Неоправданное зло: почему все так ненавидят эти духи в тиктоке

В тиктоке, как и в любой другой соцсети, люди охотно обсуждают свои интересы, в том числе и духи. И неважно, являются ли они специалистами или нет – всегда найдутся и ярые поклонники, и критики той или иной новинки или классического аромата.

Но почти все ненавидят один аромат – Inexcusable Evil, "неоправданное зло" в переводе. Почему же этот парфюм, выпущенный в 2022 румынским брендом Toskovat, такой "токсичный"? Рассказывает 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Духи Inexcusable Evil ненавидят почти все в тиктоке – и вот почему

Во-первых, потому что идея этого "зла", созданного Давидом-Львом Джипа-Сливински, беспокоит. По словам бренда, аромат пахнет кровью и олицетворяет разрушение и отчаяние.

Toskovat не перечисляет классические ноты и ингредиенты, а делится на своем сайте жуткими вдохновениями:

Разрушенные здания в телевизоре, дети в плачах, сожженные цветы. Утраченные воспоминания, утопленные слезы, кофе, которым никто не поделился…

Мрачная картина, тем более как для духов, ведь все мы хотим пахнуть хорошо и хорошим, а не вызывать отвращение или страх.

Во-вторых, мало кто на самом деле его нюхал. То есть в тиктоке многие из создателей контента говорили о нем, но мало кто предлагал подлинный обзор этого якобы дьявольского аромата. А все потому, что его нелегко найти. Флаконов выпустили немного, и они постоянно в статусе "отсутствуют" на сайте бренда.

Inexcusable Evil, "неоправданное зло" / Фото Toskovat

Однако автор портала GQ смог их протестовать. Он посетил Bloom, бутик в Лондоне, что специализируется на нишевых ароматах. Там флаконы не продают в свободном доступе, а нужно подойти к прилавку, рассказать продавцу о желаемом и только тогда получить честь и привилегию понюхать выбранный аромат или протестировать на своей коже.

Итак, вот он – Inexcusable Evil. На оборотной стороне темной этикетки мрачного флакона есть надпись: "Лучше бы я этого не делал". Действительно ли эти духи пахнут кровью? Ну, они пахнут очень металлически, холодно и немного йодировано – смесью пороха, йода и ладана. И благодаря этому аромат может оттолкнуть.

Но журналист был заинтригован, поэтому попросил нанести духи на запястье. После нескольких часов блужданий ноты йода, ладана и, возможно, увядшей розы все еще звучали. Озоновые и йодные ноты исчезают через несколько часов, на смену им приходит стойкий запах кровавого апельсина или клементина, сопровождающий и смягчающий металлическую резкость.

Хотя творение Сливински долго держится на коже, его аромат очень сдержанный, и это хорошо. Многие описывают его как апокалиптический аромат, но журналист воспринял его как интимный и почти успокаивающий. Так что даже купил себе небольшой флакончик.