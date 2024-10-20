Да, прыщи – это проблема не только для подростков, примерно 85% из нас сталкиваются с ними в течение всей жизни. И появляться на важной деловой встрече, собеседовании или свидании с прыщом вряд ли кому-то хочется. Кроме непривлекательного вида, это может стать ударом по уверенности в себе, отмечают в Man of Many.

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Так как же избавиться от прыщей: вот известные и действенные методы

Яблочный уксус. Образованная брожением яблочного сидра, эта жидкость помогает бороться с размножением бактерий. Яблочный уксус содержит органические кислоты, которые убивают P. Acnes, в частности янтарную кислоту, которая подавляет воспаление и уменьшает образование рубцов. Смешайте 1 часть яблочного уксуса с 3 частями воды, далее с помощью ватного тампона аккуратно нанесите смесь на пораженный участок. Посидите 20 секунд, смойте водой, вытрите насухо.

Образованная брожением яблочного сидра, эта жидкость помогает бороться с размножением бактерий. Яблочный уксус содержит органические кислоты, которые убивают P. Acnes, в частности янтарную кислоту, которая подавляет воспаление и уменьшает образование рубцов. Смешайте 1 часть яблочного уксуса с 3 частями воды, далее с помощью ватного тампона аккуратно нанесите смесь на пораженный участок. Посидите 20 секунд, смойте водой, вытрите насухо. Масло чайного дерева. В небольших дозах этот антимикробный ингредиент нейтрализует бактерии и борется с раздражением благодаря своим противовоспалительным свойствам. Вы можете наносить масло чайного дерева на прыщи при появлении, но это не будет мгновенным решением. Стоит рассмотреть возможность добавления его в вашу еженедельную процедуру ухода.

В небольших дозах этот антимикробный ингредиент нейтрализует бактерии и борется с раздражением благодаря своим противовоспалительным свойствам. Вы можете наносить масло чайного дерева на прыщи при появлении, но это не будет мгновенным решением. Стоит рассмотреть возможность добавления его в вашу еженедельную процедуру ухода. Алоэ вера. Листья этого растения производят прозрачный гель, который часто добавляют в лосьоны, крема и мази, так что неудивительно, что это хороший вариант для ухода за кожей. Наносите гель на пораженный участок, это может уменьшить воспаление. Средство также содержит салициловую кислоту и серу – ингредиенты, которые часто используют для лечения акне.

Листья этого растения производят прозрачный гель, который часто добавляют в лосьоны, крема и мази, так что неудивительно, что это хороший вариант для ухода за кожей. Наносите гель на пораженный участок, это может уменьшить воспаление. Средство также содержит салициловую кислоту и серу – ингредиенты, которые часто используют для лечения акне. Цинковые добавки . Они важны для роста клеток, выработки гормонов, метаболизма и иммунной функции. Добавление их в ежедневный рацион – это толчок для здоровья и ухода за кожей. Согласно исследованию PubMed Central, люди, страдающие от акне, имеют значительно более низкий уровень цинка в организме, чем люди с чистой кожей, и эту ситуацию нужно исправлять.

. Они важны для роста клеток, выработки гормонов, метаболизма и иммунной функции. Добавление их в ежедневный рацион – это толчок для здоровья и ухода за кожей. Согласно исследованию PubMed Central, люди, страдающие от акне, имеют значительно более низкий уровень цинка в организме, чем люди с чистой кожей, и эту ситуацию нужно исправлять. Регулярное отшелушивание кожи. Так вы удаляете верхний слой отмерших клеток. Это очень важно, поскольку поры забиваются ими, что приводит к покраснению и воспалению, а следовательно и к появлению белых угрей. Скраб и пилинг – отличное решение, после которого другие средства, такие как масло чайного дерева, будут проникать глубже и действовать эффективнее.

Так вы удаляете верхний слой отмерших клеток. Это очень важно, поскольку поры забиваются ими, что приводит к покраснению и воспалению, а следовательно и к появлению белых угрей. Скраб и пилинг – отличное решение, после которого другие средства, такие как масло чайного дерева, будут проникать глубже и действовать эффективнее. Маска из меда и корицы. Оба ингредиента являются прекрасными источниками антиоксидантов, которые также борются с бактериями и воспалениями. Нет достаточного количества научных данных, которые бы подтверждали, что маска из меда и корицы является полноценным ответом на вопрос, как избавиться от прыщей, но практика показывает, что этот метод все же эффективен.

Прыщи – проблема не только подростков, примерно 85% из нас сталкиваются с ними в течение жизни / Фото freepik

Меньше молочных продуктов. Это противоречивое утверждение, что причиной появления прыщей может быть употребление слишком большого количества молока, которое повышает активность сальных желез. Но почему бы не попробовать уменьшить долю молочки в рационе?

Это противоречивое утверждение, что причиной появления прыщей может быть употребление слишком большого количества молока, которое повышает активность сальных желез. Но почему бы не попробовать уменьшить долю молочки в рационе? Низкогликемическая диета. Продукты с высоким гликемическим индексом, то есть содержащие значительное количество сахара, могут увеличить вероятность появления прыщей и акне. Поэтому потребляйте больше фруктов, овощей, бобовых и орехов.

Продукты с высоким гликемическим индексом, то есть содержащие значительное количество сахара, могут увеличить вероятность появления прыщей и акне. Поэтому потребляйте больше фруктов, овощей, бобовых и орехов. Гамамелис. Это смесь, которую получают из коры и листьев североамериканского кустарника орешника Hamamelis virginiana. Как и зеленый чай, это специфическое средство содержит дубильные вещества, которые обладают антибактериальным и противовоспалительным действием.

Это смесь, которую получают из коры и листьев североамериканского кустарника орешника Hamamelis virginiana. Как и зеленый чай, это специфическое средство содержит дубильные вещества, которые обладают антибактериальным и противовоспалительным действием. Рыбий жир. Добавка с Омега-3 прекрасно подходит для ухода за кожей и может помочь контролировать выработку жира, поддерживать гидратацию и остановить образование угрей. Вы можете увеличить потребление Омега-3 с помощью пищевых добавок, а можете просто больше есть лосося, сардин, грецких орехов или семян чиа.

Добавка с Омега-3 прекрасно подходит для ухода за кожей и может помочь контролировать выработку жира, поддерживать гидратацию и остановить образование угрей. Вы можете увеличить потребление Омега-3 с помощью пищевых добавок, а можете просто больше есть лосося, сардин, грецких орехов или семян чиа. Зеленый чай. Еще одно средство с высоким содержанием антиоксидантов, что помогает избавиться от воспаления. Он позволит уменьшить покраснение и потенциально уменьшить распространение прыщей. Основной антиоксидант зеленого чая уменьшает выработку кожного сала и подавляет рост P. Acnes. Подходят и кремы, в состав которых входят настои зеленого чая.

Еще одно средство с высоким содержанием антиоксидантов, что помогает избавиться от воспаления. Он позволит уменьшить покраснение и потенциально уменьшить распространение прыщей. Основной антиоксидант зеленого чая уменьшает выработку кожного сала и подавляет рост P. Acnes. Подходят и кремы, в состав которых входят настои зеленого чая. Меньше стресса. Звучит просто, достичь трудно, но это правда – уменьшение стресса играет важную роль. Высокий уровень стресса может нанести вред гормональному фону, открывая возможность для появления прыщей.

Звучит просто, достичь трудно, но это правда – уменьшение стресса играет важную роль. Высокий уровень стресса может нанести вред гормональному фону, открывая возможность для появления прыщей. Регулярные физические упражнения. Они способствуют здоровому кровообращению, который помогает питать клетки кожи. Это важно, поскольку помогает регулировать гормональный фон и предотвращает стимуляцию сальных желез. Тренировки также могут уменьшить стресс. Подойдут 30 минут ежедневных упражнений, и не забывайте умываться после каждой тренировки – лишний пот может переместить грязь в поры, увеличивая вероятность появления прыщей.

Они способствуют здоровому кровообращению, который помогает питать клетки кожи. Это важно, поскольку помогает регулировать гормональный фон и предотвращает стимуляцию сальных желез. Тренировки также могут уменьшить стресс. Подойдут 30 минут ежедневных упражнений, и не забывайте умываться после каждой тренировки – лишний пот может переместить грязь в поры, увеличивая вероятность появления прыщей. Макияж. Он не устраняет прыщи, но скрывает их – по меньшей мере, так вы избавитесь от потенциального вреда для уверенности в себе.

"Домашние" методы борьбы с прыщами подходят не всем, поэтому нужна консультация врача / Фото freepik

Очень важно! Все эти методы работают на базовом уровне, но они не подойдут для всех. К сожалению, некоторые люди страдают от более серьезных проблем с прыщами, которые яблочный уксус и масло чайного дерева просто не способны устранить. В таком случае следует обратиться к врачу, который объяснит, воспользоваться ли каким-то из этих методов, или нужно прибегнуть к чему-то другому.

Этими другими методами могут быть уже специальные медицинские процедуры, которые можно проводить только под наблюдением врача. К примеру, это:

Гидроколлоидная повязка. Это небольшая клейкая повязка, которую накладывают на волдыри, чтобы уменьшить отек. Она поглощает влагу из пораженного участка, уменьшая нагрузку на кожу. Это часто помогает уменьшить рост и давление прыща.

Это небольшая клейкая повязка, которую накладывают на волдыри, чтобы уменьшить отек. Она поглощает влагу из пораженного участка, уменьшая нагрузку на кожу. Это часто помогает уменьшить рост и давление прыща. Точечное воздействие без выдавливания. Обычно выдавливание делать не рекомендуют, поскольку оно может привести к поствоспалительным изменениям, рубцеванию и инфицированию. Поэтому лучше применить точечное лечение, для которого есть 3 основных метода: перекись бензоила, который убивает бактерии в порах, одновременно высушивая их; салициловая кислота, которая высушивает кожу и вытягивает грязь из пор; и серные средства, похожие по принципу своего действия.

Обычно выдавливание делать не рекомендуют, поскольку оно может привести к поствоспалительным изменениям, рубцеванию и инфицированию. Поэтому лучше применить точечное лечение, для которого есть 3 основных метода: перекись бензоила, который убивает бактерии в порах, одновременно высушивая их; салициловая кислота, которая высушивает кожу и вытягивает грязь из пор; и серные средства, похожие по принципу своего действия. Медикаменты. Медикаментозные методы лечения могут быть сложными. Например, интрализисная инъекция разведенного кортизонового препарата или изотретиноин, препарат из группы ретиноидов, похож на витамин А. Ретиноиды уменьшают количество кожного сала, что производят железы в вашей коже, уменьшают количество бактерий и воспаления и открывают поры.

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