Что означает индикатор батареи в автомобиле и как действовать, когда он загорелся
- Постоянное горение индикатора батареи на приборной панели автомобиля может свидетельствовать о трех основных проблемах: повреждение аккумулятора или его кабелей, неисправность генератора, или обрыв ремня генератора.
- В случае загорания индикатора водителю следует выключить некритические электрические системы, осторожно добраться до автосервиса или остановиться и обратиться к механику как можно скорее.
Индикатор батареи на приборной панели автомобиля, если он постоянно горит, сигнализирует о проблеме с аккумулятором или связанными системами. Этому есть 3 основные причины.
Итак, у вас загорелся индикатор батареи? Почему это может произойти и что с этим делать, рассказываем на 24 Канале благодаря Bumper.
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Загорелся индикатор батареи – что это значит и что делать?
Есть 3 распространенные причины, почему начинает светиться индикатор батареи на панели приборов в автомобиле. И каждая из них требует немедленного внимания для избежания серьезных неисправностей.
- Первая причина – повреждение аккумулятора или его кабелей. Со временем клеммы аккумулятора могут подвергаться коррозии, а кабели могут отсоединяться или повреждаться. И тогда аккумулятор не может удерживать заряд от генератора и быстрого разряжается. Часто это означает, что аккумулятор нужно заменить, чтобы восстановить нормальную работу автомобиля.
- Вторая причина – неисправность генератора. Генератор вырабатывает электрический заряд, который питает аккумулятор и такие системы, как фары, радио, обогреватель и электростеклоподъемники. Если генератор выходит из строя, электроэнергия не вырабатывается, и автомобиль постепенно теряет мощность. А это может привести к полной остановке, поэтому здесь имеем серьезную проблему, которая требует срочного ремонта.
- Третья причина – обрыв ремня генератора. Этот ремень отвечает не только за работу генератора, но и за помпу охлаждающей жидкости и гидроусилитель руля. Если индикатор батареи горит, двигатель перегревается или руль становится тяжелым, что может указывать на проблему с ремнем. Эта ситуация делает управление автомобилем опасным.
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Что делать, если загорелся индикатор батареи?
- Сначала выключите все некритические электрические системы, например радио или фары, если это безопасно. Если вы недалеко от дома или автосервиса, осторожно продолжайте движение – на короткое расстояние, пока механик не осмотрит машину.
- Если вы далеко от сервиса, лучше остановиться, ведь неисправный гидроусилитель затрудняет управление, а разряженный аккумулятор может не позволить повторно запустить двигатель после остановки. Обратитесь к квалифицированному механику как можно скорее.