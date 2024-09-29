И его назначение – защищать человека от записи контента во время секса, если на такую запись не было согласия, пишет LBB. Как приложение это делает? Элементарно – оно блокирует мобильные устройства.

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В Германии выпустили "цифровой презерватив": что это такое

Записывать фото, видео или аудио без согласия с помощью смартфона еще никогда не было настолько просто. Естественно, во всем мире люди тревожатся, особенно подростки, что их частный эротический контент может подвергнуться утечке.

А это может вызвать эмоциональные расстройства, депрессию, потерю работы и другие негативные последствия среди жертв. Учитывая это BILLY BOY и Innocean Berlin представили приложение, которое, по их словам, может положить конец этой проблеме – CAMDOM.

Приложение простое в использовании, как и обычный презерватив. Перед тем, как заняться сексом, пользователи ставят свои смартфоны близко друг к другу и проводят по виртуальной кнопке вниз, чтобы заблокировать все камеры и микрофоны.

CAMDOM уже доступен на Android и вскоре будет на iOS: смотрите видео разработчиков

А если кто-то из пользователей пытается схитрить, тревожный сигнал сообщит об угрозе съемки без согласия. Одновременно можно заблокировать столько устройств, сколько потребуется.

В наше время смартфоны стали продолжением нашего тела, и мы храним на них много конфиденциальных данных. Чтобы защитить вас от записи несанкционированного контента, мы создали первое приложение, которое может заблокировать вашу камеру и микрофон просто с помощью Bluetooth,

– объяснил разработчик приложения Фелипе Алмейда.

BILLY BOY рассматривает приложение CAMDOM как доказательство своих обязательств. Ведь его презервативы защищают людей в реальном мире, поэтому логично продолжить защиту в мире цифровом.

CAMDOM продвигают с помощью интегрированной кампании в социальных сетях, подкастов, команды инфлюенсеров и медиастратегии с билбордами, наклейками и плакатами в ночных клубах, университетах, барах, на оживленных улицах и тому подобное.

Разработчики CAMDOM поощряют людей немедленно загрузить цифровой презерватив / Фото Innocean Berlin