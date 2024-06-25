Американская фитнес-инфлюенсерка примерила белье, которое едва прикрывает грудь: сеть в восторге

На этот раз мы расскажем вам о Яслен Клементе. 27-летняя американская фитнес-инфлюенсерка однозначно имеет чем поражать и радовать своих подписчиков.

И она это делает с удовольствием. Вот на днях она выложила публикацию, на которой можно увидеть Яслен Клементе в чрезвычайно откровенном комплекте нижнего белья. Он едва прикрывал ее бюст.

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Сеть в восторге от Яслен

Сама инфлюенсерка пошутила, что в этой заметке – "свалка" ее контента за день. Всем бы такую "свалку", подумали мы, и не только мы.



Яслен Клементе снялась в откровенном нижнем белье / Фото из инстаграма Клементе

Остальные фото и видео можно посмотреть на ее странице в инстаграме.

Подписчики Яслен Клементе в восторге от нее. Красавицу из солнечного Майами буквально засыпали комплиментами. Пользователи сети воспевали ее безупречное тело, а также были поражены тем, насколько крошечный комплект белья она примерила.

Вот лишь часть комментариев, оставленных под ее публикацией:

"Это горячо";

"Женщина из моих мечтаний";

"Очень красивая, сексуальная и горячая";

"Ты чрезвычайно божественная крошка";

"Я люблю тебя";

"Богиня";

"Безупречность".

Обратите внимание, что Яслен в подростковом возрасте боролась с лишним весом. Именно поэтому она и подалась в фитнес и стала той, о ком сейчас говорят тысячи людей по всему миру.

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Яслен Клементе – та, кто заслуживает настоящего восторга. Она не только чрезвычайно привлекательна, но и поражает всех своими изгибами. И если вы до сих пор не подписались на эту красавицу, то пора исправлять это досадное недоразумение.