costa Azzurra. Завдяки кипарису, дубу та цедрі лимона поєднує димний та солоний аромати – немов багаття на пікніку. Найкраще підходить для вечері, яка переростає у нічні пригоди.
- Byredo De Los Santos. Поєднує шавлію, мускус та амбру, створюючи щось інтимне, але безперечно літнє. Нагадує схід сонця в пустелі значно більше, ніж морський бриз. Найкраще підходить для пізніх нічних розмов, фестивалів або прогулянок музеями наодинці.
- Dior Sauvage Elixir. Версія 2025 року є більш витонченою і загадковою, більш насиченою і набагато спокусливішою. Найкраще підходить для нічних коктейлів, зустрічей після плавання та моментів, які заслуговують на незабутнє враження.
- Bleu de Chanel. Це класика, яка ніколи не виходить з моди. Має кремову насиченість з ноткою гостроти. Деревний, теплий і достатньо свіжий аромат, щоб протистояти хаосу літніх поїздок на роботу. Найкраще підходить для довгих днів, які починаються з зустрічей і закінчуються мартіні.