От потребности в выживании до высокой моды: с каких пор и зачем мы носим одежду

История одежды тесно связана с историей нашего вида. Все началось с того, что люди с обнаженной кожей вынуждены были искать способ выжить в условиях меняющегося климата.

А к сегодняшнему дню наша одежда стала чем-то намного большим, чем защита от холода или солнца. Она рассказывает, кем мы являемся, что мы хотим показать и как мы вписываемся в общество, пишет GQ.

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Но вот интересно, когда именно зародилась привычка одеваться? І почему мы почувствовали такую потребность?

Как появилась одежда: потребность в выживании

Когда первые гоминиды покинули теплую Африку и отправились в более холодные Европу и Азию, защита от погоды стала жизненно необходимой. По данным Музея естествознания, первые признаки использования шкур животных появились 800 тысяч лет назад: Homo antecessor использовали мех, чтобы защититься от низких температур. Хотя, вероятно, больше как одеяла, чем как одежду.

Археологам трудно найти прямые материальные доказательства первобытной одежды, ведь шкуры и растительные волокна быстро разлагаются. Однако исследователи находят инструменты – скребки и разглаживатели, которые использовали для обработки шкур животных. А это свидетельствует о первых шагах на пути к одежде.

Как объясняет The Atlantic, неандертальцы, которые населяли Европу задолго до Homo sapiens, использовали эти инструменты более 300 тысяч лет назад, чтобы обрабатывать шкуры и, вероятно, создавать первобытные "пальто". Но они не делали сложную одежду.

Эволюция одежды: от шкур до пошива

Вши дают интересную подсказку. Изучая их ДНК, ученые обнаружили, что вши на теле отделились от вшей на голове между 83 и 170 тысячами лет назад. То есть люди уже тогда носили одежду, поскольку вши живут только на тканях. Этот элемент, хоть и малозаметный, и позволяет нам датировать появление одежды – не абсолютно точно, но в определенном временном промежутке.

С появлением Homo sapiens мы стали свидетелями революции: шитой одежды. 40 тысяч лет назад наши предки использовали костяные иглы и растительные волокна, чтобы шить защитную одежду по фигуре.

Они использовали пробойники для пробивания шкур животных и ушные иглы из кости или слоновых бивней для пошива одежды,

– отмечает Музей естествознания.

Этот переход был поворотным моментом. Он не только обеспечивал защиту, но и сделал возможным большую мобильность в неблагоприятных условиях, например, во время последнего ледникового периода около 20 тысяч лет назад.

Сегодня наша одежда стала чем-то гораздо большим, чем защита от холода или солнца / Фото freepik

Мода и самовыражение

Защитная функция одежды оставалась первичной до конца ледникового периода, около 10 тысяч лет назад. Но с началом оседлости одежда приобрела более культурное и социальное значение.

Следы тканого текстиля на найденном в Египте 5000-летнем "Платье Тархана" считается одним из древнейших примеров тканой одежды. Этот наряд свидетельствует о значительном прогрессе: люди больше не довольствовались укрыванием себя, а уже создавали куски ткани по эстетическим и социальным критериям.

Согласно журналу Sciences et Vie, появление текстильной одежды может быть даже связано с возникновением сельского хозяйства. Производство таких волокон, как лен и хлопок, позволило изготавливать одежду для теплого климата и сопровождало социальные изменения, связанные с оседлостью.

одежда сначала появилась из потребности, но быстро приобрела социальную и идентификационную роль. Как только Homo sapiens освоили шитье и ткачество, одежда стала средством самовыражения, демонстрации статуса и даже участия в социальных и культурных ритуалах.

Сегодня же люди носят одежду и для того, чтобы защититься от стихий, и, конечно, для того, чтобы выразить свою индивидуальность, свою социальную принадлежность и даже свои ценности. Эта эволюция делает одежду фундаментально человеческим элементом, чертой, которая на протяжении тысячелетий отличала нас от других млекопитающих.