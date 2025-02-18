Парфюмированная вода (EDP) содержит до 40 – 50% эфирных масел и держится от 6 до 8 часов. А вот туалетная вода менее устойчива, пахнет только 4 – 5 часов. На что еще обратить внимание и какие духи являются топовыми для стойкости – рассказывает 24 Канал благодаря GQ.
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Как выбирать стойкие мужские духи для мужчин
- Кроме концентрации, тип нот также имеет значение: глубокие ноты, такие как амбра, сандал и мускус, держатся дольше, чем легкие ноты, например цитрусовые или травы.
- Тип кожи еще имеет влияние, потому что жирная кожа лучше для духов, чем сухая. То есть если ваша кожа сухая, стоит увлажнить ее кремом перед нанесением духов.
- Важна и техника нанесения: пульсовые точки, как запястья и шея, и одежда помогают закрепить аромат. Но избегайте растирания, это может привести к тому, что духи быстрее потеряют интенсивность.
- И, конечно, качественные ароматы с натуральными ингредиентами держатся дольше. Для большей стойкости выбирайте древесные, дымные или гурманские ароматы.
5 стойких духов для мужчин / Фото производителей
Эти мужские духи гарантируют вам аромат в течение всего дня
- Парфюмированная вода Tobacco Vanille от Tom Ford. Аромат напоминает элегантность роскошного частного клуба, классический и одновременно современный. Он сочетает ноты бобов тонка, ванили, какао, сухофруктов и сладкого древесного сока. Наполненный табаком, аромат держится от рассвета до заката солнца.
- Aventus от Creed. Дерзкий, уверенный и яркий аромат, один из бестселлеров бренда. Яркое сочетание розового перца, сладкого ананаса, землистого пачули и дымчатой березы. Это совершенная современная классика, создана для того, чтобы вы никогда не остались незамеченным.
- Hero от Burberry. Смелый одеколон с 3 видами кедровой древесины в основе: с хвоей на верхушке, кедровой основой и дымным ладаном и смолистым бензоином. Пряный, приземленный, одновременно мужественный и современный аромат, ольфакторный эквивалент силы и изысканности.
- Deep Dark Vanilla от D.S. & Durga. Абсолютная ваниль, одна из недооцененных жемчужин парфюмерии, насыщенная, дымчатая и намного тоньше своей синтетической версии, которая имеет тенденцию быть чрезмерно сладкой. Аромат насыщен также травянистыми нотами кипариса и виноградной лозы, с землистой базой пачули.
- Эликсир Sauvage Elixir от Dior. Похож на изысканный ликер, изготовлен из исключительных ингредиентов. Этот аромат усиливает знаковую свежесть Sauvage сердцем из обволакивающих специй, эксклюзивной лавандовой эссенции и богатой древесной смеси, оставляя мощный, роскошный и манящий шлейф.