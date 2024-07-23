Но не невозможным. Есть шаги, которые помогут вам двигаться дальше и перевернуть страницу. А еще и поработать над собой, помочь себе понять, чего вы на самом деле хотите, и построить лучшие отношения в будущем.

Смотрите также 10 признаков, что ваши отношения уже мертвы, а вы этого и не замечали

Примите свои эмоции и поделитесь ими

Согласно данным факультета психологии Университета Нью-Гемпшира, нужно позволить себе испытывать эмоции и чувства, связанные с разрывом, даже если они негативные. И помнить, что они временны и что вы не всегда будете находиться в таком состоянии. Когда вы позволите себе почувствовать их, вы сможете управлять ими, а затем преодолеть их, не давая им накапливаться и начинать серьезно влиять на вас. Важно также найти способ поделиться тем, что вы чувствуете, с другими людьми, чтобы не чувствовать себя одиноким или чтобы услышать хороший совет и поддержку, необходимую для того, чтобы двигаться дальше.

Найдите способ отвлечься, чтобы снять напряжение

Согласно Psychology Today, это один из трех ключей к преодолению разрыва отношений. Хотя это не сотрет ваши чувства, но поможет почувствовать себя лучше и перестать навязчиво думать о бывших. Ищите вещи, которые обогатят вашу жизнь, помогут вам развиваться как личности и дадут вам новый опыт, который улучшит ваше самочувствие. Это могут быть интересные для вас курсы, изучение языка, знакомство с новыми друзьями или просто просмотр хорошего сериала.

Есть шаги, которые помогут двигаться дальше и перевернуть страницу после разрыва / Фото stockking@freepik

Заботьтесь о себе – физически и морально

Согласно статьям Университета Нью-Гемпшира, вам нужно заботиться о себе, прислушиваться к себе, установить правильный распорядок дня и заботиться о своем теле и разуме, медитируя, занимаясь спортом, хорошо высыпаясь или занимаясь любимым делом. Эта забота о себе может принимать разные формы, и все, что вам нужно сделать, это найти те, которые подходят вам лучше всего.

Блокируйте своих бывших и уменьшайте контакты

Исследования показывают, что постоянные контакты между бывшими могут вызвать психологический дистресс. И что такой контакт также может повлиять на качество новых текущих отношений, отмечают в Mind Body Green. Вы не можете вычеркнуть кого-то из своей жизни, если он продолжает звонить, писать или следить за вами в соцсетях. Поэтому вам нужно заблокировать их, удалить из контактов и игнорировать, особенно если это кто-то, кто нанес вам вред.

Найдите своих друзей

По данным Mind Body Green, романтические отношения часто становятся приоритетными, что может привести к тому, что вы будете проводить меньше времени с друзьями. Поэтому процесс расставания с бывшими может оставить вас очень одиноким. Вот почему одним из ключевых факторов в преодолении разрыва является поиск друзей и других отношений и проведение с ними большего количества времени. Ваши друзья – это не только сеть поддержки, они также позволяют вам заново открыть для себя то, кем вы есть, окружить себя людьми, с которыми вам нравится быть и с которыми вы всегда будете проводить качественное время, чего нет с бывшими.