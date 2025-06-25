Высотой с Великую пирамиду в Гизе: что стоит знать о суперяхте Джеффа Безоса

И пока все обсуждают образы и гостей на свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес, мы обратим внимание на суперяхту, которой владеет миллиардер. Поражает не только ее цена, но и размах.

Речь идет о суперяхте Koru. По данным издания USA Today, она не только роскошная, но и уже успела попасть в как минимум один громкий скандал. 24 Канал расскажет вам, что нужно знать о яхте Джеффа Безоса и обратит внимание на романтический момент, связанный с ней.

Стоит внимания Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха основателя Amazon

Что нужно знать о яхте Koru

Прежде всего эта яхта считается самой большой парусной в мире. По крайней мере в этом уверяла нидерландская компания Oceanco, которая занимается постройкой яхт на заказ, и которая и построила это судно, которым сейчас владеет Безос.

Эта трехмачтовая шхуна достигает 127 метров в длину. Ее корпус цвета северной ночи. Само судно может похвастаться несколькими палубами, тремя джакузи и бассейном на верхней палубе. Yacht World отмечает, что высота мачт составляет около 70 метров – сравнимо с высотой Великой пирамиды в Гизе. А стоит эта роскошь на воде – 500 миллионов долларов.



Яхта Koru достигает 127 метров в длину / Фото Oceanco

Обратим внимание! В 2022 году яхту живо обсуждали. Произошло это после появления информации, что часть исторического моста Конингсхавен в Роттердаме, известного местным жителям как Де Хев, могут демонтировать, чтобы транспортировать судно из внутреннего дока Oceanco в Алблассердаме в Северное море.

Общественное возмущение не позволило это сделать. Поэтому, компании пришлось транспортировать мачты судна отдельно. Готовую яхту доставили на Майорку в 2023 году.

Что означает название Koru В переводе с маори Koru означает "петля" или "спираль", а также символизируется спиральной формой. Это слово означает новое начало, старт нового этапа, сосредоточенного на изменениях, а также личностном росте.



Яхта Koru поражает своим дизайном / Фото Oceanco

У этой яхты также есть судно сопровождения, которое получило название Abeona в честь римской богини путешествий.

Особенности яхты Koru

Над ее внешним видом работала голландская компания Dykstra Naval Architecture, а интерьером занималась дизайнерская фирма Mlinaric Henry & Zervudachi.

Oceanco описывает дизайн яхты как "вневременной, современный стиль, с натуральными оттенками дерева, дополненными палитрой теплых нейтральных цветов и текстилем с красивыми узорами".

На носу можно увидеть фигуру. И ходили слухи, что это – Лорен Санчес. Однако, она опровергла эти слухи в интервью Vogue еще в ноябре 2023 года. По ее словам, фигура – одна из любимых мифологических фигур Безоса. Речь идет о Фрейе, скандинавской богине любви, плодородия, войны и золота.

Я очень рада, но это не так,

– подчеркнула она.



Фигура на носу яхты не связана с его возлюбленной / Фото Oceanco

Интересный факт! На борту Koru Безос сделал предложение Лорен. Произошло это во время их поездки на Каннский кинофестиваль в мае 2023 года, когда он спрятал коробку с розовым бриллиантовым кольцом под ее подушкой.

"Когда он открыл коробку, я, кажется, немного потеряла сознание", – поделилась она с изданием.

Это интересно От тайного романа до "свадьбы года": история любви Джеффа Безоса и Лорен Санчес

Напоследок несколькими словами вспомним об Abeona. Ее Безос приобрел за 75 миллионов долларов. И это судно может хранить провизию и припасы, а также вмещать до 65 человек: 45 пассажиров и 20 членов экипажа, включая медицинский персонал. Если сравнивать с авто, то это условное Ferrari, чтобы "доехать" до гаража и сесть за свою Pagani.