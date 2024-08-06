Когда время говорить "я тебя люблю", по мнению эксперта
Источник:GQ
Сила этой фразы – "я тебя люблю" – может поднять роман на новый уровень, если нужный человек скажет ее в нужное время. Но это большой шаг, который делает нас уязвимыми и который нужно тщательно обдумать.
Произнесенная слишком рано, фраза "я тебя люблю" может разрушить все, а произнесенная слишком поздно – имеет такой же эффект, как бокал шампанского, выпитый накануне. Так когда стоит ее говорить, а когда не следует? Ответ дает колумнистка немецкого GQ Мими Эрхардт.
Смотрите также Как забывать бывших: 5 золотых правил
Любовь и влюбленность
Когда мы говорим о любви? Это любовь, когда вы думаете о ком-то и у вас в животе порхают бабочки? Или когда вы смотрите на кого-то и сразу хотите? На самом деле это больше о магии начала. Это влюбленность, восторг с первого взгляда, восхищение, романтика. Это все прекрасно, но это не обязательно любовь.
Влюбленность не менее ценна, чем любовь, но не имеет такого же веса. В течение жизни мы можем быть влюбленными значительно чаще, чем любить. И это естественно, ведь любовь должна развиваться и расти, а на это нужно время. Любовь – плод, который созревает.
Когда говорить "я тебя люблю"
Когда сердце чувствует готовность, никому не приходит в голову наклеивать стикер на лоб, чтобы показать свои эмоции. Стоит спросить себя о человеке, к которому есть чувства:
Связаны ли мои чувства с его внешностью? Любил бы я его, если бы он не была такой фотогеничный, соблазнительный, совершенный телом? Любил бы я его, если бы он днями лежал в постели из-за проблем с желудком? Люблю ли я его таким, каков она есть на самом деле, или это идеализированный образ, который я создал?
Найдите время, чтобы ответить на эти вопросы. Не следует через месяц говорить своей новой девушке, что вы любите ее, если вы все еще не уверены.
Когда еще рано
Стоит остерегаться того, кто клянется в любви, когда вы едва знакомы. "Я тебя люблю" через неделю после знакомства – это нелегко проглотить, даже если идея любви с первого взгляда очень привлекательна. Часто экспресс-признание в любви является манипулятивной тактикой, которую используют токсичные люди.
Конечно, это не обязательно должно быть так, но лучше найти время, чтобы познакомиться поближе и исследовать личную жизнь без спешки, чтобы быть уверенным в своих чувствах. Идеальный период – это 2 или 3 месяца, в течение которых вам нравится проводить как можно больше времени вместе. Это хорошая основа.
Когда уже поздно
Чтобы предложение потеряло свою ценность, должно пройти достаточно времени. Если человек уже признался в любви, и вы чувствуете к нему то же, дайте ему знать и не ждите слишком долго. Наберитесь смелости и скажите об этом.
Но если человек уже признался вам в любви, а вы не ответили на это спонтанно, момент, несомненно, прошел. И, если это взаимно, вам придется немедленно наверстать упущенное, чтобы устранить любое взаимное смущение.