Премьер Албании стал на колено перед Джорджией Мелони: поступок рассорил сеть

Премьер-министр Албании Эди Рама в очередной раз продемонстрировал, как должны вести себя галантные мужчины. Он сделал очень трогательный жест во время четвертой Конференции по вопросам восстановления Украины.

Она проходит с 10 по 11 июля в Риме, а ее участников встречает премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Собственно, во время приветствия с ней Эди Рама продемонстрировал всю свою джентльменскость, пишет 24 Канал со ссылкой на трансляцию мероприятия.

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Эди Рама тронул жестом в сторону Джорджии Мелони

На ролике, который завирусился в сети, можно увидеть Эди Раму, который стал на одно колено перед Джорджией Мэлони. После чего премьер-министр подошла к своему албанскому коллеге, чтобы поздороваться и сделать совместное фото. Они также обменялись поцелуями в щеку как хорошие знакомые.

Эди Рама стал на колено перед Джорджией Мелони: смотрите видео

Обратите внимание, что Эди Рама и раньше становился на колено перед Джорджией. Но это уже было в его родной Тиране, когда он принимал саммит Европейского сообщества, проходивший в этом году в мае.

В Риме Эди Рама во время своей речи пообещал выступить "чрезвычайно коротко". Он выразил благодарность Джорджии Мелони за организацию мероприятия, а также назвал ее "своей любимой сестрой".

Моя дорогая сестра Джорджия Мелони сегодня напомнила всем, что все дороги ведут в Рим,

– сказал Рама.

Интересно, что в сети разбегаются мнения относительно этого жеста вежливости. Одни считают, что это очень галантный поступок, а другие – унижение:

"Это ритуал унижения";

"У них точно роман. Я знаю это, но не может доказать";

"Как это может вызвать ненависть? Мужчина больше не может уважать женщину?";

"Первый раз пару лет назад было смешно, но постоянно это делать – нет, и это просто откровенно стыдно".

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Были также адепты неправильной обуви. Мол, кроссовки неуместны для подобного рода мероприятия. Видимо, это сторонники костюмов, от которых так сходят с ума в Овальном кабинете.