Когда время говорить "я тебя люблю", по мнению эксперта

Сила этой фразы – "я тебя люблю" – может поднять роман на новый уровень, если нужный человек скажет ее в нужное время. Но это большой шаг, который делает нас уязвимыми и который нужно тщательно обдумать.

Произнесенная слишком рано, фраза "я тебя люблю" может разрушить все, а произнесенная слишком поздно – имеет такой же эффект, как бокал шампанского, выпитый накануне. Так когда стоит ее говорить, а когда не следует? Ответ дает колумнистка немецкого GQ Мими Эрхардт.

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Любовь и влюбленность

Когда мы говорим о любви? Это любовь, когда вы думаете о ком-то и у вас в животе порхают бабочки? Или когда вы смотрите на кого-то и сразу хотите? На самом деле это больше о магии начала. Это влюбленность, восторг с первого взгляда, восхищение, романтика. Это все прекрасно, но это не обязательно любовь.

Влюбленность не менее ценна, чем любовь, но не имеет такого же веса. В течение жизни мы можем быть влюбленными значительно чаще, чем любить. И это естественно, ведь любовь должна развиваться и расти, а на это нужно время. Любовь – плод, который созревает.

Когда говорить "я тебя люблю"

Когда сердце чувствует готовность, никому не приходит в голову наклеивать стикер на лоб, чтобы показать свои эмоции. Стоит спросить себя о человеке, к которому есть чувства:

Связаны ли мои чувства с его внешностью? Любил бы я его, если бы он не была такой фотогеничный, соблазнительный, совершенный телом? Любил бы я его, если бы он днями лежал в постели из-за проблем с желудком? Люблю ли я его таким, каков она есть на самом деле, или это идеализированный образ, который я создал?

Найдите время, чтобы ответить на эти вопросы. Не следует через месяц говорить своей новой девушке, что вы любите ее, если вы все еще не уверены.

Признание – это большой шаг, который делает нас уязвимыми и который нужно тщательно обдумать / Фото freepik

Когда еще рано

Стоит остерегаться того, кто клянется в любви, когда вы едва знакомы. "Я тебя люблю" через неделю после знакомства – это нелегко проглотить, даже если идея любви с первого взгляда очень привлекательна. Часто экспресс-признание в любви является манипулятивной тактикой, которую используют токсичные люди.

Конечно, это не обязательно должно быть так, но лучше найти время, чтобы познакомиться поближе и исследовать личную жизнь без спешки, чтобы быть уверенным в своих чувствах. Идеальный период – это 2 или 3 месяца, в течение которых вам нравится проводить как можно больше времени вместе. Это хорошая основа.

Когда уже поздно

Чтобы предложение потеряло свою ценность, должно пройти достаточно времени. Если человек уже признался в любви, и вы чувствуете к нему то же, дайте ему знать и не ждите слишком долго. Наберитесь смелости и скажите об этом.

Но если человек уже признался вам в любви, а вы не ответили на это спонтанно, момент, несомненно, прошел. И, если это взаимно, вам придется немедленно наверстать упущенное, чтобы устранить любое взаимное смущение.