Как нельзя пытаться избавляться от прыщей: распространенные ошибки

Мы все хотим знать, как избавиться от прыщей, да еще и очень желательно за одну ночь. Но прежде всего надо знать о нескольких вещах, которые нельзя делать – и таким образом уменьшить вероятность появления прыщей.

Какие методы считают действенными, вы можете прочитать вот в этом материале на Gentleman 24. А ниже – что мужской портал Man of Many рассказал о том, чего следует избегать.

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Что такое прыщи и что вызывает их появление

Прежде чем начать избавляться от прыщей, стоит узнать, что вызывает их появление. По словам дерматолога доктора Шрея Андрика, прыщи возникают, когда поры кожи забиваются кожным жиром и отмершими клетками.

Это особенно неприятная проблема, поскольку каждая пора соединена с сальной железой. Эти железы отвечают за выработку жирного вещества, известного как кожное сало, которое имеет привычку закупоривать поры. А когда это происходит, то значительно увеличивает рост бактерии, известной как Propionibacterium acnes или P. acnes.

Покраснение, которое неизменно следует за появлением прыщей, возникает из-за того, что ваши белые кровяные клетки атакуют P. acnes, что приводит к воспалению кожи. Есть много разных степеней тяжести акне, но его симптомы, как правило, универсальны.

Надо знать о нескольких вещах, которые нельзя делать в процессе противостояния с прыщами / Фото pressfoto@freepik

Выделяют следующие 3 типа прыщей:

Белые угри – тип прыщей, которые образуются, когда отмершие клетки кожи, кожное сало и бактерии попадают в ловушку в одной из пор.

– тип прыщей, которые образуются, когда отмершие клетки кожи, кожное сало и бактерии попадают в ловушку в одной из пор. Черные угри – это тип прыщей, которые появляются в результате закупоривания волосяных фолликулов.

– это тип прыщей, которые появляются в результате закупоривания волосяных фолликулов. Обычные прыщи – небольшие пустулы или папулы, образующиеся, когда сальные железы закупориваются и инфицируются.

Чего нельзя делать, если вы заметили прыщ

Прикасаться к лицу. Бактерии на руках легко переносятся, поэтому касаться лица – категорическое "нет".

Бактерии на руках легко переносятся, поэтому касаться лица – категорическое "нет". Слишком много быть на солнце. Хотя дополнительное солнце может высушить прыщ, что может помочь вам преодолеть проблему в краткосрочной перспективе, но в итоге это приводит к еще большим проблемам. Частое пребывание на солнце может пересушить кожу, что может увеличить выработку кожного жира и закупорить поры.

Хотя дополнительное солнце может высушить прыщ, что может помочь вам преодолеть проблему в краткосрочной перспективе, но в итоге это приводит к еще большим проблемам. Частое пребывание на солнце может пересушить кожу, что может увеличить выработку кожного жира и закупорить поры. Выдавливать прыщи. Как бы соблазнительно это ни было – нельзя. Выдавливание прыщей может вызвать кровотечение, рубцы или инфекцию.

Как бы соблазнительно это ни было – нельзя. Выдавливание прыщей может вызвать кровотечение, рубцы или инфекцию. Использовать зубную пасту. Некоторые люди клянутся, что зубная паста является отличным средством для лечения прыщей, но это не так. В большинстве случаев ее применение просто раздражает кожу, что может повлечь дальнейшие проблемы.

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